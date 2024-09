Tilray Medical participe à une étude scientifique sur la fibromyalgie avec des résultats positifs : efficacité du traitement aux cannabinoïdes de la douleur et d’autres symptômes associés à la fibromyalgie

LISBONNE, Portugal, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, division de Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) et leader mondial du cannabis thérapeutique, qui permet aux patients et aux professionnels de la santé de prendre ensemble des décisions de santé individualisées éclairées, a annoncé la publication d´une nouvelle étude scientifique à laquelle participe Tilray Medical, intitulée « Treatment in Pain Management and Other Fibromyalgia-Associated Symptoms: A Case Series (TOMAS) » (« Traitement de la douleur et d’autres symptômes associés à la fibromyalgie : série de cas »). L’étude vise à évaluer l’impact des traitements à base de cannabinoïdes en conditions réelles sur les patients atteints de fibromyalgie (FM), sous la supervision de professionnels de santé.



L’étude TOMAS, menée auprès de patients âgés de 52 ans en moyenne, a évalué les effets de la fleur séchée THC18 de Tilray sur la douleur chronique et d’autres symptômes associés à la FM. L’étude met en lumière l’impact des cannabinoïdes sur l’état de santé, en particulier sur la douleur, le sommeil et la qualité de vie.

Grâce aux conseils et à la supervision du cannabis thérapeutique, l’étude a démontré une amélioration des scores de douleur, de la qualité du sommeil et de la qualité de vie globale des patients atteints de fibromyalgie. En outre, une réduction notable en termes de co-médication a été observée, ce qui suggère que les cannabinoïdes peuvent constituer une option thérapeutique efficace et rentable pour cette population. Les résultats de cette étude fournissent des informations précieuses à la communauté médicale et scientifique sur l’utilisation des cannabinoïdes dans la prise en charge de la douleur chronique et l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de fibromyalgie.

José Tempero, Directeur médical de Tilray, a déclaré : « Les résultats de cette étude sont encourageants et donnent de l’espoir aux patients atteints de fibromyalgie à la recherche de traitements efficaces. Chez Tilray, nous nous engageons à mener des recherches scientifiques approfondies qui garantissent que nos traitements sont fondés sur des données probantes et peuvent améliorer de manière significative les soins prodigués aux patients. Nous estimons que ces résultats constituent une avancée dans la compréhension du potentiel thérapeutique des cannabinoïdes et de leur rôle dans la prise en charge de la douleur chronique. »

Denise Faltischek, Directrice de la stratégie et Responsable du département international chez Tilray Brands, a déclaré : « L’implication de Tilray dans cette étude souligne notre engagement inébranlable à faire progresser la recherche médicale et à libérer tout le potentiel thérapeutique du cannabis thérapeutique. L’étude TOMAS et ses résultats positifs pour les patients atteints de fibromyalgie mettent en évidence le potentiel des cannabinoïdes en tant qu’option thérapeutique sûre et efficace pour les patients souffrant de douleurs chroniques et de symptômes associés. Tilray Medical s’engage à faire progresser la recherche sur le cannabis thérapeutique et à fournir aux patients et aux professionnels de santé les connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé. »

La mission de Tilray Medical est de continuer à transformer des vies et à promouvoir la dignité des patients ayant besoin d’aide via l’accès au cannabis thérapeutique. Aujourd’hui, Tilray est l’un des principaux fournisseurs de produits de cannabis thérapeutique certifiés BPF-UE dans plus de 20 pays, avec un portefeuille complet de produits à base de THC et de CBD. Tilray a participé au financement d’essais médicaux dans le monde entier, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Amérique latine, visant à évaluer l’efficacité du cannabis thérapeutique dans des indications telles que l’épilepsie pédiatrique, l’épilepsie pédiatrique réfractaire, les nausées et les vomissements induits par le cancer, le VIH, le tremblement essentiel, les troubles liés au cancer du sein, le syndrome de stress post-traumatique et les troubles de l’usage d’alcool.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical se consacre à transformer les vies et à promouvoir la dignité des patients ayant besoin de ces produits, en leur garantissant un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de cannabis thérapeutique, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios et Navcora. Après être devenue l’une des premières sociétés de production à obtenir le statut de producteur agréé de cannabis thérapeutique au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Desservant 20 pays sur cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de cannabis thérapeutique destiné aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour plus d’informations sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe , Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australie et Nouvelle-Zélande .

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société internationale de premier plan spécialisée dans les biens de consommation courante, opérant au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, améliorant la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour plus d’informations sur la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Contacts :

Tilray Brands : news@tilray.com

Investisseurs : investors@tilray.com

