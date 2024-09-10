EBC Financial Group 與 FC Barcelona 合作，首度於西甲聯賽亮相

在全球關鍵市場擴大影響力，開創體育與金融新領域

新加坡, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金融經紀行業的全球領導者 EBC Financial Group (EBC)，繼續加強與世界最具代表性的綜合體育俱樂部之一 FC Barcelona 長達 3 年半的策略合作夥伴關係。 此次合作始於 2024 年 4 月，不僅提升了 EBC 的全球影響力，亦標誌著金融與體育結合的重要里程。

EBC Financial Group 於西甲聯賽上亮相，彰顯這場合作夥伴關係的實力。 作為 FC Barcelona 在亞太地區、拉丁美洲、中東和非洲的官方合作夥伴，EBC 最近於大中華地區轉播的西甲聯賽中出現在顯眼位置，接觸到中國數以百萬計的足球迷。 此次宣傳不僅提升了 EBC 的品牌知名度，亦強化了 EBC 與 FC Barcelona 之間的共同價值和目標。

體育合作夥伴關係的演變

金融機構與運動團隊之間的協同作用並非新鮮事，而且多年來已經歷重大演變。 過往單純的贊助模式，現已轉變為充滿活力的合作夥伴關係，雙方在品牌推廣、市場拓展和社區參與方面均會積極合作。 對於 EBC Financial Group 等金融機構而言，足球提供了一個無與倫比的平台，可以與全球不同的觀眾建立聯繫，發掘體育運動所激發的熱情和忠實情懷。

FC Barcelona 歷史悠久，球迷遍佈全球，它所代表的不僅僅是一家足球俱樂部，而是體現了一套在全球引起共鳴的價值觀。 這些價值觀與 EBC 的原則完全一致，使雙方的合作夥伴關係完美契合。 憑藉 FC Barcelona 的全球影響力，EBC 對自身進行策略性定位，以深化在亞太地區、拉丁美洲、中東和非洲的市場佔有率。

金融與足球的協同作用：EBC-Barça 合作夥伴關係的策略重要性

EBC Financial Group 與 FC Barcelona 之間的合作夥伴關係，展示了金融與體育如何聯手創造有意義的合作。 這兩家機構均致力追求卓越、紀律和創新，構成了超越傳統贊助的合作夥伴關係基礎。

對 EBC 而言，這次合作是一項策略性行動，有助提升品牌影響力，並在全球關鍵市場開闢新機遇。 透過與 FC Barcelona 這樣知名的俱樂部合作，EBC 與廣大參與其中的觀眾建立聯繫，提供機會向全球球迷推廣金融知識，並推出度身打造的金融產品。 此合作夥伴關係亦讓 EBC 能夠接觸到更年輕、更多元化的觀眾，使服務符合他們的興趣和需求。

另一方面，FC Barcelona 獲得一個擁有深厚金融知識並致力追求卓越的合作夥伴。 此合作夥伴關係支援 FC Barcelona 的全球擴張策略，確保其在球場內外都可持續走在足球界前沿。 EBC 與 FC Barcelona 攜手，為金融機構與運動團隊如何合作達成雙贏局面樹立了新標準。

規劃未來 42 個月：未來前景和長期願景

展望未來，EBC 與 FC Barcelona 的合作夥伴關係有望進一步加強。 未來 3 年半內，雙方將繼續探索合作、創新和擴大接觸範圍的新機會。 EBC 致力保持其在西甲聯賽及其他地方的影響力，利用其平台推廣金融知識、支持社區倡議，並提高品牌知名度。

此合作夥伴關係反映雙方追求卓越與創新的共同承諾，使 EBC 與 FC Barcelona 都能持續取得成功。 隨著雙方持續協調目標，並善用彼此優勢，這項合作將在塑造金融和體育界未來方面發揮重要無比的作用。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在備受矚目的倫敦金融區成立，是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。 透過策略佈局，EBC 的業務遍及各個著名的金融中心，在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等地均設有辦事處；滿足全球個人投資者、專業投資者及機構投資者及各類客戶的需求。

EBC 曾屢獲殊榮，一直遵守最高道德標準及國際法規，並以此引以為豪。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會 (ASIC) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成，他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗，經歷及安然步過多個重大經濟週期，時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位，確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴，致力改善全球健康狀況。 自 2024 年 2 月起，EBC 支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了些甚麼」公共參與系列，旨在揭開經濟學的神秘面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

https://www.ebc.com/

關於 FC Barcelona

FC Barcelona 被認為是世界上最偉大的綜合體育俱樂部，2024 年將慶祝成立 125 週年。 它成立於 1899 年，由會員所擁有。 該俱樂部扎根於其命名城市巴塞隆拿，位於加泰羅尼亞境內，具有全球視野，在三個不同城市設有官方辦公室：巴塞隆拿、香港（負責亞太地區工作）和紐約（負責美洲工作）。

Barça 尋求透過卓越體育成就來改變世界，這讓它超越了單純玩樂的層面，進入到不同領域，例如透過 Barça Innovation Hub (BIHUB) 進入知識與創新領域；Barça Vision 結合 Web3、NFT 和元宇宙方案；Barça One 提供娛樂和即時串流內容；FC Barcelona Foundation 進行社會工作；以及 La Masia 青訓營進行訓練。 Barça 近年來的發展使其成為全球最受歡迎的機構之一，也是社交網絡中最受關注的機構之一。

傳媒聯絡人：

Chyna Elvina

全球公共關係（亞太地區）

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

全球公共關係主管

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西甲聯賽 EBC 1 EBC Financial Group 在西甲聯賽中出現在顯眼位置，是與 FC Barcelona 3.5 年合作夥伴關係中的一部分。 這次合作提升了 EBC 的全球知名度及與全球數百萬足球迷的接觸。 西甲聯賽 EBC 2 EBC Financial Group 在西甲聯賽上成功提升知名度，反映其與 FC Barcelona 合作夥伴關係的積極影響，以及其不斷擴展的全球版圖。

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