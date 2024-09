ความสดชื่นที่แสนพิเศษจาก The European Art of Taste (โครงการศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรป):…

เฟอร์รารา อิตาลี, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- คุณจะรักษาความเย็นสดชื่นหลังช่วงฤดูร้อนไว้ได้อย่างไร โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบจากผลไม้คุณภาพสูงสุดที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันโดยโครงการ The European Art of Taste: กีวีแสนอร่อยและส้มแสนชุ่มฉ่ำ! วันนี้ The European Art of Taste นำเสนอ “Refreshing Beverage Collection” ซึ่งเป็นคอลเลกชันเครื่องดื่มสุดพิเศษที่รังสรรค์ได้ง่าย ทว่าเปี่ยมด้วยความสดชื่นแห่งฤดูร้อน



ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบชาผลไม้ มิลค์เชคครีม หรือกรานิต้าเย็นฉ่ำ เรามีตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการของคุณ เครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสูตรง่าย ๆ แต่เป็นการสร้างสรรค์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองคุณภาพระดับสูงสุดและรสชาติที่เข้มข้นของผลไม้ในยุโรป

ชาสปาร์กลิงกีวี: กีวีอิตาลีที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันจากโครงการ European Art of Taste ที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับความสดชื่นของชาเขียว เพื่อสร้างความสุขที่แสนสดชื่น เครื่องดื่มดับร้อนที่พลาดไม่ได้!

ส่วนผสม: กีวี 2 ลูก, ชาเขียว 1 ถุง, น้ำเชื่อมเข้มข้น 30 มล., น้ำเย็น 200 มล., น้ำแข็งก้อน, น้ำโซดา 100 มล.

วิธีทำ: แช่ถุงชาเขียวในน้ำเย็น 200 มล. ไว้ข้ามคืน ปอกเปลือกและหั่นกีวี ผสมกับน้ำเชื่อมเข้มข้นให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผสมชาเขียว กีวีบด และน้ำแข็งเข้าด้วยกัน แล้วเทลงในแก้ว ขั้นตอนสุดท้าย ให้เติมน้ำโซดาลงไปแล้วคนเบา ๆ

มิลค์เชคกีวี: เมื่อกีวีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยจากคอลเลกชัน The European Art of Taste มาพบกับความครีมมี่ของไอศกรีมวานิลลา ผลลัพธ์ที่ได้คือประสบการณ์แห่งความสุขที่แท้จริง!

ส่วนผสม: กีวี 2 ลูก, นม 200 มล., ไอศกรีมวานิลลา 2 ลูก, น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำแข็งก้อน, วิปครีม

วิธีทำ: ปอกเปลือกและสับกีวี ปั่นกีวี นม ไอศกรีมวานิลลา และน้ำผึ้งจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน เทลงในแก้วและเติมน้ำแข็งลงไป ตกแต่งด้วยวิปครีมแล้วดื่มด่ำกับความอร่อยได้เลย

อเมริกาโน่น้ำส้มเย็น: ส้มคุณภาพเยี่ยมจากอิตาลีที่โครงการคัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อนำเสนอรสชาติผลไม้ที่แฝงด้วยความสดชื่นให้แก่เมนูสุดคลาสสิกอย่างอเมริกาโน่เย็น รังสรรค์เป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ส่วนผสม: ส้ม 2 ลูก, กาแฟเย็น 100 มล. (อเมริกาโน), น้ำแข็งก้อน, น้ำเชื่อม 10 มล. (ใส่หรือไม่ก็ได้)

วิธีทำ: เตรียมกาแฟเย็นไว้แล้วนำไปแช่เย็น ปอกเปลือกและหั่นส้ม จากนั้นคั้นน้ำ เทน้ำส้มคั้นสดลงในแก้วและเติมน้ำแข็ง ค่อย ๆ เทกาแฟเย็นลงไปเพื่อทำให้กาแฟและน้ำส้มแยกชั้นกัน เติมน้ำเชื่อมหากต้องการและคนเบา ๆ ก่อนดื่ม

น้ำส้มและเสาวรสปั่น: สร้างความรู้สึกที่น่าประหลาดใจด้วยน้ำส้มและเสาวรสปั่น ที่ผสมผสานความสดชื่นของผลไม้ตระกูลส้มจากยุโรปเข้ากับความหวานที่แปลกใหม่ เพื่อดื่มด่ำไปกับเมนูสดชื่นแสนอร่อย

ส่วนผสม: ส้ม 2 ลูก, เสาวรส 2 ลูก, น้ำแข็งก้อน 1 ถ้วย, น้ำตาล 30 มล., ใบมินต์ (สำหรับตกแต่ง)

วิธีทำ: ปอกเปลือกและหั่นส้ม จากนั้นคั้นน้ำ ผสมน้ำส้ม เสาวรส น้ำแข็งก้อน และน้ำตาลในเครื่องปั่น แล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน เทน้ำปั่นลงในแก้วแล้วตกแต่งด้วยส้มฝานและใบมินต์ เพลิดเพลินกับความรู้สึกเย็นสบายระหว่างฤดูร้อนได้ทันที

เครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสูตรง่าย ๆ แต่เป็นการสร้างสรรค์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองคุณภาพระดับสูงสุดและรสชาติที่เข้มข้นของผลไม้ในยุโรป การันตีด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอันเข้มงวด สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและสร้างสรรค์เครื่องดื่มแสนอร่อยของคุณด้วยผลิตภัณฑ์จาก The European Art of Taste เพื่อฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ!

สำนักงานสื่อประชาสัมพันธ์:

Renato Pagani Renato.pagani@secnewgate.it – + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

ข่าวสารเกี่ยวกับ The European Art of Taste และ CSO Italy

The European Art of Taste – ผลงานชิ้นเอกจากผลไม้และผัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักคุณภาพสูงของยุโรป และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ บริษัทอิตาลีต่าง ๆ ต่อไปนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการด้วย ได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group e Oranfrizer

CSO Italy ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลีที่เชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดของผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้: สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงนั้นเป็นของผู้เขียนบทความเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของสหภาพยุโรปหรือหน่วยงานบริหารการวิจัยยุโรป (REA) ทั้งสหภาพยุโรปและหน่วยงานกำกับดูแลที่ให้สิทธิ์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อประเด็นดังกล่าวได้

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/217272c3-0869-487a-8bc1-c9768aafd669

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.