Xiamen, provincia del Fujian: inaugurata la 24a Fiera internazionale cinese per gli investimenti e il commercio

XIAMEN, Cina, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’8 settembre si è inaugurata a Xiamen, nella provincia del Fujian, la 24a edizione della Fiera internazionale cinese per gli investimenti e il commercio (“CIFIT”), patrocinata dal Ministero del Commercio e organizzata insieme al Governo del popolo della provincia del Fujian, al Governo del popolo della municipalità di Xiamen e all’Agenzia per la promozione degli investimenti del Ministero del Commercio. Alla fiera hanno partecipato 119 Paesi e regioni, nonché 18 organizzazioni internazionali, di cui circa l’80% si impegna e perseguire congiuntamente la Belt and Road Initiative.



A tema “investimenti che uniscono il Pianeta”, il CIFIT di quest’anno ha una superficie espositiva totale di 120.000 metri quadrati. Tra le novità, possiamo trovare l’area “Investimenti in Cina” e l’area “Investimenti e collaborazioni cinesi all’estero”, che presentano rispettivamente i risultati degli investimenti esteri in Cina e viceversa.

È importante evidenziare che l’evento ha allestito un padiglione di 47.000 metri quadrati dedicato all’innovazione e allo sviluppo industriale, incentrato su settori quali la cooperazione BRICS, l’innovazione della catena di approvvigionamento, le nuove forze produttive di qualità e le tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio. Le cinque aree del padiglione (vale a dire l’Esposizione BRICS sulla nuova rivoluzione industriale, l’economia digitale, l’innovazione della catena di fornitura cinese, le nuove energie e l’innovazione sostenibile e l’esposizione tecnologica internazionale 2024 della Cina, Xiamen, per la sicurezza pubblica e i servizi legali) sono orientate a mostrare i risultati degli investimenti e della cooperazione a livello regionale, le nuove tecnologie e i prodotti nel campo dell’innovazione e dello sviluppo industriale, così come le tendenze delle industrie strategiche emergenti e quelle orientate al futuro.

Quest’anno ricorre il 75° anniversario della realizzazione di legami diplomatici tra Cina e Ungheria, ospite d’onore di questo CIFIT.

Fondato nel 1997, il CIFIT ha avuto luogo con successo per 23 volte, costituendo il barometro e la banderuola degli investimenti cinesi in entrata e in uscita. Sono stati firmati più di 30.000 e ne sono stati realizzati numerosi in Cina finanziati dall’estero. Inoltre, numerose imprese cinesi hanno raggiunto il mercato globale.

Fonte: Dipartimento conferenze del comitato organizzatore del 24° CIFIT

Referente: Sig. Lin, telefono: 86-10-63074558

