Les noms de 22 nouvelles victimes de la conduite avec capacités affaiblies ont été gravés sur le monument commémoratif de MADD Canada en Ontario

BRAMPTON, Ontario, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada tiendra une veille à la chandelle et une cérémonie en hommage à toutes les victimes ontariennes de la conduite avec capacités affaiblies, y compris les 22 nouvelles victimes dont les noms ont été ajoutés cette année au monument commémoratif. En plus de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont tragiquement perdu la vie dans des collisions dues à l’alcool, au cannabis et/ou à d’autres drogues, ces cérémonies rappellent l’importance de la conduite sobre.



Depuis son inauguration en 2023, ce monument situé dans le parc Chinguacousy à Brampton (Ontario) a été gravé des noms de 158 victimes innocentes de la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. Le monument, une représentation artistique des garde-corps le long des routes, est constitué d’une longue barre soutenue par des dalles de bois sur lesquelles sont gravés les noms des victimes ontariennes. Le garde-corps symbolise notre désir de protéger et chérir la mémoire des victimes et de venir en aide à leurs familles.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues avec les représentants de MADD Canada seront accordées sur demande.

Date et heure : Samedi 14 septembre 2024, 11 heures Lieu : Parc Chinguacousy, 225, promenade Central Park, Brampton. Le rassemblement se tiendra à Memorial Plaza près du cénotaphe (à proximité du coin du parc à l’angle de la promenade Central Park et de la rue Queen Est). Conférenciers : Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada

Shannon Thunderbird, aînée des Premières Nations des Tsimshian de la côte

Harkirat Singh, maire adjoint de Brampton

Charmaine Williams, ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes

Hubert Hiltz, surintendant d’état-major du Service de police régional de Peel

Nick Ruller, chef adjoint par intérim du service d’incendie

Rohan Thompson, sous-commissaire de la PPO



En plus du monument commémoratif de l’Ontario, MADD Canada a érigé des monuments à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et au Québec. L’organisme travaille en ce moment en vue de l’établissement de monuments semblables en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour confirmer votre présence à la cérémonie, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240, ou 647-462-6233, ankongmeneck@madd.ca .

