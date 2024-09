Quantexa lanza una unidad de negocio global en el sector público para ayudar a las agencias y departamentos gubernamentales a descomponer los silos de datos, aprovechar la IA y utilizar la automatización para impulsar la eficiencia.

La lista creciente de clientes gubernamentales incluye ahora el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., el Servicio Público Federal de Finanzas de Bélgica, la Oficina del Gabinete del Reino Unido, la Autoridad de Fraude del Sector Público, Mersey Care NHS Trust y Service NSW Australia.

Frank Ignazzitto, licenciado en West Point y veterano de la industria tecnológica, se une al grupo de ejecutivos regionales de Quantexa para liderar los trabajos del sector público en EE. UU.

La empresa sigue reforzando las alianzas con Microsoft, Databricks, AWS a nivel mundial y un conjunto cada vez mayor de aliados especialistas en consultoría y prestación de servicios.

NUEVA YORK y LONDRES, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, líder mundial en soluciones de inteligencia de decisiones, ha anunciado hoy la creación de Quantexa Public Sector, una nueva unidad de negocio mundial que se dedica a capacitar a las agencias del sector público de todo el mundo para transformar los servicios gubernamentales con IA, automatización y datos de confianza. Quantexa está construyendo rápidamente un historial de éxito en el sector público, al ayudar a las agencias y departamentos a utilizar su avanzada plataforma de inteligencia para la toma de decisiones para proteger y prestar mejor servicio a más comunidades, y maximizar al mismo tiempo la eficiencia operativa.

Los logros de Quantexa en el sector público están siendo reconocidos, ya que la empresa ha sido distinguida como uno de los principales proveedores en la edición inaugural de Chartis RiskTechAI 50 2024. El informe Chartis RiskTechAI 50 clasifica las soluciones globales de IA en tecnología de riesgos y ha reconocido la capacidad de Quantexa para utilizar la IA en aplicaciones especializadas en detección de fraude fiscal y casos de uso gubernamental. En el informe, la tecnología de Quantexa ha sido elogiada en dos categorías: "Capacidades avanzadas contra el fraude fiscal" y “IA para aplicaciones gubernamentales".

Este reconocimiento destaca la experiencia líder del sector de Quantexa en el aprovechamiento de la IA para aplicaciones especializadas en la detección del fraude fiscal y casos de uso gubernamental.

Aumenta la cartera de clientes gubernamentales que ven los beneficios de la tecnología de Quantexa

Hoy mismo, Quantexa ha anunciado la firma de su primer contrato con el gobierno federal de Estados Unidos mediante un nuevo acuerdo con el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM, por sus siglas en inglés). El USSOCOM implementará Quantexa News Intelligence (QNI, por sus siglas en inglés), una solución de software como servicio (SaaS) basada en IA que proporciona información en tiempo real a partir de datos de noticias mundiales, para identificar y controlar los riesgos emergentes y ayudar en la toma de decisiones críticas para la misión.

Este contrato llega después de que QNI obtuviera el estatus de "adjudicable" a través de Tradewinds Solutions Marketplace, el conjunto de herramientas y servicios del Departamento de Defensa diseñado para acelerar la adquisición y adopción de capacidades de IA o aprendizaje automático, datos y análisis.

USSOCOM es la última incorporación a una creciente lista de agencias gubernamentales que recurren a la plataforma de inteligencia para la toma de decisiones de Quantexa y a sus soluciones para ayudar a resolver los desafíos de gestión de datos, gobernanza y calidad. Otros clientes son la Oficina de Gabinete del Reino Unido, Mersey Care NHS Trust, Service NSW Australia y la Hacienda Pública Federal de Bélgica.

Los clientes del sector público de Quantexa ven el éxito y el ahorro de costos que se obtienen mediante una variedad de situaciones de casos de uso, que incluyen la detención del fraude en los impuestos, subvenciones y programas de beneficios, e impulsa investigaciones criminales y de delitos financieros más eficientes y eficaces, lo que facilita el movimiento seguro y protegido de personas y bienes a través de las fronteras, y mejora las operaciones de inteligencia y los trabajos proactivos de atención al paciente dentro de los programas nacionales de salud.

Craig Martin, director de análisis de fraude y jefe de programa de la Oficina del Gabinete del Reino Unido, expresó: "Quantexa nos ha ayudado a centrarnos en el tipo adecuado de fraude (y en el tipo adecuado de tecnologías de fraude) para sacar a la luz redes de interés que consideramos de muy alto riesgo. Con las capacidades de análisis de redes y resolución de entidades que ofrece Quantexa, no solo estamos viendo pruebas de fraude oportunista, sino también de fraude organizado".1

Satisfacer la demanda del sector público en materia de datos e iniciativas de IA

El creciente compromiso de Quantexa con el sector público se produce tras la rápida adopción de la IA en los organismos gubernamentales. Según Gartner®, "el gasto mundial en software de IA en el mercado gubernamental aumentará un 18,0 % en 2024, hasta 41.600 millones de dólares, y alcanzará los 70.600 millones en 2027, con una tasa de crecimiento compuesto anual (CAGR, por sus siglas en inglés) en cinco años del 18,7 %". Los proveedores de tecnología y servicios pueden utilizar esta presentación para respaldar las actividades de planificación de las administraciones públicas para 2024 y en lo sucesivo".2 Gartner también predice que, "para 2025, el 95 % de las decisiones que actualmente utilizan datos estarán al menos parcialmente automatizadas".2

Dotar a los equipos de investigación y a los profesionales de la salud de capacidades críticas como la resolución de entidades y las tecnologías de gráficas de conocimiento les permite limpiar, enriquecer, cotejar y comprender los datos, al conectar fuentes aisladas y visualizar relaciones complejas en el contexto del mundo real. El resultado es la capacidad de dar soporte a múltiples casos de uso desde una plataforma que proporciona una precisión de datos excepcional, modelos de IA de mucho mejor rendimiento y una IA Gen eficaz, con experiencias de usuario intuitivas que mejoran la capacidad de colaboración e impulsan una mayor eficacia y eficiencia de los recursos de la agencia.

El Sector Público de Quantexa está dirigida por altos ejecutivos actuales, con el reciente nombramiento de Frank Ignazzitto, licenciado en West Point y veterano de la industria tecnológica, para dirigir el equipo de Sector Público de Estados Unidos.

Vishal Marria, fundador y director ejecutivo de Quantexa, declaró: "Actualmente, las agencias recurren cada vez más a la IA para descomponer los silos de datos y obtener información de mayor calidad mediante la toma de decisiones aumentada y automatizada. A su vez, las naciones, en especial Estados Unidos, están aumentando el gasto federal en IA en servicios profesionales, científicos y técnicos y en proyectos de defensa.3 Desde nuestros inicios, nuestros equipos han demostrado la capacidad de ayudar a clientes del sector público a mejorar la productividad, modernizar sistemas y servicios obsoletos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con la creación de nuestra unidad de negocio especializada, nos centramos cada vez más en establecer relaciones sólidas con los clientes, y brindarles conocimientos especializados en cada región, atención al cliente dedicada e innovación de productos a medida que respondan a los retos específicos de las agencias gubernamentales".

Construir un ecosistema de aliados de alto impacto

Quantexa se compromete a construir un ecosistema de aliados de alto impacto para apoyar los desafíos únicos a los que se enfrentan las agencias del sector público, incluida la necesidad de soluciones escalables que funcionen con la infraestructura de TI existente. Quantexa está compuesta por socios que aportan experiencia especializada en computación segura, adopción de computación en la nube, ciberseguridad y ofertas gestionadas, y trabaja con sus socios industriales de confianza para proporcionar consultoría y tecnología inigualables que mejoren la eficiencia operativa, promuevan la innovación y permitan a las agencias proporcionar mejores servicios al público.

Aliados en Tecnología: AWS, Databricks, Google, Microsoft

AWS, Databricks, Google, Microsoft Aliados de entrega y consultoría: Accenture, Akira Technologies, Brillient Corporation, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, IBM, KPMG, PWC, ST Engineering

La plataforma de inteligencia para la toma de decisiones y las soluciones de Quantexa están disponibles para las agencias gubernamentales directamente a través de Quantexa o mediante un conjunto cada vez mayor de vehículos contractuales globales y mercados tecnológicos.

Los organismos públicos interesados en obtener más información sobre cómo los puede ayudar Quantexa deben visitar: https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

GARTNER es una marca registrada y de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis pionera en Inteligencia de decisiones que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables con datos en contexto. Utilizando los últimos avances en IA, la plataforma de inteligencia para la toma de decisiones de Quantexa ayuda a las organizaciones a detectar riesgos ocultos y nuevas oportunidades, unificando datos aislados y convirtiéndolos en el recurso más fiable y reutilizable. Resuelve importantes retos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre el cliente, KYC (conocimiento del cliente), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma de inteligencia para la toma de decisiones de Quantexa mejora el rendimiento operativo con una precisión mayor al 90 % y ofrece una resolución de modelos analíticos 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma de inteligencia para la toma de decisiones de Quantexa encontró que los clientes obtuvieron un retorno de inversión del 228 % en tres años. Fundada en 2016, Quantexa cuenta ahora con más de 750 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.

