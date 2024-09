Introdução do World-Class Marine Port Cluster Comprehensive Index 2024 - Um Novo Benchmark de Inovação, Integração e Desenvolvimento para a Indústria Global de Portos e Navegação

QINGDAO, China, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Conferência de Promoção do Building World-Class Marine Port Cluster and International Logistics Corridors foi realizada em Qingdao no dia 27 de agosto de 2024, com a introdução do World-Class Marine Port Cluster Comprehensive Index 2024.



De acordo com o World-Class Marine Port Cluster Development Index Report divulgado pelo Serviço de Informação Econômica da China, os clusters portuários da China surgiram como líderes na indústria global. Com base em indicadores abrangentes, o Cluster Portuário Central do Delta do Rio Yangtze, o Cluster Portuário da Província de Shandong, o Cluster Portuário do Sul do Delta do Rio Yangtze e o Cluster Portuário do Delta do Rio das Pérolas se juntaram ao Cluster Portuário da Baía de Tóquio do Japão e ao Cluster Portuário de Nova York-Nova Jersey dos Estados Unidos, ficando entre os clusters portuários marítimos de classe mundial de primeira linha. Com operações eficientes, infraestrutura avançada e recursos de serviços integrados, os clusters portuários da China se tornaram a rede de portos conectados mais sistematicamente importante do mundo, aumentando sua competitividade internacional.

O Xinhua Shandong Port Bulk Commodity Index concentra-se na negociação e circulação de commodities a granel e passou por atualizações contínuas para estabelecer um sistema abrangente que inclui índice de preços, índice de estoque e índice de logística de entrada e saída. Esse índice facilitou a dupla circulação de commodities a granel nos mercados doméstico e internacional, aumentando a resiliência e a segurança da cadeia industrial e de suprimentos. Em 2024, o Xinhua · Shandong Port Bulk Commodity Index foi aprimorado ainda mais, passando a incluir um índice de atividades para a capacidade do tanque de petróleo bruto, indicando com precisão o armazenamento e o transporte de petróleo bruto nos portos e fornecendo uma referência valiosa para os participantes do mercado se envolverem em atividades comerciais.

O "RCEP Seaborne Trade Index" analisa as tendências e mudanças estruturais no comércio marítimo da RCEP e mostra objetivamente as tendências do comércio global. O Índice mostra que, em 2023, as exportações de carga da China representaram 14,2% do total global, solidificando sua posição como o maior país comercial de carga durante sete anos consecutivos. A China contribuiu com um terço do aumento no volume global de comércio marítimo, reforçando seu papel de "estabilizador" consistente do comércio global. Em 2024, o Índice está em 102,3, um ligeiro aumento de 0,9 em relação ao ano anterior, atingindo o maior valor dos últimos seis anos.

Fonte: China Economic Information Service

