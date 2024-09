EBC Financial Group Membuat Penampilan Pertamanya di Pentas LaLiga dengan Perkongsian FC Barcelona

Meluaskan Kehadiran Global Merentasi Pasaran Utama dan Menempa Sempadan Baharu dalam Sukan dan Kewangan

SINGAPURA, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), peneraju global dalam pembrokeran kewangan terus mengukuhkan perkongsian strategik 3.5 tahun dengan FC Barcelona, ​​salah satu kelab berbilang sukan paling ikonik di dunia. Kerjasama ini, yang bermula pada April 2024, bukan sahaja telah meningkatkan kehadiran global EBC tetapi juga menandakan babak yang signifikan dalam penyepaduan kewangan dan sukan.

Kehadiran EBC Financial Group di pentas LaLiga adalah bukti kekuatan perkongsian ini. Sebagai rakan kongsi rasmi FC Barcelona merentasi APAC, LATAM, Timur Tengah dan Afrika, EBC telah ditampilkan secara ketara semasa perlawanan LaLiga baru-baru ini di Greater China, menjangkau jutaan peminat bola sepak di negara itu. Pendedahan ini bukan sahaja mempertingkatkan keterlihatan jenama EBC tetapi turut mengukuhkan nilai dan matlamat yang dikongsi antara kedua-dua organisasi tersebut.

Landskap Perkongsian Sukan yang Berkembang

Sinergi antara institusi kewangan dan pasukan sukan bukanlah baharu tetapi telah berkembang secara dramatik sejak beberapa tahun ini. Apa yang dahulunya merupakan model penajaan yang mudah kini telah berubah menjadi perkongsian dinamik, di mana kedua-dua pihak bekerjasama dalam penjenamaan, pengembangan pasaran dan keterlibatan komuniti. Untuk institusi kewangan seperti EBC Financial Group, bola sepak menawarkan platform yang tiada tandingan untuk berhubung dengan khalayak global yang pelbagai, memanfaatkan semangat dan kesetiaan yang diilhamkan oleh sukan.

FC Barcelona, ​​dengan sejarah yang kaya dan pangkalan peminat globalnya, mewakili lebih daripada sekadar sebuah kelab bola sepak—ia merangkumi satu set nilai yang bergema di seluruh dunia. Nilai ini sejajar dengan prinsip EBC yang menjadikan perkongsian ini sesuai secara semulajadi. Dengan memanfaatkan jangkauan global FC Barcelona, ​​EBC meletakkan dirinya secara strategik untuk mengukuhkan kehadiran pasarannya di Asia Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika.

Sinergi Antara Kewangan dan Bola Sepak: Kepentingan Strategik Perkongsian EBC-Barça

Perkongsian antara EBC Financial Group dan FC Barcelona mempamerkan cara kewangan dan sukan boleh bersatu untuk mewujudkan kerjasama yang bermakna. Kedua-dua institusi berkongsi komitmen terhadap kecemerlangan, disiplin dan inovasi yang menjadi asas kepada perkongsian yang melangkaui penajaan tradisional.

Bagi EBC, kerjasama ini merupakan langkah strategik yang mempertingkatkan kehadiran jenamanya dan membuka peluang baharu dalam pasaran global utama. Melalui kerjasama dengan kelab yang terkenal seperti FC Barcelona, ​​EBC berhubung dengan penonton yang ramai dan terlibat, memberikan peluang untuk mempromosikan kecelikan kewangan dan memperkenalkan produk kewangan yang disesuaikan kepada peminat bola sepak di seluruh dunia. Perkongsian ini juga membolehkan EBC menjangkau khalayak yang lebih muda, lebih pelbagai, menyelaraskan perkhidmatannya dengan minat dan keperluan mereka.

FC Barcelona, ​​sebaliknya, memperoleh rakan kongsi dengan pengetahuan kewangan yang mendalam dan komitmen terhadap kecemerlangan. Perkongsian ini menyokong strategi pengembangan global kelab, memastikan ia kekal di barisan hadapan bola sepak di dalam dan di luar padang. Bersama-sama, EBC dan FC Barcelona menetapkan standard baharu tentang cara institusi kewangan dan pasukan sukan boleh bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama.

Memetakan 42 Bulan Yang Akan Datang: Prospek Masa Depan dan Wawasan Jangka Panjang

Melihat ke hadapan, perkongsian antara EBC dan FC Barcelona bersedia untuk berkembang lebih kukuh. Sepanjang 3.5 tahun yang akan datang, kedua-dua organisasi akan terus meneroka peluang baharu untuk bekerjasama, berinovasi dan meluaskan jangkauan mereka. EBC komited untuk mengekalkan kehadirannya di LaLiga dan seterusnya, menggunakan platformnya untuk mempromosikan celik kewangan, menyokong inisiatif komuniti dan memacu pengiktirafan jenama.

Perkongsian ini mencerminkan komitmen bersama terhadap kecemerlangan dan inovasi, meletakkan kedua-dua EBC dan FC Barcelona untuk mencapai kejayaan yang berterusan. Sambil mereka terus menyelaraskan matlamat mereka dan memanfaatkan kekuatan masing-masing, kerjasama itu akan memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan kedua-dua sektor kewangan dan sukan.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan banyak lagi, EBC memenuhi keperluan pelbagai pelanggan runcit, profesional dan pelabur institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan pematuhan tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Tatalaku Kewangan UK (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) dan EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA).

Teras Kumpulan EBC adalah profesional berpengetahuan dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama yang pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford yang menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

https://www.ebc.com/

Perihal FC Barcelona

FC Barcelona dianggap sebagai kelab berbilang sukan terbesar di dunia dan pada tahun 2024, ia meraikan ulang tahunnya yang ke-125. Ia diasaskan pada tahun 1899 dan dimiliki oleh ahlinya. Kelab ini berakar umbi di bandar dan negaranya, Catalonia, dan ia mempunyai pandangan global, dengan pejabat rasmi di tiga bandar berbeza: Barcelona, ​​Hong Kong (bertanggungjawab untuk kerja APAC) dan New York (bertanggungjawab untuk kerja Amerika).

Barça berusaha untuk mengubah dunia melalui kecemerlangan sukan, sesuatu yang membawanya melangkaui bidang permainan dan ke dalam bidang yang berbeza seperti pengetahuan dan inovasi melalui Hab Inovasi Barça (BIHUB); Web3, NFT dan inisiatif metaverse oleh Barça Vision; kandungan hiburan dan penstriman langsung daripada Barça One; komitmen sosial melalui Yayasan FC Barcelona; dan bimbingan melalui La Masia. Pertumbuhan Barça dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah meletakkannya sebagai salah satu institusi yang paling disukai di dunia dan salah satu yang paling diikuti di rangkaian sosial.

Hubungan Media:

Chyna Elvina

Perhubungan Awam Global (APAC)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Ketua Perhubungan Awam Global

douglas.chew@ebc.com

LaLiga EBC 1 EBC Financial Group telah ditampilkan secara ketara di pentas LaLiga sebagai sebahagian daripada perkongsian 3.5 tahunnya dengan FC Barcelona. Kerjasama ini meningkatkan keterlihatan global EBC dan keterlibatan dengan berjuta-juta peminat bola sepak di seluruh dunia. LaLiga EBC 2 EBC Financial Group mencatat kejayaan di pentas LaLiga, mencerminkan impak dinamik perkongsiannya dengan FC Barcelona dan jejak globalnya yang semakin berkembang.

