OTCマーケッツ・グループ (OTC Markets Group)、OTCオーバーナイト (OTC Overnight) の正式開始を発表、グローバル市場へのアクセスを拡大

ニューヨーク発, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12,000以上の米国およびグローバル証券の規制金融市場を運営する OTCマーケッツ・グループ (OTC Markets Group Inc.) (OTCQX: OTCM、「同社」) は本日、OTCオーバーナイトの正式開始を発表した。 現在、厳選されたアクティブ証券のグループが、日曜日から木曜日の午後8時から午前4時 (米国東部標準時) まで取引可能。



同社は5月に初めてOTCオーバーナイトを発表し、開始時に提案された市場時間と対象となる証券の種類を記載した。 今月の開始は、米ドルで価格設定されたOTCマーケッツの独自のグローバル証券セットに対する顧客の需要が高まっている時期に行われる。 OTCオーバーナイトは、OTC市場の市場アクセス性、透明性、および包括的なデータカバレッジを大幅に拡大する取引機能を提供する。 既存のインフラストラクチャと接続性を使用することで、ブローカーディーラーの加入者は、顧客の需要を満たすためにオーバーナイト取引機能を効率的に追加することができる。

SEC規制の代替取引システムであるOTC Link NQBでOTCオーバーナイト取引とレポート機能が利用可能になったため、ブローカーディーラーの加入者は、厳選されたアクティブ証券グループをオーバーナイトセッションで米ドルで取引することが可能となる。 これには、アディダス (adidas)、ハイネケン (Heineken)、ロシュホールディング (Roche Holding) などのグローバル企業の流動性のあるADRや、ボンバルディア (Bombardier) やエア・カナダ (Air Canada Inc.) などの有名企業の普通株が含まれる。最初の開始は限られた証券グループに適用されるが、同社は近い将来に他の証券にも提供を拡大する予定。

同社は、投資家、ブローカーディーラー、発行者のニーズを満たすグローバル市場としての地位を確立するための措置を継続的に講じている。 OTCオーバーナイトは、革新的なブローカーディーラーが米国とアジアの投資家の取引体験を向上させようとしている重要な時期に開始された同社のサービスの進化を表している。

OTCマーケッツ・グループのマーケットデータ担当エグゼクティブバイスプレジデント、マット・フックス (Matt Fuchs) は以下のように述べている。「この革新的なサービスを実現できることを嬉しく思います。 OTCオーバーナイトは、投資家、ブローカーディーラー、発行者の高まるニーズに応えるために、透明性、競争力、コスト効率に優れた市場を提供します。 これは、より情報に基づいた効率的な市場を創出するという当社の使命を推進する上で重要な一歩です」。

OTCオーバーナイトについての詳細は、 https://www.otcmarkets.com/otc-link/otc-overnight-trading または https://www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight を参照されたい。

OTCマーケッツ・グループについて

OTCマーケッツ・グループ (OTCQX: OTCM) は、12,000の米国および国際証券を取引するための規制市場を運営している。 同社のデータ主体開示基準は、 OTCQX®ベストマーケット (OTCQX® Best Market)、OTCQB®ベンチャーマーケット (OTCQB® Venture Market)、Pink®オープンマーケット (Pink® Open Market) の3つのパブリックマーケットの基盤を形成している。 OTCリンク (OTC Link®) 代替取引システム (Alternative Trading Systems (ATS)) は、ブローカー/ディーラーが取引を促進するために使用することができる重要な市場インフラストラクチャを提供している。 同社の革新的なモデルは、企業に米国の金融市場へのより効率的なアクセスを提供している。 OTCリンクATS、OTCリンクECN (OTC Link ECN)、およびOTCリンクNQBは (OTC Link NQB)、それぞれSEC規制のATSであり、FINRAおよびSEC登録ブローカーディーラーで、SIPCのメンバーであるOTCリンク (OTC Link LLC) によって運営されている。

報道担当者向け問い合わせ先:

OTCマーケッツ・グループ +1 (212) 896-4428、 media@otcmarkets.com

