Earth Alive Clean Technologies Inc. annonce le non-dépôt de ses états financiers intermédiaires et de son rapport de gestion pour le deuxième trimestre 2024

MONTRÉAL, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC – « Earth Alive » ou la « Société ») annonce qu'elle n'a pas déposé ses états financiers intermédiaires et son rapport de gestion pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2024 sur SEDAR+ et qu'elle ne prévoit pas le faire pour le moment. La Société étudie actuellement diverses alternatives stratégiques.



À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader dans l’industrie des technologies microbiennes. Les produits innovants de Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une utilisation minimale d’eau, et au nettoyage industriel écologique et respectueux des êtres humains. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/fr/ .

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de l’exactitude ou de la conformité de ce communiqué.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

Nikolaos Sofronis, PDG

Téléphone : 438 316-3562

Portable : +352-621-395-338

Courriel : nsofronis@earthalivect.com

