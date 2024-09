Quantexa lança unidade de negócios global dedicada ao setor público para ajudar agências e departamentos governamentais a eliminarem silos de dados, tirarem proveito da IA e usarem a automação para aumentar a eficiência

A crescente carteira de clientes governamentais agora inclui o Comando de Operações Especiais dos EUA, o Serviço Público Federal de Finanças da Bélgica, o Gabinete do Governo, a Autoridade de Fraude do Setor Público e o Mersey Care NHS Trust do Reino Unido e a agência Service NSW de Nova Gales do Sul, na Austrália.

Frank Ignazzitto, formado em West Point e veterano do setor de tecnologia, ingressa no grupo de executivos regionais da Quantexa para liderar as iniciativas do Setor Público dos EUA

A empresa continua a consolidar no mundo todo as parcerias de ecossistema com a Microsoft, Databricks, AWS e um grupo crescente de parceiros especializados em consultoria e entrega

NOVA YORK e LONDRES, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quantexa, líder global em soluções de Inteligência Decisória, anunciou hoje que está constituindo a Unidade de Setor Público da Quantexa, uma nova unidade de negócios global dedicada a capacitar agências do setor público em todo o mundo para transformar os serviços governamentais usando IA, automação e dados confiáveis. A Quantexa está consolidando rapidamente um histórico de sucesso no setor público, ajudando agências e departamentos a usarem sua inovadora Plataforma de Inteligência Decisória para proteger e atender melhor mais comunidades e, ao mesmo tempo, maximizar a eficiência operacional.

Os feitos da Quantexa no setor público estão sendo reconhecidos, pois a empresa foi apontada como um dos principais fornecedores na primeira edição do ranking e relatório de pesquisa Chartis RiskTechAI 50 de 2024. O relatório Chartis RiskTechAI 50 classifica soluções globais de IA em tecnologia de risco e destacou a capacidade da Quantexa de usar IA para aplicações especializadas na detecção de fraudes fiscais e casos de uso governamentais. No relatório, a tecnologia da Quantexa foi reconhecida em duas categorias: “Capacidades avançadas de fraude fiscal” e "IA para aplicações governamentais."

Esse reconhecimento destaca a expertise de ponta da Quantexa na utilização de IA para aplicações especializadas na detecção de fraudes fiscais e em casos de uso governamentais.

Uma crescente carteira de clientes governamentais que estão vendo os benefícios da tecnologia da Quantexa

Hoje mais cedo, a Quantexa anunciou a assinatura de seu primeiro contrato com o governo federal dos Estados Unidos, por meio de um novo acordo com o Comando de Operações Especiais dos EUA (USSOCOM). O USSOCOM implantará o Quantexa News Intelligence (QNI), uma solução SaaS com IA que fornece insights em tempo real a partir de dados de notícias globais, para identificar e monitorar riscos emergentes e ajudar na tomada de decisões urgentes.

Esse contrato surge logo após o QNI alcançar o status de “Awardable” por meio do Tradewinds Solutions Marketplace, o conjunto de ferramentas e serviços do Departamento de Defesa projetado para acelerar a aquisição e a adoção de recursos de IA/aprendizagem de máquina, dados e análises.

O USSOCOM é o mais recente integrante de uma lista crescente de agências governamentais que estão recorrendo à Plataforma de Inteligência Decisória e às soluções da Quantexa para ajudar a resolver os desafios de gestão, governança e qualidade de dados. Outros clientes incluem o Gabinete e o Mersey Care NHS Trust do Reino Unido, o Service NSW da Austrália e o Serviço Público Federal de Finanças da Bélgica.

Os clientes do setor público da Quantexa percebem o sucesso e a economia de custos alcançados em uma série de cenários de aplicação, incluindo a interrupção de fraudes em programas de impostos, subsídios e benefícios, a realização de investigações criminais e de crimes financeiros mais eficientes e eficazes, a facilitação da circulação segura de pessoas e mercadorias através das fronteiras, o enriquecimento de operações de inteligência e os esforços proativos de atendimento ao paciente em programas nacionais de saúde.

Craig Martin, Chefe de Análise de Fraude e Chefe de Programa, do Gabinete do Reino Unido, disse: “A Quantexa nos ajudou a focar no tipo certo de fraude - e no tipo certo de tecnologias de fraude - para revelar redes de interesse que consideramos de alto risco. Com os recursos de análise de rede e resolução de entidades que a Quantexa oferece, não estamos apenas encontrando evidências de fraude oportunista, mas também de fraude organizada."1

Atendendo à demanda do setor público por iniciativas de dados e de IA

O compromisso crescente da Quantexa com o setor público vem na esteira da rápida adoção da IA pelas agências governamentais De acordo com a Gartner®, “os gastos globais com software de IA no mercado governamental devem aumentar 18,0% em 2024, chegando a US$ 41,6 bilhões e atingindo US$ 70,6 bilhões até 2027, com um CAGR de cinco anos igual a 18,7%. Os fornecedores de tecnologia e prestadores de serviços podem usar esta apresentação para apoiar as atividades de planejamento do governo para 2024 e para os anos seguintes."2 O Gartner também prevê que, “até 2025, 95% das decisões que atualmente usam dados serão automatizadas, pelo menos parcialmente.”2

A capacitação das equipes de investigação e dos profissionais de saúde na utilização de recursos essenciais, como resolução de entidades e tecnologias de gráficos de conhecimento, permite que eles limpem, enriqueçam, combinem e entendam os dados por meio da conexão de fontes isoladas e da visualização de relacionamentos complexos no contexto do mundo real. O resultado é a capacidade de oferecer suporte a vários cenários de aplicação por meio de uma única plataforma que oferece precisão excepcional de dados, modelos de IA com desempenho muito melhor e IA generativa eficaz, com experiências de usuário intuitivas que aumentam a capacidade de colaboração e geram mais eficácia e eficiência dos recursos da agência.

O Setor Público da Quantexa é liderado pelos atuais executivos de alto escalão, com a recente nomeação de Frank Ignazzitto, formado em West Point e veterano do setor de tecnologia, para dirigir a equipe do Setor Público dos EUA.

Vishal Marria, fundador e CEO da Quantexa, disse: “Hoje em dia, as agências estão recorrendo cada vez mais à IA para eliminar os silos de dados e gerar informações de melhor qualidade com a tomada de decisões ampliada e automatizada. Por sua vez, alguns países, especialmente os EUA, estão aumentando os gastos federais com IA em serviços profissionais, científicos e técnicos e em projetos de defesa.3 Desde a nossa fundação, nossas equipes têm demonstrado competência em ajudar os clientes do setor público a aumentarem a produtividade, modernizarem sistemas e serviços desatualizados e garantirem a segurança dos cidadãos. Com a formação de nossa unidade de negócios dedicada, estamos nos concentrando cada vez mais em estabelecer relações sólidas com os clientes, por meio da oferta de conhecimento especializado em cada região, suporte dedicado ao cliente e inovação de produtos personalizados que atendam aos desafios específicos das agências governamentais.”

Construindo um ecossistema de parceiros de alto impacto

A Quantexa está empenhada em construir um ecossistema de parceiros de alto impacto para dar suporte aos desafios exclusivos enfrentados pelas agências do setor público, incluindo a necessidade de soluções dimensionáveis que funcionem com a infraestrutura de TI existente. Formada por parceiros com conhecimento especializado em computação segura, adoção de computação em nuvem, segurança cibernética e ofertas gerenciadas, a Quantexa trabalha com seus parceiros de confiança do setor para fornecer consultoria e tecnologia inigualáveis que aumentam a eficiência operacional, promovem a inovação e permitem que as agências prestem melhores serviços ao público que atendem.

Parceiros de tecnologia: AWS, Databricks, Google, Microsoft

AWS, Databricks, Google, Microsoft Parceiros de entrega e consultoria: Accenture, Akira Technologies, Brillient Corporation, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, IBM, KPMG, PWC, ST Engineering

A Plataforma de Inteligência Decisória e as soluções da Quantexa estão disponíveis para agências governamentais diretamente através da Quantexa ou de um conjunto crescente de veículos de contrato e mercados de tecnologia globais.

As agências governamentais interessadas em saber mais sobre como a Quantexa pode ajudar devem acessar: https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

GARTNER é uma marca registrada e uma marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas subsidiárias nos EUA e internacionalmente e é usada neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análise, pioneira em Inteligência Decisória, que capacita organizações a tomarem decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a Plataforma de Inteligência Decisória da Quantexa ajuda as organizações a descobrirem riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Resolve os principais desafios de gerenciamento de dados, inteligência de clientes, KYC, crimes financeiros, riscos, fraudes e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Inteligência Decisória da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo de TEI da Forrester, encomendado de forma independente, sobre a Plataforma de Inteligência Decisória da Quantexa, constatou que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora conta com mais de 750 funcionários e milhares de usuários da plataforma trabalhando com bilhões de transações e pontos de dados ao redor do mundo.

