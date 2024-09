AI-Media e ITV anuncian asociación histórica para revolucionar servicios de subtitulado

LONDRES, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, el líder mundial en servicios de subtitulado y traducción impulsados por IA, se enorgullece en anunciar una nueva asociación con ITV, la mayor difusora comercial del Reino Unido. Esta colaboración marca un paso hacia adelante significativo en el uso de tecnología de subtitulado de IA para mejorar la accesibilidad y eficacia operativa en toda la extensa red de transmisión de ITV.



David Padmore, director de accesibilidad de ITV, enfatizó la importancia de esta asociación para avanzar en el compromiso de ITV con la adopción de nuevas tecnologías. "En ITV, buscamos constantemente soluciones innovadoras para mejorar nuestros servicios y satisfacer las diversas necesidades de nuestra audiencia. Trabajar con AI-Media nos permite aprovechar la IA de tecnología de punta para agilizar nuestros flujos de trabajo de subtitulado mientras mantenemos los más altos estándares de precisión y confiabilidad".

La asociación se centra en la implementación de la solución de subtítulos automáticos en vivo LEXI de AI-Media, que se integra perfectamente con la infraestructura existente de ITV. El esfuerzo de colaboración entre AI-Media e ITV resultó en una arquitectura de tecnología adaptada para los complejos requisitos de la difusora, incluyendo sus 18 variantes de noticias regionales. La solución utilizará las tarjetas SDI Encoder Pro de AI Media para ofrecer subtítulos de LEXI como datos integrados de VANC en la arquitectura existente de ITV y será operada por el equipo experto de Servicios de Acceso de ITV. El producto Alta de AI Media también se utilizará para ITVX y otros flujos de trabajo de video IP.

Tradicionalmente, los subtítulos de noticias regionales de ITV implicaban un flujo de trabajo manual con importantes requisitos de personal. Se espera que el cambio a la automatización a través de LEXI de AI-Media tenga un impacto dramático en la asignación de recursos, lo que conduce a eficacias y reducciones de costos significativas. La automatización de los flujos de trabajo permite a ITV ofrecer más subtítulos, mejorando la accesibilidad para sus espectadores. Además, se espera que la mayor confiabilidad del sistema LEXI y la latencia reducida mejoren la calidad general del servicio.

La implementación de los flujos de trabajo automatizados de AI-Media fue simple, sin causar interrupciones en las soluciones de reproducción de ITV. Esta flexibilidad en torno a la reproducción fue ha sido una ventaja considerable, lo que permite una transición fácil al nuevo sistema.

El equipo de subtítulos de ITV continuará desempeñando un rol crucial en el desarrollo de modelos temáticos personalizados, asegurando el más alto nivel de precisión y relevancia en los subtítulos. El cambio a flujos de trabajo automatizados permite a ITV ofrecer más subtítulos de noticias regionales, lo que finalmente beneficia a una audiencia más amplia.

"ITV seleccionó a AI-Media debido a nuestra infraestructura robusta y capacidad de implementar LEXI en entornos de transmisión complejos. Nuestra experiencia en la entrega de subtítulos en mercados altamente regulados y nuestras sólidas relaciones con organismos reguladores como Ofcom, ACMA y FCC fueron factores importantes en su decisión", dijo John Peck, vicepresidente de ventas internacionales de AI-Media. "Esta asociación además de mejorar la eficacia operativa de ITV, también confirma su posición como innovadores con visión de futuro en la comunidad europea de servicios de acceso".

La colaboración de ITV con AI-Media destaca su dedicación a mejorar la experiencia del espectador a través de tecnología avanzada y subraya su papel como líder en accesibilidad e innovación.

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media es una empresa de tecnología pionera especializada en soluciones de lenguaje de IA y flujo de trabajo de subtitulado.

Como líder mundial, AI-Media ofrece tecnología y soluciones de traducción y subtitulado en vivo y grabados de alta calidad habilitados por IA a una diversa variedad de clientes y mercados en todo el mundo.

Por primera vez en febrero de 2024, AI-Media reveló datos innovadores que muestran la superioridad de su producto de subtitulado de IA, LEXI sobre los procesos de trabajo humano tradicionales más costosos.

Gracias a su profunda experiencia en el sector y tecnología de IA sofisticada para crear soluciones que agilizan y simplifican los procesos, AI-Media empodera a las difusoras, empresas y agencias gubernamentales líderes mundiales para asegurar accesibilidad e inclusión transparente de su contenido

AI-Media (ASX: AIM) comenzó a cotizar en el ASX el 15 de septiembre de 2020.

Acerca de ITV

ITV es la mayor difusora comercial y streamer del Reino Unido. El equipo de Servicios de Acceso de ITV trabaja internamente y ofrece subtítulos y descripción de audio para toda la programación en vivo y grabada de ITV, además de ofrecer servicios comerciales a clientes externos.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65c715b7-d314-40be-9239-4f14480e764d

