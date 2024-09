EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、FCバルセロナ (FC Barcelona)とのパートナーシップでラ・リーガの舞台にデビュー

主要市場でグローバルプレゼンスを拡大し、スポーツと金融の新たな境地を切り開く

シンガポール発, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金融仲介業の世界的リーダーであるEBCファイナンシャルグループ (EBC) が、世界で最も象徴的なマルチスポーツクラブの1つであるFCバルセロナとの3年半の戦略的パートナーシップを強化し続けている。2024年4月に始まったこのコラボレーションは、EBCのグローバルプレゼンスを高めただけでなく、金融とスポーツの統合における重要な章を刻んだ。

EBCファイナンシャルグループがラ・リーガ (LaLiga) の舞台に登場したことは、このパートナーシップの強さの証である。アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカにおけるFCバルセロナの公式パートナーとして、EBCは最近の大中華圏でのラ・リーガの試合で大きく取り上げられ、同国内の何百万人ものサッカーファンにリーチした。この露出は、EBCのブランド認知度を高めるだけでなく、両組織間の共通の価値観と目標を強化することにもなる。

スポーツパートナーシップの進化する状況

金融機関とスポーツチーム間の相乗効果は新しいものではないが、長年にわたって劇的に進化してきた。かつては単純なスポンサーモデルだったものが、現在では両者がブランディング、市場拡大、コミュニティエンゲージメントで協力するダイナミックなパートナーシップへと発展した。EBCファイナンシャルグループのような金融機関にとって、サッカーは、スポーツが呼び起こす情熱と忠誠心を活用し、世界中の多様な視聴者とつながる比類のないプラットフォームを提供する。

豊かな歴史と世界的なファン層を持つFCバルセロナは、単なるサッカークラブではなく、世界中で共感を呼ぶ一連の価値観を体現している。これらの価値観はEBCの原則と完全に一致しており、このパートナーシップはまさにうってつけのものだ。FCバルセロナの世界的な影響力を活用することで、EBCはアジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカでの市場プレゼンスを深めるための戦略的な位置付けを行っている。

金融とサッカーの相乗効果:EBCとバルサのパートナーシップの戦略的重要性

EBCファイナンシャルグループとFCバルセロナのパートナーシップは、金融とスポーツが一体となって有意義なコラボレーションを生み出す方法を示している。両機関は卓越性、規律、革新への取り組みを共有しており、これが従来のスポンサーシップを超えたパートナーシップの基盤となっている。

EBCにとって、このコラボレーションはブランドの存在感を高め、主要なグローバル市場で新たな機会を開く戦略的な動きである。FCバルセロナのような有名なクラブと提携することで、EBCは広範で熱心なオーディエンスとつながり、金融リテラシーを促進し、世界中のサッカーファンに合わせた金融商品を紹介する機会を提供する。このパートナーシップにより、EBCはより若く多様なオーディエンスにリーチし、彼らの興味やニーズに合わせてサービスを調整することができる。

一方、FCバルセロナは、金融に関する深い知識と卓越性への取り組みを持つパートナーを獲得する。このパートナーシップは、クラブのグローバル展開戦略をサポートし、ピッチ内外でサッカーの最前線に確実に留まるようにするものである。EBCとFCバルセロナは、金融機関とスポーツチームが協力して相互の成功を達成する方法について、新しい基準を打ち立てている。

今後42ヵ月の計画:将来の見通しと長期ビジョン

今後、EBCとFCバルセロナのパートナーシップはさらに強化される見込みである。今後3年半にわたって、両組織は協力、革新、リーチ拡大のための新たな機会を模索し続ける。 EBCは、プラットフォームを使用して金融リテラシーを促進し、コミュニティイニシアチブをサポートし、ブランド認知度を高めながら、ラ・リーガやその他のリーグでの存在感を維持することに尽力している。

このパートナーシップは、卓越性と革新に対する共通のコミットメントを反映しており、EBCとFCバルセロナの双方が持続的な成功を達成できるように位置づけている。両社が目標を一致させ、互いの強みを活用し続けることで、このコラボレーションは金融セクターとスポーツセクターの両方の未来を形作る上で重要な役割を果たしていく。

EBCフィナンシャルグループについて

EBCフィナンシャルグループ (EBC) は、ロンドンの名高い金融街に設立され、金融仲介、資産運用、包括的な投資ソリューションを含む包括的な一連のサービスで知られている。EBCは、ロンドン、シドニー、香港、東京、シンガポール、ケイマン諸島、バンコク、リマソールなど有数の金融センターに戦略的に拠点を置き、世界中の個人投資家、プロ投資家、機関投資家といった多様な顧客に対応している。

数々の賞を受賞しているEBCは、最高レベルの倫理基準と国際規制の遵守を誇りとしている。EBCフィナンシャルグループ (英国) は英国の金融行動監視機構 (FCA) によって、EBCフィナンシャルグループ (オーストラリア) (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (ASIC) によって、EBCフィナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (CIMA) によって規制されている。

EBCグループの中核を担うのは、大手金融機関で30年以上の豊富な経験を持ち、プラザ合意から2015年のスイスフラン危機に至る重要な経済サイクルを巧みに乗り越えてきた経験豊富な専門家である。EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産のセキュリティが最優先される文化を推進し、あらゆる投資家との関わりがそれに値する最大限の真剣さをもって扱われることを保証する。

EBCはFCバルセロナの公認外国為替パートナーであり、アジア、LATAM、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供している。EBCはまた、国連財団 (United Nations Foundation) のキャンペーン「団結してマラリア撲滅へ (United to Beat Malaria)」のパートナーでもあり、世界的な健康状態の向上を目指している。2024年2月より、EBCはオックスフォード大学 (Oxford University) 経済学部によるパブリック・エンゲージメント・シリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会的課題への応用を解明することで、一般市民の理解と対話を深めている。

https://www.ebc.com/

FCバルセロナについて

FCバルセロナは世界最高の複合スポーツクラブとみなされており、2024年に125周年を迎える。1899年に設立され、会員によって所有されている。 クラブはカタルーニャの都市と地域にしっかりと根ざしつつ、バルセロナ、香港 (アジア太平洋地域担当)、ニューヨーク (南北アメリカ担当) の3都市に公式事務所を構え、グローバルな視野を持っている。

バルサは、スポーツの卓越性を通じて世界を変えることを目指しており、それは競技場を超えて、バルサイノベーションハブ (Barça Innovation Hub、BIHUB) による知識とイノベーション、バルサビジョン (Barça Vision) によるWeb3、NFT、メタバースイニシアチブ、バルサワン (Barça One) によるエンターテインメントとライブストリーミングコンテンツ、FCバルセロナ財団 (FC Barcelona Foundation) による社会的コミットメント、ラ・マシア (La Masia) によるコーチングなど、さまざまな分野にまで及ぶ。近年のバルサの成長により、同クラブは世界で最も愛される団体の1つとなり、ソーシャルネットワークで最もフォローされている団体の1つとなった。

報道担当者向け問い合わせ先:

チャイナ・エルヴィナ (Chyna Elvina)

グローバル パブリック リレーションズ (APAC) (Global Public Relations (APAC))

chyna.elvina@ebc.com

ダグラス・チュー (Douglas Chew)

グローバル広報担当リーダー (Global Public Relations Lead)

douglas.chew@ebc.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4099760d-fd48-4dcb-a9eb-715d3420848d/ja

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f70e1082-b3c5-4d4f-b802-527d69b02c78/ja

ラ・リーガ EBC 1 EBCファイナンシャルグループは、FCバルセロナとの3年半のパートナーシップの一環として、ラ・リーガの舞台で大きく取り上げられた。このコラボレーションにより、EBCの世界的な認知度と世界中の何百万人ものサッカーファンとの関わりが強化される。 ラ・リーガ EBC 2 EBCファイナンシャルグループは、FCバルセロナとのパートナーシップのダイナミックな影響と、拡大する世界的な足跡を反映して、ラ・リーガの舞台でその存在感を示している。

