Le KFSHRC annoncé comme partenaire stratégique du Sommet C3 Davos of Healthcare 2024 de New York

RIYAD, Arabie saoudite, 12 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le but de renforcer sa présence à l'international, le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) s’apprête à devenir un partenaire clé du Sommet C3 Davos of Healthcare 2024 de New York, dont le coup d’envoi sera donné lundi à New York. Sur le thème « Évolution et percées technologiques dans le domaine des soins de santé : relever les défis mondiaux futurs et l’impact des technologies avancées », le sommet favorisera le dialogue et la collaboration entre les États-Unis et le monde arabe dans le secteur des soins de santé.

Organisé en collaboration avec l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), le sommet débutera par les mots de bienvenue du Dr Björn Zoéga, Directeur Général Adjoint du KFSHRC, du Dr Ghassan Abou-Alfa, Coprésident du Sommet C3, et de M. Ransel Potter, Fondateur et Associé Directeur Général du Sommet. Le Dr Zoéga parlera de l’importance de la collaboration au niveau international pour faire progresser les systèmes de soins de santé et renforcer la résilience mondiale face aux futurs défis sanitaires.

Dans le cadre du programme du sommet, le Dr Feras Khaliel, Responsable du Programme de Transplantation Cardiaque du KFSHRC, prononcera le discours d’ouverture : « Le potentiel des soins de santé et du bien-être axés sur la technologie ». Edward Cupler, Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation, présentera un exposé intitulé « La montée en puissance de la biotechnologie ». En outre, le Dr Salah Baz, Directeur Général du Centre de Génomique, discutera de la mise en œuvre de la génomique dans les soins aux patients.

Pour la première fois, le Sommet C3 de cette année figurera dans le guide 2024 de l’AGNU en tant que réunion internationale de premier plan sur les soins de santé. Le sommet réunira des chefs d’entreprise, des décideurs politiques, des éducateurs et des professionnels de la santé dans le monde arabe et aux États-Unis, qui aborderont des sujets clés tels que la conception des futurs centres médicaux, l’éducation précoce en faveur du bien-être holistique, les approches modernes pour la détection précoce du cancer et les stratégies de transformation pour des soins de santé maternels intégrés.

La participation du KFSHRC reflète son engagement à s’impliquer dans les institutions de santé mondiales, en encourageant la collaboration et l’échange de connaissances par le biais de conférences et d’événements internationaux de haut niveau. Elle souligne également le rôle pionnier de l’hôpital en matière de formation médicale et réaffirme son engagement permanent en faveur des normes de qualité et d’innovation les plus avancées, conformément au plan Saudi Vision 2030 et au programme de transformation du secteur de la santé.

Le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde par le magazine Newsweek.

