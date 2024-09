Les actionnaires de Power Engineers approuvent l’acquisition par WSP

MONTRÉAL, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que lors de leur assemblée extraordinaire, les actionnaires de Power Engineers, Incorporated (« POWER ») ont voté en faveur de la proposition visant à approuver l’acquisition annoncée de POWER par WSP (l’« acquisition »), en vertu d’une entente et d’un projet de fusion datés du 12 août 2024 entre WSP et POWER, et d’autres parties.



L’acquisition a reçu un appui massif de la part des actionnaires de POWER et a été approuvée par plus de 99% des voix exprimées lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires de POWER, soit environ 99 % des actions émises et en circulation de POWER votées en faveur de l’acquisition. Cet appui marque un jalon important en vue de l’intégration de l’équipe de POWER au sein de WSP.

L’acquisition demeure assujettie à certaines conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation des États-Unis. L’acquisition devrait être réalisée au début du quatrième trimestre de 2024.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

En plus de communiquer des données historiques, WSP peut formuler ou présenter, dans le présent communiqué de presse, des énoncés ou de l’information qui ne sont pas fondés sur des faits historiques ou actuels et peuvent être considérés comme étant de l’information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs ont trait à des événements futurs ou à un rendement futur et reflètent les attentes de la direction de WSP (la « direction ») concernant, notamment, la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement et les perspectives d’affaires de WSP, ou les tendances qui touchent son secteur d’activité.

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment concernant l’acquisition en cours de POWER par WSP, le moment auquel la réception de l’approbation par les autorités de réglementation et la clôture de l’acquisition sont prévus, et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », « viser », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, employés au présent, au futur ou au conditionnel, y compris à la forme négative. Ces énoncés prospectifs traduisent les opinions actuelles de la direction et sont fondés sur certaines hypothèses et certains facteurs qui, par leur nature, sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents. Même si la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, il convient de ne pas se fonder indûment sur ces énoncés prospectifs, car rien ne garantit qu’ils se révéleront exacts. Ces déclarations sont assujetties à certains risques et incertitudes et peuvent être fondées sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du Rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023 et du Rapport de gestion de WSP pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 29 juin 2024 et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle publie, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

L’information prospective contenue aux présentes est présentée expressément sous réserve de la présente mise en garde. Elle est donnée en date du présent communiqué, sans que la Société soit tenue de la mettre à jour publiquement en réponse à de nouveaux faits, qui se seraient produits par la suite ou non, à moins d’y être obligée par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, de l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Ses 69 300 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2023, WSP a généré des revenus de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

À PROPOS DE POWER

POWER est une entreprise de services-conseils en ingénierie et en environnement qui se spécialise dans les solutions intégrées et dessert des clients des secteurs de la livraison d’électricité, de la production d’électricité, des produits alimentaires et des boissons, de l’administration publique, des énergies renouvelables et du stockage, de l’approvisionnement en électricité sur les campus, des produits chimiques, et du pétrole et du gaz. Fondée en 1976, l’entreprise est détenue par ses employés et compte 50 bureaux et plus de 4 000 employés en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.powereng.com.

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI PAR L’INTERMÉDIAIRE D’AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Tél. : 438-843-7317

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.