Jordan Liebman devient vice-président directeur, Marketing et communications chez Konica Minolta

MISSISSAUGA, Ontario, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui la nomination de Jordan Liebman au poste de vice-président directeur, Marketing et communications. Fort de plus de vingt ans de leadership visionnaire, M. Liebman apporte une riche expérience en valorisation de marques de classe mondiale ainsi qu’une expertise en stratégie de marque internationale, en marketing à la performance, en développement de produit, en génération de la demande et en communications d’entreprise.



Dans son nouveau poste, Jordan Liebman supervisera l’équipe primée de marketing et communications de Konica Minolta. Il dirigera les initiatives d’accélération de la croissance des revenus, d’amélioration de la visibilité de la marque, de renforcement de la réputation de l’entreprise dans le secteur et de transformation numérique qui mettront l’entreprise sur la voie d’une réussite et d’une croissance soutenues.

« C’est avec enthousiasme que nous accueillons Jordan dans l’équipe de direction; nous sommes convaincus qu’il apportera une contribution exceptionnelle et une expérience hors du commun à notre clientèle, affirme Sam Errigo, président-directeur général chez Konica Minolta. Sa vaste expertise en marketing dans des domaines clés nous distinguera sur le marché, mettra en valeur nos produits et nos solutions et propulsera Konica Minolta vers de nouveaux sommets. »

« C’est un honneur pour moi de me joindre à Konica Minolta et de diriger une équipe si talentueuse d’innovateurs dévoués, déclare M. Liebman. Grâce au riche héritage et à l’esprit inventif de Konica Minolta, nous serons en excellente position pour connaître une croissance remarquable et repousser les limites du possible. J’ai hâte de créer et de mettre en œuvre des stratégies avant-gardistes qui façonneront l’avenir de notre organisation et assureront notre posture de leader de confiance sur le marché. »

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé . Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions ; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn , YouTube , Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) , et Instagram !

Jordan Liebman devient vice-président directeur, Marketing et communications chez Konica Minolta

