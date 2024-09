Transgene nomme deux experts en oncologie pour conduire sa prochaine phase d'innovation

La nouvelle Directrice des Affaires Médicales, le Dr Emmanuelle Dochy, et le nouveau Directeur Scientifique, le Dr Maurizio Ceppi, apportent une solide expérience dans le développement clinique des programmes en oncologie, des immunothérapies anticancéreuses et de la médecine de précision, alors que Transgene poursuit le développement de son portefeuille de produits précliniques et cliniques innovants, dont le vaccin thérapeutique personnalisé contre le cancer TG4050.

Strasbourg (France), le 10 septembre 2024, 7 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination de deux experts en oncologie qui joueront un rôle déterminant dans l’avancement de ses programmes innovants. Le Dr Emmanuelle Dochy, MD, devient Directrice des Affaires Médicales et le Dr Maurizio Ceppi, PhD, est nommé Directeur Scientifique à compter de ce jour.

Le Dr Dochy, MD, succède au Dr Maud Brandely, PhD, qui prend sa retraite. À ce titre, le Dr Dochy sera responsable de la stratégie de développement clinique de la Société en supervisant notamment les prochaines étapes clés de son portefeuille de produits.

Le Dr Ceppi, PhD, quant à lui, succède à Éric Quéméneur, PharmD, PhD, qui a décidé de poursuivre d’autres projets. L’expérience approfondie du Dr Ceppi en oncologie et en recherche clinique le positionne idéalement pour diriger l’innovation scientifique de Transgene, en se concentrant sur la conception et le développement de nouvelles immunothérapies contre le cancer.

Maud Brandely et Éric Quéméneur travailleront en étroite collaboration avec Emmanuelle Dochy et Maurizio Ceppi jusqu’à leur départ le 30 septembre 2024. Le Dr Brandely continuera à accompagner Transgene en tant que consultante.

Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, commente « Je suis ravi d’accueillir Emmanuelle en tant que Directrice Affaires Médicale et Maurizio en tant que Directeur Scientifique à un moment aussi crucial pour Transgene. Leur expertise en oncologie, leurs parcours dans le développement des programmes cliniques, ainsi que leur connaissance de médecine de précision, font d'Emmanuelle et de Maurizio des atouts précieux pour notre équipe. Nous sommes impatients de les voir contribuer à notre mission, à savoir développer des traitements innovants aux patients atteints de cancer. »

« Je souhaite également à remercier chaleureusement Maud et Éric pour leur dévouement durant respectivement 8 et 10 ans au sein de Transgene. Leur contribution a été essentielle dans la conception et le développement de nos actifs cliniques. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite et les remercions pour leur engagement au long cours envers Transgene. »

Biographie d’Emmanuelle Dochy

Le Dr Dochy possède plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, où elle a occupé divers postes dans le domaine de l’oncologie, notamment dans les affaires médicales. Plus récemment, en tant que Vice-Présidente des Affaires Médicales Globales pour la Franchise des Inhibiteurs de Tyrosine Kinase (ITKs) en Oncologie et Responsable des Partenariats Scientifiques chez Bayer, elle a supervisé le développement des ITKs en combinaison avec des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire, de la Phase I à la Phase III, pour plusieurs indications en oncologie. Dr Dochy a également occupé le poste de Responsable Médical Global pour Stivarga®, une thérapie ciblée contre le cancer, avant de prendre la responsabilité des ITKs. Avant de rejoindre Bayer, elle a travaillé chez Sanofi, débutant en tant que Responsable Médical Oncologie avant de devenir Directrice Médicale de Zaltrap, puis Responsable Clinique pour les produits en développement avancé. Son expérience couvre à la fois la période post-commercialisation et le développement de nouvelles indications pour les traitements contre le cancer de la prostate. Avant de débuter sa carrière dans l’industrie pharmaceutique, le Dr Dochy a acquis 5 ans d’expérience clinique dans le secteur de la recherche en oncologie (Sanofi). Elle est diplômée de l’Université Libre de Bruxelles en 2002 en Médecine Interne et Oncologie.

Le Dr Emmanuelle Dochy, Directrice Affaires Médicales, ajoute : « Alors que Transgene progresse sur le développement de son vaccin thérapeutique contre le cancer, TG4050, qui a le potentiel d’aider les patients atteints de cancers de la tête et du cou, je suis impatiente de mettre à profit mes connaissances et mon expérience pour soutenir la Phase I/II de l’essai en cours et les éventuels essais futurs, ainsi que pour accélérer, plus largement, le développement du portefeuille clinique de Transgene. Je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec les équipes afin de franchir avec succès les prochaines étapes cliniques, et d’apporter une nouvelle génération de traitements contre le cancer aux patients. »

Biographie du Dr Maurizio Ceppi

Le Dr. Ceppi apporte plus de 15 ans d'expérience en oncologie dans l’industrie des sciences de la vie, avec une spécialisation en immunothérapie du cancer et en médecine de précision. Il a joué un rôle crucial dans le développement préclinique et clinique d'une gamme de thérapies, y compris des anticorps monoclonaux et bispécifiques, des petites molécules et des vaccins à ARNm. Dans ses précédents rôles au sein de grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, dont Roche et iTeos Therapeutics, le Dr. Ceppi a démontré son expertise dans la gestion d'équipes multifonctionnelles et la conduite de recherches innovantes à travers plusieurs géographies. Ses travaux récents incluent le développement de stratégies de biomarqueurs et l'exploitation des technologies d’intelligence artificielle pour faire progresser la recherche clinique. Son parcours académique comprend un doctorat en biologie moléculaire et en recherche sur la thérapie génique à l’ETH Zurich et à l'Université de Fribourg (Suisse), suivi de travaux postdoctoraux en immunologie, incluant des recherches sur les vaccins à ARNm antiviraux (IVI, Suisse) et sur les cellules dendritiques (CIML, France ; Baylor, USA). Il est co-auteur de plus de 60 publications et détient 8 brevets.

Le Dr. Maurizio Ceppi, Directeur Scientifique, ajoute : « Les vaccins contre le cancer et les virus oncolytiques développés chez Transgene ont le potentiel de transformer l'immunothérapie du cancer. Je suis honoré d'avoir l'opportunité de travailler en tant que Directeur Scientifique sous la direction du Dr Alessandro Riva et je suis impatient de contribuer à la mission de Transgene, qui est de développer une nouvelle génération de thérapies en immuno-oncologie pour les patients atteints de cancer ayant des besoins non satisfaits. »

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies en développement clinique : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®, TG4001, un vaccin thérapeutique développé dans les cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001, et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC. invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.fr. Suivez-nous sur X (ex-Twitter) : @TransgeneSA et LinkedIn : @Transgene

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et de la Société ( www.transgene.fr ). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

