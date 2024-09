Proben von Yukon Metals mit über 10.000 g/t Ag – Mehrere Proben mit über 1.500 g/t Ag und bis zu 6,9 g/t Au bei Star River

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FSE: E770 – das „Unternehmen“ oder „Yukon Metals“) freut sich, ein Update über die laufenden Erkundungsarbeiten auf seinem 715 Hektar großen Star-River-Projekt bereitzustellen, das 50 Kilometer („km“) südlich von Ross River, Yukon, liegt.



Zu den ersten Ergebnissen des Prospektionsprogramms gehören die Analyseergebnisse von 41 der 164 Proben (Abbildung 6). Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Proben wurden aus den Vorkommen von Lap 10, F2, F3 und Key 35 entnommen. In dieser Saison wurden zwei neue (unbenannte) mineralisierte Gesteinsfließgebiete entdeckt (Abbildung 1). Es wurden signifikante Silberwerte entdeckt, wobei 15 Proben erhöhte Silberwerte von über 100 g/t aufwiesen, darunter 3 Proben mit über 1500 g/t Ag, von denen zwei in einem neu entdeckten Gesteinsfließgebiet (Abbildung 1) und eine aus dem historischen F3-Vorkommen stammen. Eine Probe ergab über 10.000 g/t Ag und der Test auf Überschreitung des Grenzwerts steht noch aus. Darüber hinaus wiesen sechs Proben aus den Bereichen Lap 10, F2, F3 und Key 35 erhöhte Goldwerte im Bereich von 0,92–6,93 g/t Au auf.

Rory Quinn, President & CEO, erklärte: „Wir sind begeistert von den spektakulären Analyseergebnissen, die wir aus dieser ersten Probencharge erhalten haben, darunter eine Probe mit über 10.000 g/t Ag und eine weitere mit über 4.200 g/t Ag. Das Team hat hart daran gearbeitet, Proben aus verschiedenen Bereichen des Grundstücks zu entnehmen und diese zu kartieren, und hat überzeugende Beweise für eine Mineralisierung in mehreren Bereichen gefunden, sowohl in Aufschlüssen als auch in Schwemmgut. Die elektromagnetische Time-Domain-Untersuchung (TDEM) wurde im August abgeschlossen und die Gravitationsuntersuchung ist im Gange. Die Ergebnisse werden wichtige Daten zur möglichen Kontinuität zwischen diesen mehreren Vorkommen liefern.“

Die TDEM-Untersuchung im südlichen Teil des Claim-Blocks wurde im August abgeschlossen, die Datenverarbeitung ist derzeit im Gange. Eine geophysikalische Bodenuntersuchung unter Schwerkraftbedingungen ist im Gange. Während die geophysikalischen Untersuchungen durchgeführt wurden, begannen Geologen vor Ort mit dem ersten Prospektions- und Kartierungsprogramm, das auf vorläufigen geophysikalischen Anomalien und Prospektionen und Kartierungen in der Umgebung historischer Vorkommen basierte. In einem zentralen Teil des Claim-Blocks wurden außerdem zwei neue Mineralisierungsvorkommen entdeckt, die zu den bereits in Bewertungsberichten gemeldeten mineralisierten Vorkommen hinzukommen.

Vision Quest, ein Explorationsunternehmen im Besitz der Yukon First Nations, das eng mit Yukon Metals zusammenarbeitet, schloss die Bodenvorbereitung für das geophysikalische Programm ab und nahm erfolgreich ein temporäres 10-Personen-Camp auf den Claims in Betrieb, das im Rahmen einer Klasse-1-Meldung auf den Claims genehmigt wurde.

Neue Mineralisierungsvorkommen

Im zentralen Teil des Claim-Blocks wurden zwischen den historischen Vorkommen M2 und Blazed Tree zwei neue Bereiche mit Galenit-Siderit-Mineralisierung identifiziert (Abbildung 1). Die Proben ergaben 4.210 g/t Ag und 0,26 g/t Au und mehr als 10.000 g/t Ag und 0,72 g/t Au (Tabelle 1) im westlichen Vorkommen. Diese Proben treten als Schwemmgut von steilen Aufschlüssen talwärts auf. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die Quelle der Aufschlüsse zu ermitteln.

Tabelle 1 – Beispielergebnisse der Mineralisierung im zentralen Teil des Claim-Blocks. Übergrenzwertuntersuchungen ausstehend.

Sample Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Type K140057 0.722 >10,000 165 7,310 >200,000 >10,000 2,060 Float K140058 0.262 4,210 45 3,990 >200,000 4,620 8,940 Float K140059 0.063 1,290 33 2,370 >200,000 1,745 25,900 Float





Abbildung 1 – Standorte des neuen mineralisierten Schwemmguts im zentralen Teil des Claim-Blocks

Lap 10-Vorkommen

An einem exponierten Aufschluss der Mineralisierung am Lap 10-Vorkommen (Abbildung 2) wurden kontinuierlich Splitterproben über eine Aufschlusslänge von 10 m (K140067 bis K140073) entnommen. Die Mineralisierung findet innerhalb einer linsenförmigen bis tafelförmigen Scherzone innerhalb einer stark oxidierten Quarziteinheit statt. In diesem Aufschluss treten innerhalb einer breiteren, vereinzelten Mineralisierung vier diskrete 10 bis 30 cm breite Galenit-Siderit-Adern auf. Historische Oberflächen- und Untergrundkartierungen haben in diesem Gebiet Galenitadern über eine Streichlänge von 137 m nachverfolgt, von denen ein Großteil derzeit durch oberflächliche Gesteinsablösungen über der Lap-10-Freilegung verdeckt ist.

Tabelle 2 – Aufschlusssplitterproben über dem Gebiet des Lap 10-Vorkommens. Übergrenzwertuntersuchungen ausstehend.

Sample Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Type K140067 1.035 1,165 1,485 917 >200,000 967 695 Outcrop K140068 0.230 113 958 407 47,400 140 617 Outcrop K140069 0.139 101 1,375 407 34,400 111 1,540 Outcrop K140070 0.084 175 1,015 848 46,400 252 4,020 Outcrop K140071 0.064 603 244 878 >200,000 536 2,330 Outcrop K140072 0.433 1,095 1,240 437 >200,000 1,180 765 Outcrop K140073 0.052 405 159 568 170,000 288 603 Outcrop





Abbildung 2: Lap 10-Vorkommen mit Foto eines mineralisierten Quarzit-Aufschlusses.

F2-Vorkommen

Das F2-Vorkommen befindet sich in einem geschlossenen Stollen, der in den späten 1960er-Jahren aufgefahren wurde. Die Mineralisierung, die aus dem Aufschluss entnommen wurde, befindet sich in einer unterschiedlich stark oxidierten Quarziteinheit mit einer Breite von etwa 12 m und besteht aus Silber und Gold in Galenit führenden Adern und Quarz-Arsenopyrit-Adern. In diesem Bereich wurden auch mehrere Schwebstoffproben entnommen, darunter Material von der Abraumhalde des Stollens.

Tabelle 3 – Beispielergebnisse aus Zone F2. Übergrenzwertuntersuchungen ausstehend.

Sample Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Type K140063 0.107 3 346 85 210 26 170 Float K140064 0.003 0 10 2 77 11 15 Outcrop K140075 0.568 14 974 205 687 1,365 21 Outcrop K140076 0.061 3 226 11 519 66 9 Outcrop K140077 0.916 310 1,210 328 172,000 >10,000 7 Float K140078 0.747 129 3,030 228 68,000 844 60 Float K140078B 0.336 118 2,120 233 43,600 743 44 Float K140079 0.458 1,410 1,150 342 >200,000 1,425 130 Float K654504 0.094 2 1,285 163 462 93 96 Float K654505 1.320 2 2,070 35 67 21 13 Outcrop K654551 0.095 28 518 80 15,250 213 58 Float K654552 4.020 6 >10,000 169 1,885 223 32 Float K654553 0.067 1 3,220 7 38 12 21 Float





Abbildung 3 – Lage der Proben, die in der Nähe des historischen F2-Vorkommens entnommen wurden.

F3-Vorkommen

Der Aufschluss in der Nähe des F3-Vorkommens besteht aus einer kleinen oxidierten Manto-Lagerstätte, die sich stratigraphisch über einer Einheit aus schwarzem Schiefer in einem Bach befindet. Der freiliegende Mantel ist etwa 2 m breit und 20 m lang, bevor er unter oberflächlichen Sedimenten verschwindet. Im Süden beherbergt eine ca. 5 m dicke, abgescherte, subvertikale, nach Nordwesten verlaufende Verwerfung eine Galenit-Siderit-Mineralisierung.

Tabelle 4 – Beispielergebnisse aus Zone F3. Übergrenzwertuntersuchungen ausstehend.

Sample Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Type K140065 0.129 35 758 69 19,200 81 67 Outcrop K140066 0.035 4 53 33 227 20 101 Outcrop K140083 0.057 2 8 4 107 11 36 Outcrop K140084 0.048 2 261 11 433 3 526 Float K140085 0.003 2 29 77 267 18 20 Outcrop K140086 0.174 1,665 854 6,710 >200,000 5,940 2,040 Outcrop K140087 6.930 35 >10,000 263 6,410 278 306 Float K140088 0.007 18 34 33 4,950 39 82 Outcrop





Abbildung 4 – Lage der Proben, die in der Nähe des historischen F3-Vorkommens entnommen wurden.

Key 35

Eine massive Pyritader, die aus dem historischen Key 35-Vorkommen entnommen wurde, weist in exponierter Lage der Unterschicht und nahegelegenem Schwemmgut erhöhte Goldwerte auf. In diesem Gebiet sind in Zukunft weitere Erkundungen geplant, um die Art der Goldmineralisierung genauer zu untersuchen.

Tabelle 5 – Proben, die am alten Planierraupenschub am historischen Key 35-Vorkommen entnommen wurden.

Sample Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Type K140054 0.012 1 111 3 149 14 10 Float K140055 1.610 7 2,790 7 690 41 6 Subcrop K140056 0.046 2 1,910 38 189 39 149 Subcrop



Über das Star-River-Projekt

Yukon Metals besitzt 100 % des Star-River-Basismetall- und Edelmetallprojekts , das über den Robert Campbell Highway und die ehemalige Ketza-Minen-Transportstraße erreichbar ist. Das Projekt beherbergt mehrere Vorkommen von polymetallischen Karbonat-Verdrängungsmineralisierungen und Quarz-Sulfid-Adern, die erstmals in den 1950er-Jahren entdeckt wurden (Abbildung 5). Überreste von Untertage- und Tagebaubetrieben, die mit historischen Erkundungstechniken betrieben wurden, sind auf einem Großteil des Grundstücks sichtbar und mit dem zuvor eingerichteten Zugang von der Straße zur Ketza-Mine verbunden.





Abbildung 5. Lageplan des Star-River-Projekts





Abbildung 6: Lage der erhaltenen Gesteinsproben im Verhältnis zu historischen Vorkommen.

Probenmethodik

Gesteinsproben wurden zur Analyse an ALS Minerals geschickt, wo die Probenvorbereitung in Whitehorse, Yukon, und die Analyse in North Vancouver, British Columbia, durchgeführt wurden.

Die Proben wurden durch Zerkleinern auf 70 % Siebdurchgang bei 2 mm, 250 g gesplittetes Pulver besser als 85 % Siebdurchgang bei 75 Mikron (Prep-31A) vorbereitet. Die Faserstoffproben wurden durch Aufschluss mit vier Säuren und ICP-AES (ME-ICP61) auf 34 Elemente analysiert.

Alle Proben wurden mittels Brandprobe und AAS mit einem nominalen Probengewicht von 50 g (Au-AA24) auf Gold analysiert. Proben mit mehr als 1.500 g/t Ag wurden mittels einer 50-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Ag-GRA21) untersucht. Die Übergrenzwertuntersuchungen sind ausstehend.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.,Geo., als qualifizierte Person (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist gut finanziert und repräsentiert ein Immobilienportfolio, das auf über 30 Jahren Prospektion durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter dem Portfolio der primären Goldaktiva von Snowline Gold, aufbaut. Das Portfolio von Yukon Metals besteht hauptsächlich aus Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Anlagen mit einem erheblichen Gold- und Silberanteil. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Verwaltungsrat und Managementteam aus verschiedenen technischen und finanziellen Fachbereichen geleitet.

Yukon Metals konzentriert sich auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden von Yukon, während gleichzeitig der Wert für die Stakeholder gesteigert wird. Unsere Strategie konzentriert sich auf Inklusivität und gemeinsamen Wohlstand und bietet sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit, zu unseren Unternehmungen beizutragen und davon zu profitieren.

Der Yukon

Der Yukon rangiert auf Platz 10 der vielversprechendsten Gebiete für Mineralvorkommen in allen Gerichtsbarkeiten weltweit, wie aus der Umfrage des Fraser Institute unter Bergbauunternehmen aus dem Jahr 2023 hervorgeht. Der Yukon verfügt über eine sehr erfahrene und gewissenhafte lokale Belegschaft, die sich durch eine lange Kultur der Erkundung und einen tiefen Respekt vor dem Land auszeichnet. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln wie das Rogue-Projekt von Snowline Gold – Valley Discovery – zeigen das Potenzial des Yukon, neue Bergbau-Möglichkeiten auf Distriktebene zu schaffen.

YUKON METALS CORP.

„Rory Quinn“

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

