Quantexa Meluncurkan Unit Bisnis Sektor Publik Global untuk Membantu Lembaga dan Departemen Pemerintah Mengatasi Kurungan Data, Memanfaatkan AI, dan Menggunakan Automasi untuk Mendorong Efisiensi

Jajaran klien pemerintah yang kian bertambah kini juga mencakup Komando Operasi Khusus A.S., Federal Public Service Finance Belgia, Kantor Kabinet Inggris Raya, Public Sector Fraud Authority, Mersey Care NHS Trust, dan Service NSW Australia

Lulusan West Point dan veteran industri teknologi, Frank Ignazzitto, bergabung dengan grup eksekutif regional Quantexa dalam rangka memimpin upaya Sektor Publik A.S.

Perusahaan ini terus memperkuat kemitraan ekosistem dengan Microsoft, Databricks, AWS di seluruh dunia, serta serangkaian mitra spesialis konsultasi dan hasil kerja yang kian berkembang.

NEW YORK dan LONDON, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam ranah solusi Kecerdasan Pembuat Keputusan, hari ini mengumumkan Sektor Publik Quantexa, unit bisnis global baru yang didedikasikan untuk memberdayakan lembaga sektor publik di seluruh dunia untuk mentransformasi layanan pemerintah dengan AI, automasi, dan data tepercaya. Quantexa secara cepat mengembangkan rekam jejak kesuksesan di sektor publik, membantu beragam lembaga dan departemen menggunakan Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan mereka yang canggih agar dapat melindungi dan melayani lebih banyak komunitas dengan lebih baik sekaligus memaksimalkan efisiensi operasi.

Prestasi Quantexa di sektor publik menuai penghargaan melalui penobatan perusahaan ini sebagai salah satu vendor terbaik dalam laporan riset dan peringkat Chartis RiskTechAI 50 2024 edisi perdana. Laporan Chartis RiskTechAI 50 memberikan peringkat pada solusi AI global di bidang teknologi risiko serta telah mengakui kemampuan Quantexa terkait penggunaan AI untuk aplikasi khusus dalam deteksi kecurangan pajak dan kasus penggunaan pemerintah. Dalam laporan ini, teknologi Quantexa mendapatkan pujian di dua kategori: “Kemampuan penipuan pajak tingkat lanjut” dan “AI untuk aplikasi pemerintah.”

Pengakuan ini menegaskan kemampuan keahlian Quantexa yang terdepan di industri dalam memanfaatkan AI untuk aplikasi khusus dalam deteksi kecurangan pajak dan kasus penggunaan pemerintah.

Semakin luasnya portofolio klien pemerintah yang merasakan manfaat teknologi Quantexa

Awal hari ini, Quantexa mengumumkan bahwa pihaknya menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintah federal A.S. melalui kesepakatan baru dengan Komando Operasi Khusus A.S. (USSOCOM). USSOCOM akan mengerahkan Quantexa News Intelligence (QNI), solusi SaaS didukung AI yang menyediakan wawasan secara waktu nyata dari data berita global, guna mengidentifikasi dan memantau risiko baru serta membantu pengambilan keputusan yang penting bagi misi.

Kontrak ini diadakan segera setelah QNI mencapai status “Dapat Diberi Penghargaan” melalui Tradewinds Solutions Marketplace, rangkaian alat bantu dan layanan Departemen Pertahanan yang dirancang untuk mempercepat pengadaan dan pengadopsian kemampuan AI/pembelajaran mesin, data, dan analitik.

USSOCOM adalah anggota terbaru dalam jajaran yang kian berkembang dari lembaga pemerintah yang beralih ke solusi dan Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa guna membantu mengatasi tantangan manajemen data, tata kelola, dan kualitas. Klien-klien lain meliputi Kantor Kabinet Inggris Raya, Mersey Care NHS Trust, Service NSW Australia, dan Federal Public Service Finance Belgia.

Klien sektor publik Quantexa mengalami kesuksesan dan menikmati penghematan biaya di beragam skenario kasus penggunaan, termasuk menghentikan penipuan yang terjadi di program pajak, hibah, dan tunjangan, mendorong penyelidikan tindak kejahatan keuangan dan pidana yang lebih efisien dan efektif, memfasilitasi pergerakan orang dan barang yang lebih aman ke seluruh perbatasan, memperkaya operasi kecerdasan, dan upaya perawatan pasien yang proaktif dalam program kesehatan nasional.

Craig Martin, Kepala Analitik Penipuan & Kepala Program, Kantor Kabinet Inggris Raya, mengatakan: “Quantexa telah membantu kami mempersempit pandangan ke jenis penipuan yang tepat – dan jenis teknologi penipuan yang tepat – guna menghasilkan jaringan kepentingan yang kami anggap berisiko tinggi. Dengan kemampuan analitik jaringan dan resolusi entitas yang disediakan Quantexa, kami tidak hanya melihat bukti penipuan oportunistik, melainkan juga penipuan terorganisasi.”1

Memenuhi permintaan prakarsa data dan AI sektor publik

Komitmen Quantexa yang kian meningkat terhadap sektor publik muncul segera setelah AI diadopsi secara pesat di seluruh lembaga pemerintah. Menurut Gartner®, “Pengeluaran perangkat lunak AI global di pasar pemerintah diperkirakan meningkat sebesar 18,0% pada tahun 2024 menjadi $41,6 miliar dan mencapai $70,6 miliar menjelang 2027, dengan CAGR lima tahun sebesar 18,7%. Penyedia teknologi dan layanan dapat menggunakan presentasi ini untuk mendukung aktivitas perencanaan pemerintah untuk tahun 2024 dan seterusnya.”2 Gartner juga memprediksi bahwa, “Menjelang 2025, 95% keputusan yang saat ini menggunakan data akan diautomasi setidaknya secara parsial.”2

Memberdayakan tim penyelidikan dan tenaga profesional perawatan kesehatan dengan beragam kemampuan penting seperti teknologi resolusi entitas dan grafik pengetahuan memungkinkan mereka membersihkan, memperkaya, mencocokkan, dan memahami data dengan menghubungkan sumber-sumber terpisah dan memvisualkan hubungan yang kompleks dalam konteks dunia nyata. Hasilnya adalah kemampuan yang mendukung berbagai penggunaan dalam satu platform yang menyediakan keakuratan data yang tinggi, model AI dengan kinerja yang lebih baik, dan Gen AI yang lebih efektif, serta pengalaman pengguna intuitif yang meningkatkan kemampuan berkolaborasi serta mendorong efektivitas dan efisiensi sumber daya agen secara signifikan.

Sektor Publik Quantexa dipimpin oleh para eksekutif senior, dengan baru-baru ini menunjuk Frank Ignazzitto, lulusan West Point dan veteran industri teknologi, yang akan mengepalai tim Sektor Umum A.S.

Vishal Marria, Pendiri dan CEO Quantexa, menyatakan: "Kini semakin banyak lembaga beralih ke AI untuk menguraikan kurungan data dan mendorong wawasan berkualitas tinggi melalui pengambilan keputusan yang lebih baik dan otomatis. Hasilnya, berbagai negara, khususnya A.S., meningkatkan pengeluaran federalnya pada AI di ranah profesional, sains, dan layanan teknis serta proyek pertahanan.3 Sejak kami didirikan, tim kami telah menunjukkan keterampilan dalam membantu klien di sektor publik meningkatkan produktivitas, memodernisasi sistem dan layanan lama, dan memastikan keselamatan serta keamanan masyarakat. Dengan pembentukan unit bisnis khusus, kami mengerahkan lebih banyak fokus untuk menjalin relasi klien yang lebih kuat dengan menyediakan keahlian khusus di setiap wilayah, dukungan pelanggan khusus, dan inovasi produk yang disesuaikan yang menangani tantangan tertentu yang dihadapi lembaga pemerintah."

Membangun ekosistem mitra berdampak tinggi

Quantexa berkomitmen untuk membangun ekosistem mitra berdampak tinggi yang mendukung tantangan unik yang dihadapi lembaga sektor publik, termasuk kebutuhan akan solusi yang dapat ditingkatkan yang dapat berfungsi dengan infrastruktur TI yang sudah ada. Terdiri atas mitra dengan spesialisasi khusus di komputasi aman, pengadopsian komputasi cloud, keamanan siber, dan penawaran terkelola, Quantexa bekerja sama dengan mitra industri tepercaya guna menyediakan konsultasi dan pengiriman teknologi tidak tertandingi yang meningkatkan efisiensi operasi, mendukung inovasi, dan memungkinkan lembaga menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat yang mereka layani.

Mitra Teknologi: AWS, Databricks, Google, Microsoft

AWS, Databricks, Google, Microsoft Mitra Pengiriman dan Konsultasi: Accenture, Akira Technologies, Brillient Corporation, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, IBM, KPMG, PWC, ST Engineering

Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan dan solusi Quantexa tersedia bagi lembaga pemerintah secara langsung di Quantexa atau melalui serangkaian sarana kontrak global dan pasar teknologi yang terus berkembang.

Lembaga pemerintah yang tertarik untuk mempelajari selengkapnya tentang bantuan yang dapat diberikan Quantexa dapat mengunjungi: https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

GARTNER adalah merek dagang terdaftar dan merek layanan milik Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya di AS dalam skala internasional dan digunakan dalam dokumen ini dengan izin. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.

Tentang Quantexa

Quantexa merupakan perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Pembuat Keputusan untuk meningkatkan kemampuan organisasi agar dapat mengambil keputusan operasional tepercaya yang berbasis data sesuai konteks. Menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkap risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terkurung dan mengubahnya menjadi sumber daya yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Quantexa mengatasi tantangan besar di seluruh manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan keuangan, risiko, penipuan, dan keamanan, di sepanjang siklus hidup pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Sebuah studi TEI Forrester yang ditugaskan secara independen tentang Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan memperoleh ROI tiga tahun sebesar 228%. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa sekarang memiliki lebih dari 750 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia.

