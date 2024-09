COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies : perte nette réduite à -2,8 M€

au premier semestre 2024

Perte nette réduite à -2,8 M€ contre -4,1 M€ sur S1 2023

et -5,8 M€ sur S1 2022

Trésorerie brute s’élevant à 7,7 M€ au 30 juin 2024

vs 11,7 M€ au 31 décembre 2023

Evry, le 10 septembre 2024 – 17h45 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu ce jour a arrêté les comptes du premier semestre 2024, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier, commente : « Notre résultat s’est amélioré par rapport aux exercices précédents : la perte semestrielle est limitée à 2,8 M€, notamment du fait de l’enregistrement comptable d’une subvention d’exploitation pour le programme Isoprod financé par l’ADEME. Nous avons démarré l’année avec 11,7 M€ de trésorerie brute et nous affichions une trésorerie de 7,7 M€ au 30 juin 2024. Ce semestre a permis de consolider notre projet d’usine : améliorations des performances du procédé à l’échelle pilote, réception de lettres d’intention dépassant la capacité de production de l’usine, réalisation de l’avant-projet sommaire et pré-sélection du site en France. Il y a un an, nous avons obtenu le soutien de l’Etat français à travers l’attribution d’une aide de Bpifrance de 16,4 M€. Depuis, nous nous sommes efforcés de chercher les investisseurs complémentaires, en dette et en capitaux propres, dans un climat particulièrement adverse du fait des incertitudes politiques et économiques qui compliquent la réalisation du projet. Dans ce contexte, nous annonçons néanmoins avoir franchi la première étape de sélection d’un dispositif de financement européen d’un montant total de 17,5 M€ portant sur le financement de cette usine, et dont le résultat final est attendu au S1 2025. »

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général, ajoute : « Les avancées réalisées dans le cadre de notre projet d’usine cosmétique se transposent directement dans le domaine stratégique des SAF (carburants d’aviation durables). L’amélioration des performances ainsi que l’identification d’une nouvelle ressource, l’acide acétique, ouvrent la porte à la production de e-SAF via notre procédé et réaffirment le potentiel de Global Bioenergies de devenir un acteur clé dans ce domaine de l’aérien, aujourd’hui en quête de solutions. »

Compte de résultat du Groupe

Données en k€ du 01/01/24

au 30/06/2024

6 mois du 01/01/23

au 30/06/2023

6 mois du 01/01/22

au 30/06/2022

6 mois Produits d’exploitation 4 612 7 326 1 059 Charges d’exploitation 7 504 11 264 6 632 Résultat d’exploitation -2 892 -3 938 -5 573 EBITDA1 -976 -3 026 -5 024 Résultat financier 144 23 -61 Résultat exceptionnel -42 -169 -124 Impôts sur les bénéfices NA NA NA Résultat net -2 789 -4 084 -5 759





Données en k€ du 01/01/24

au 30/06/2024

6 mois du 01/01/23

au 30/06/2023

6 mois du 01/01/22

au 30/06/2022

6 mois Produits d’exploitation 4 612 7 326 1 059 Chiffre d’affaires 339 3 102 144 Subventions d’exploitation 4 091 1 184 894 Variation stock de produits finis -263 1 917 -34 Autres produits 445 1 123 55

Les produits d’exploitation incluent la reconnaissance des produits de subvention issus de deux projets soutenus par l’ADEME : la fin du projet dénommé Isoprod validant les dérivés de l’isobutène dans la cosmétique, ainsi que les produits de subventions issus du projet Prénidem toujours en cours.

Données en k€ du 01/01/24

au 30/06/2024

6 mois du 01/01/23

au 30/06/2023

6 mois du 01/01/22

au 30/06/2022

6 mois Charges d’exploitation 7 504 11 264 6 632 Frais de personnel 2 231 2 194 2 309 Effectif moyen (nb) 45,2 47,6 47,3 Dépenses d’industrialisation 1 191 2 687 2 597 Variation de stock IBN et ses dérivés -97 2 461 -584 Frais de laboratoire 170 192 185 Locations, entretien, maintenance 536 518 423 Propriété intellectuelle 178 186 137 Dotations aux amortissements et provisions 2 361 2 028 559 Autres frais de fonctionnement 934 997 1 006

Les dépenses d’industrialisation ont principalement servi à démontrer le succès de la mise à l’échelle du procédé au sein de nos installations opérées par ARD à Pomacle-Bazancourt.

Bilan du Groupe

Actif (k€) 30/06/24 31/12/23 31/12/22 Passif (k€) 30/06/24 31/12/23 31/12/22 Immobilisations incorporelles 204 327 539 Capital 908 906 749 Immobilisations corporelles 647 2 471 3 612 Prime d’émission 10 538 16 029 Immobilisations en cours 394 77 401 Report à nouveau -940 -2 769 -2 708 Immobilisations financières 347 341 1 546 Résultat -2 789 -8 656 -11 986 Subventions d’équipement 2 675 2 758 463 ACTIF IMMOBILISE 1 591 3 217 6 097 CAPITAUX PROPRES -146 2 778 2 547 Stock isobutène et dérivés 209 219 2 342 PROVISIONS 210 53 110 Stock consommables 372 350 250 Créances 3 338 2 247 3 647 Avances conditionnées et emprunts 10 443 12 451 11 486 Disponibilités 7 515 11 673 8 768 Fournisseurs 2 507 2 411 5 580 VMP 171 171 173 Dettes fiscales et sociales 625 559 502 Charges constatées d’avance 451 378 300 Autres dettes et PCA 8 3 1 352 ACTIF CIRCULANT 12 055 15 038 15 480 DETTES 13 583 15 423 18 921 TOTAL ACTIF 13 647 18 254 21 577 TOTAL PASSIF 13 647 18 254 21 577

La trésorerie brute s’élève à 7,7 M€ au 30 juin 2024 contre 11,7 M€ au 31 décembre 2023.

Faits marquants du premier semestre 2024, évènements récents et perspectives

Avancées techniques et commerciales dans le projet d’usine cosmétique





Le premier semestre a été marqué par les avancées réalisées sur les volets technique et commercial du projet d’usine d’une capacité de 2 500 tonnes/an pour adresser les marchés de la cosmétique. Côté technique, les tests de mise à l’échelle ont démontré la bonne tenue des performances dans des fermenteurs de plus grande taille, et ont ainsi conforté les hypothèses retenues dans le plan d’affaires de l’usine. L’avant-projet sommaire, qui s’est terminé avec succès, a permis de confirmer le montant nominal des CAPEX de 65 millions d’euros (soit un CAPEX maximal d’environ 80 millions d’euros en prenant en compte les aléas). Côté commercial, les clients potentiels ont manifesté leur intérêt avec des lettres d’intention venant de plusieurs géographies et dépassant largement la capacité de production de l’usine.

Développement du procédé technologique à la production de e-SAF





Global Bioenergies est parvenu à étendre son procédé de production de bio-SAF à la production de e-SAF en laboratoire en substituant la ressource végétale par une ressource synthétique, l’acide acétique. Cette approche e-SAF se différencie par une sélectivité de plus de 95%, ce qui signifie que plus de 95% des molécules issues du procédé peuvent être commercialisées comme carburant aéronautique. Cette sélectivité dépasse celle des autres technologies e-SAF existantes.

Pour rappel, les e-SAF, produits uniquement à partir de CO 2 et d’électricité renouvelable, maximisent le potentiel de décarbonation des SAF. Les bio-SAF et e-SAF sont régulés par la réglementation ReFuelEU Aviation de l’Union Européenne qui impose des mandats dédiés pour ces deux carburants. En 2030, tout avion décollant de l’Union Européenne devra embarquer au moins 4,8% de bio-SAF et 1,2% de e-SAF dans ses réservoirs.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Contacts





GLOBAL BIOENERGIES

+33 (0)1 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com







NewCap – Relations investisseurs



Louis-Victor Delouvrier

Aurélie Manavarere

globalbioenergies@newcap.eu



+33 (0)1 44 71 94 94







NewCap – Relations Médias







Nicolas Merigeau

globalbioenergies@newcap.eu

+33 (0)1 44 71 94 98





1 L’EBITDA calculé correspond au résultat d’exploitation auquel sont ajoutées les dotations aux amortissements et provisions d’exploitation et soustraites les reprises sur amortissements et provisions d’exploitation. Il met en évidence le résultat généré par l’activité sans prise en compte des écritures liées à la valorisation de l’actif.

