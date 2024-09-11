Bitget TraderPro 第 3 季採取「模擬交易-真實交易」賽制，每位用戶可獲得高達 10,000 美元的資金支持

維多利亞，塞舌爾, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 推出名為 TraderPro 計劃的熱門交易競賽第 3 季。 經過兩個成功的賽季後，TraderPro 已成為首屈一指的交易平台，不斷吸引用戶並獲得廣泛的正面回饋。 Bitget TraderPro 是一項交易挑戰賽，旨在提供學習和在現實世界進行交易的機會。



參賽者首先要用模擬帳戶進行交易，從而能夠在沒有任何財務風險的情況下進行嘗試和練習。 當他們達到了特定的里程碑之後，就可以開始進行真實交易，Bitget 會提供資金支持，讓他們有機會享受實際賺取利潤的快感。 這是學習和競爭的理想組合，交易員有機會完善他們的策略並致力獲得最高回報。

完成模擬挑戰後，參賽者可獲得 Bitget 提供的 1:1 資金支持，進入真實交易的環節。 符合資格的交易員可以建立精英交易子帳戶，成為 TraderPro 精英交易員。 Bitget 將為他們提供匹配的投資（從 1000 到 5000 USDT），讓他們能夠在所有交易對上建立更大倉位。 有了這種支持，交易員可以追求更高的利潤，同時把個人風險降至最低。 在第二階段，最大槓桿率仍限制在 20 倍。

TraderPro 的本季主題是「新資金高達 10,000 美元和 MEME Coin 挑戰」，幫助加密貨幣用戶練習交易，並因他們的努力而獲得獎勵。 競賽階段於 2024 年 9 月 9 日至 10 月進行，持續約 30 天，組織者設定了雄心勃勃的目標，以推動用戶踴躍參與全且情投入。 該計劃的目標是將 500 名參賽者轉變為 Bitget 精英交易員，進一步加強 VIP 交易社群。

為了確保透明度並建立信任，Bitget 將提供每日交易業績報告，即時公佈比賽的最新進度和結果。 此功能旨在讓參賽者在整個活動過程中了解情況，並保持他們的參與度。

從第 1 季到第 2 季，參賽者增加了 107%，推薦量增加了 73%。在前兩季大獲成功的基礎上，Bitget 致力進一步提升 TraderPro 在交易社群中的地位。 Bitget 推出全面的推廣策略，包括與關鍵意見領袖（KOL）進行合作以及制定社群參與計劃，彰顯該公司致力維持其行業領導者地位的決心。

總而言之，無論對於新手還是經驗豐富的交易員來說，TraderPro 第 3 季都是一次令人雀躍且可從中獲益的體驗。 參賽者有機會贏得高達 10,000 美元的資金獎勵，因此組織者鼓勵大家盡早登記，以充分利用該項目的優厚待遇。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 2500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）和 Ilkin Aydın（國家排球隊成員）。

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