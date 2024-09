EBC Financial Group เปิดตัวสู่เวที LaLiga อย่างเป็นทางการด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ FC Barcelona

ขยายการเติบโตในตลาดที่สำคัญทั่วโลก และบุกเบิกแนวทางใหม่ในด้านกีฬาและการเงิน

สิงคโปร์, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) ผู้นำระดับโลกด้านนายหน้าทางการเงิน ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 3.5 ปี กับ FC Barcelona ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรกีฬาหลากหลายประเภทที่โดดเด่นที่สุดของโลก ความร่วมมือที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 นี้ ไม่เพียงยกระดับบทบาทในระดับสากลของ EBC แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการผสานรวมระหว่างการเงินและกีฬา

บทบาทของ EBC Financial Group บนเวที LaLiga เป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของความร่วมมือครั้งนี้ ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา EBC ได้รับการนำเสนออย่างโดดเด่นในระหว่างการแข่งขัน LaLiga ครั้งล่าสุดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเข้าถึงแฟนฟุตบอลนับล้านในประเทศ การปรากฏตัวครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความโดดเด่นของแบรนด์ EBC แต่ยังเสริมสร้างคุณค่าและเป้าหมายร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย

ทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปของความร่วมมือในวงการกีฬา

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและทีมกีฬาไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากเดิมที่เป็นเพียงรูปแบบการสนับสนุนที่เรียบง่าย ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นความร่วมมือที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการสร้างแบรนด์ การขยายตลาด และการมีส่วนร่วมกับชุมชน สำหรับสถาบันการเงินอย่าง EBC Financial Group ฟุตบอลเป็นเวทีที่ไม่มีใครเทียบได้ในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกที่มีความหลากหลาย โดยดึงดูดความหลงใหลและความภักดีที่กีฬาสร้างแรงบันดาลใจให้

FC Barcelona ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีฐานแฟนคลับทั่วโลกนั้น ไม่เพียงเป็นสโมสรฟุตบอล แต่ยังเป็นตัวแทนของค่านิยมต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งค่านิยมเหล่านี้สอดคล้องกับหลักการของ EBC ได้อย่างพอดี ทำให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมลงตัว และด้วยประโยชน์จากการเข้าถึงทั่วโลกของ FC Barcelona นั้น EBC จึงวางกลยุทธ์เพื่อขยายการเติบโตของตลาดในเอเชียแปซิฟิก ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาให้มากยิ่งขึ้น

การประสานพลังระหว่างการเงินและฟุตบอล: ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการเป็นพันธมิตรระหว่าง EBC และ Barça

ความร่วมมือระหว่าง EBC Financial Group และ FC Barcelona แสดงให้เห็นว่าการเงินและกีฬาสามารถผนึกกำลังกันเพื่อสร้างความร่วมมือที่ทรงคุณค่าได้อย่างไร ทั้งสองสถาบันมีความมุ่งมั่นร่วมกันในด้านความเป็นเลิศ ระเบียบวินัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความร่วมมือที่ไปไกลกว่าการสนับสนุนในรูปแบบเดิม ๆ

สำหรับ EBC ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดสำคัญระดับโลก การร่วมมือกับสโมสรที่มีชื่อเสียงอย่าง FC Barcelona ทำให้ EBC สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากที่มีความสนใจ อีกทั้งเปิดโอกาสในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแฟนฟุตบอลทั่วโลก ความร่วมมือนี้ยังช่วยให้ EBC เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยกว่าและมีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมปรับบริการให้ตอบโจทย์ความสนใจและความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้

ในทางกลับกัน FC Barcelona เองก็ได้พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงินและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ความร่วมมือครั้งนี้สนับสนุนกลยุทธ์การขยายสโมสรไปทั่วโลก โดยรับรองว่าสโมสรจะยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของวงการฟุตบอล ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน EBC และ FC Barcelona กำลังร่วมกันกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินและทีมกีฬา เพื่อให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน

การวางแผนช่วง 42 เดือนข้างหน้า: การคาดการณ์ในอนาคตและวิสัยทัศน์ระยะยาว

เมื่อมองถึงอนาคต ความร่วมมือระหว่าง EBC และ FC Barcelona มีแนวโน้มที่จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม โดยในช่วง 3.5 ปีข้างหน้า ทั้งสององค์กรจะมุ่งค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในการร่วมมือกัน สร้างสรรค์นวัตกรรม และขยายขอบเขตการเข้าถึงของตนต่อไป EBC มุ่งมั่นที่จะรักษาสถานะของตนใน LaLiga และที่อื่น ๆ โดยใช้แพลตฟอร์มของตนในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อชุมชน และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้มากขึ้น

ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในด้านความเป็นเลิศและนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้ทั้ง EBC และ FC Barcelona ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน ความร่วมมือดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของทั้งภาคส่วนการเงินและการกีฬา

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

สำหรับ EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่น่าเชื่อถือของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงด้านบริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่น เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพมหานคร ลีมาซอล และอีกหลายแห่ง

EBC ได้รับการยอมรับจากรางวัลมากมาย และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ EBC Financial Group (UK) Limited กำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd กำกับดูแลโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial Group (Cayman) Limited กำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ "What Economists Really Do" ที่จัดทำโดย Department of Economics ของ Oxford University โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับ FC Barcelona

FC Barcelona ถือเป็นสโมสรกีฬาหลากหลายประเภทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก และในปี 2024 นี้ สโมสรจะเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1899 และเป็นสโมสรที่สมาชิกเป็นเจ้าของ สโมสรแห่งนี้มีรากฐานที่มั่นคงในเมืองและประเทศของตนในแคว้นกาตาลุญญา โดยมีสำนักงานอย่างเป็นทางการในเมืองต่าง ๆ สามเมือง ได้แก่ บาร์เซโลนา ฮ่องกง (รับผิดชอบงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) และนิวยอร์ก (รับผิดชอบงานในทวีปอเมริกา)

Barça มุ่งเปลี่ยนแปลงโลกผ่านความเป็นเลิศด้านกีฬา ซึ่งก้าวข้ามขอบเขตของสนามแข่งขันไปสู่ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้และนวัตกรรมผ่าน Barça Innovation Hub (BIHUB) โครงการริเริ่ม Web3, NFT และเมตาเวิร์สโดย Barça Vision อีกทั้งความบันเทิงและการถ่ายทอดเนื้อหาสดผ่าน Barça One ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน FC Barcelona Foundation และการฝึกสอนผ่าน La Masia การเติบโตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ Barça กลายเป็นหนึ่งในสถาบันที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเครือข่ายสังคมออนไลน์

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Chyna Elvina

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก

douglas.chew@ebc.com

สามารถรับชมรูปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4099760d-fd48-4dcb-a9eb-715d3420848d/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f70e1082-b3c5-4d4f-b802-527d69b02c78/th

LaLiga EBC 1 EBC Financial Group ได้รับความสนใจอย่างโดดเด่นบนเวที LaLiga โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ 3.5 ปีกับ FC Barcelona ซึ่งความร่วมมือนี้ช่วยเสริมสร้างการเป็นที่รู้จักในระดับสากลและการมีส่วนร่วมกับแฟนฟุตบอลหลายล้านคนทั่วโลกของ EBC LaLiga EBC 2 EBC Financial Group สร้างความโดดเด่นบนเวที LaLiga ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบอันทรงพลังจากการเป็นพันธมิตรกับ FC Barcelona และการขยายฐานการดำเนินงานทั่วโลก

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.