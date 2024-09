Cyber-IA Le groupe annonce une présentation mondiale

La webdiffusion en direct depuis Monaco explorera les opportunités extraordinaires dans une ère d'innovation et de croissance explosives

PARIS, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paris, New York, Miami – 3 septembre 2024 (CyberNewsWire) – Cyber A.I. Group, une entreprise dynamique spécialisée dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui sa première présentation aux investisseurs internationaux, prévue pour le 12 septembre 2024. Cette annonce a été faite par A.J. Cervantes, Jr., président et actionnaire fondateur de Cyber A.I. Group.



Cet événement, diffusé en direct depuis Monaco lors d'une conférence dédiée aux investisseurs institutionnels, débutera à 13h00, heure d'Europe centrale (7h00, EST). La diffusion sera assurée par Company Webcast, une filiale d'Euronext.

« Cet événement marque une étape stratégique pour Cyber A.I. Group dans notre engagement auprès des investisseurs mondiaux », a déclaré M. Cervantes. « Cette présentation mettra en avant non seulement nos solutions innovantes, mais aussi notre engagement envers un avenir durable et prospère pour toutes les parties prenantes. »

Walter Hughes, PDG de Cyber A.I. Group, a ajouté : « Alors que nous nous préparons à une introduction en bourse avec Euronext, cette présentation témoigne de notre engagement envers la transparence et l'engagement des investisseurs. »

L'événement sera également enregistré et accessible ultérieurement via la plateforme Euronext. Pour assister à la webdiffusion, veuillez vous inscrire sur :

À propos de Company Webcast par Euronext

Company Webcast, une filiale d'Euronext, se spécialise dans la fourniture de services de streaming de haute qualité pour les communications d'entreprise. Leader du marché des webémissions et webinaires haut de gamme, elle collabore avec des entreprises de taille moyenne à grande ainsi que des organisations à but non lucratif. En offrant des services professionnels de webdiffusion à l'échelle mondiale, Company Webcast permet aux entreprises de se connecter efficacement avec les investisseurs et les parties prenantes via des diffusions en direct et du contenu à la demande. Pour plus d'informations, visitez : www.companywebcast.com.

À propos d’Euronext

Euronext est la principale infrastructure de marché paneuropéenne, reliant les économies européennes aux marchés de capitaux mondiaux pour favoriser l'innovation et la croissance durable. Elle exploite des bourses réglementées dans plusieurs pays européens et compte près de 1 900 émetteurs cotés, avec une capitalisation boursière d'environ 6 600 milliards d'euros à fin décembre 2023. Euronext gère des marchés d'actions et de produits dérivés, ainsi que le plus grand centre de cotation de titres de créance et de fonds au monde. Pour en savoir plus, visitez : www.euronext.com.

À propos de Cyber A.I. Group

Cyber A.I. Group est une société internationale engagée dans l'acquisition et la gestion d'entreprises mondiales de cybersécurité et de services informatiques. Sa stratégie proactive « Buy-and-Build » vise à développer rapidement ses opérations en acquérant diverses sociétés de services informatiques. L'objectif initial est d'atteindre un chiffre d'affaires global annualisé de 100 millions de dollars. Cyber A.I. se distingue par son modèle axé sur l'acquisition d'entreprises avec des revenus solides, offrant flexibilité et gestion des risques. Pour plus d'informations, visitez : www.cyberaigroup.io.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/541010b0-6eeb-4e74-b19f-e1a6f30c49e1

Contact Cyber A.I. Group Tel: 786.749.1221 info@cyberaigroup.io Paris: 17-21 Rue Saint-Fiacre Paris 75002, France

