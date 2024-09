Azimut présente une mise à jour sur ses activités d’exploration au Québec

LONGUEUIL, Québec, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) fait une mise à jour sur ses activités d’exploration de l’été 2024 dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec (voir Figure 1). Cette saison de terrain ressort comme l’une des plus productives jamais réalisées par la Société. Les travaux réalisés sur dix-sept propriétés seront complétés d’ici la fin du mois d’octobre avec un budget global minimum de 10 millions $ incluant 6 millions $ financés par nos partenaires. Les résultats seront régulièrement divulgués quand disponibles et permettront de déterminer les travaux de suivi.

Azimut est une société d’exploration focalisant ses activités au Québec et détenant le plus important portefeuille de propriétés minérales de la province. La Société met en œuvre une méthodologie de ciblage d’avant-garde (AZtechMineTM) et une stratégie multi-métaux, focalisée sur l’or, le cuivre, le nickel et le lithium ( voir communiqué de presse du 11 juin 2024 ). Cette approche permet d’améliorer la probabilité de succès tout en minimisant les risques liés à l'exploration et aux fluctuations du marché des métaux.

Neuf des programmes sont autofinancés, quatre sont cofinancés dans le cadre de coentreprises avec SOQUEM, et les quatre (4) autres sont financés par des partenaires dans le cadre d'ententes d'option avec Rio Tinto, KGHM et Ophir Metals. Un total de 3 001 échantillons de roche, 1 385 échantillons de till (sédiments glaciaires) et 504 échantillons de sédiments de lacs a été collecté depuis le début de la saison de terrain. Un total de 3 449 m a été foré sur le projet Elmer et les forages sont en cours à Pilipas.

Les principaux programmes réalisés sont résumés ci-dessous.

Programmes autofinancés – 100% Azimut

Propriété



Métaux Travaux réalisés Commentaires initiaux

ELMER

Or

Forages carottés: 16 trous totalisant 3 449 m pour tester 4 cibles d’extension plurikilométrique.



Prospection: 700 échantillons choisis de roche prélevés sur affleurements.



Analyse d’échantillons de till: compte des grains d’or sur 107 échantillons de till provenant du programme de forages par circulation inverse de 2022.





Reconnaissance sur le terrain d’une zone prospective plurikilométrique pour des minéralisations volcanogéniques or-argent-cuivre-zinc dans la partie nord du projet (zone cible Wolf – A21).



Découverte de la Zone Equinox (cuivre-or-argent-bismuth-tellure) 14 km à l’est de la Zone aurifère Patwon (voir communiqué de presse du 9 juillet 2024).





WABAMISK





Or-Antimoine,

Lithium





Prospection: 283 échantillons choisis de roche prélevés sur affleurements.





Azimut a regagné 100% d’intérêt dans ce projet antérieurement en coparticipation avec un partenaire, suite à une transaction (voir communiqués de presse du 8 août et du 9 septembre 2022).



Compilation exhaustive et hiérarchisation des cibles: Zone GH (or-antimoine) classée en première priorité. La prospection récente confirme le potentiel significatif de cette zone. Les résultats d’analyses sont en attente.











JBL1

Lithium

Analyse d’image satellite à haute résolution.



Prospection de reconnaissance sur 11 zones cibles très étendues; échantillonnage de 60 échantillons de roche prélevés sur affleurements.





Des corps de pegmatites très différenciées ont été identifiés.

Coparticipation 50/50 Azimut – SOQUEM

Propriété



Métaux Travaux réalisés Commentaires initiaux

GALINÉE





Lithium

Tests métallurgiques par SGS Canada sur des intervalles de carottes de forage minéralisés en lithium.



Levé de till: 794 échantillons.



Prospection: 54 échantillons choisis de roche (38 provenant de blocs erratiques, 16 prélevés sur affleurements).

Meilleurs résultats de forage jusqu’à présent: 1,62% Li 2 O sur 158,0 m, incluant 2,20% Li 2 O sur 89,65 m (voir communiqué de presse du 19 juin 2024).



Des cristaux de spodumène ont été documentés dans de nombreux échantillons de till permettant de délimiter de nouveaux secteurs cibles.



Des blocs erratiques de pegmatite à spodumène ont été identifiés dans les zones cibles définies par le levé de till.





PIKWA

Lithium





Levé de till: 484 échantillons.



Prospection: 432 échantillons (20 échantillons prélevés en rainure et 412 échantillons choisis de roche prélevés sur affleurements).

Des cristaux de spodumène ont été documentés dans plusieurs échantillons de till permettant de délimiter de nouvelles cibles.



Des pegmatites différenciées avec spodumène ont été identifiées.





PONTOIS





Lithium, Or





Levé de till: 107 échantillons.



Prospection: 249 échantillons choisis de roche prélevés sur affleurements.





Des pegmatites très différenciées ont été observées et échantillonnées.

Propriétés d’Azimut sous ententes d’option



CORVET

(option Rio Tinto)





Lithium





Prospection: 133 échantillons choisis de roche (122 sur affleurements, 11 à partir de blocs erratiques).





Des corps pegmatitiques très différenciés ont été identifiés.





KAANAAYAA

(option Rio Tinto)





Lithium

Prospection: 217 échantillons choisis de roche (204 sur affleurements, 13 à partir de blocs erratiques).





Des corps pegmatitiques très différenciés ont été identifiés.





KUKAMAS

(option KGHM)





Nickel-Cuivre,

Or-Cuivre

Levé géochimique détaillé de sédiments de lac: 215 échantillons.



Analyse d’image satellite à haute résolution.



Prospection: 343 échantillons de roche (40 en rainures; 290 échantillons choisis prélevés sur affleurements et 13 sur des blocs erratiques).





Le suivi en prospection a confirmé le potentiel significatif du projet pour des minéralisations en nickel-cuivre-EGP (voir communiqué de presse du 2 avril 2024). Les progrès réalisés sur le terrain seront décrits suite à la réception des résultats d’analyses.















PILIPAS

(option Ophir Metals)





Lithium





Prospection: 494 échantillons choisis de roche (437 sur affleurements, 20 provenant de blocs erratiques).



Forages carottés: programme de 2 000 m en cours.





Découverte des indices de lithium HW1 et HW2 (voir communiqués de presse du 25 juin et du 7 août 2024).

En 2024, les autres travaux d’exploration sur les propriétés d’Azimut incluent:

CHROMASKA (nickel-chrome, 100% Azimut)

Prospection: 36 échantillons de roche prélevés sur affleurements (complété)



CORNE (nickel-cuivre, 100% Azimut)

Levé géochimique détaillé de sédiments de lac: 132 échantillons (complété)



MERCATOR (nickel-cuivre, 100% Azimut)

Analyse d’image satellite à haute résolution (en cours)

Levé géochimique détaillé de sédiments de lac: 130 échantillons (complété)

Prospection (planifiée)



MERCATOR OUEST (or, 100% Azimut)

Prospection (planifiée)



SALAMANDRE (antérieurement « JBL13 ») (lithium, 100% Azimut)

Levé géochimique détaillé de sédiments de lac: 27 échantillons (complété)

Analyse d’image satellite à haute résolution (en cours)

Prospection (planifiée)



PI (antérieurement « JBN73 ») (lithium, nickel-cuivre, 100% Azimut)

Prospection (planifiée)



DALMAS (lithium, coparticipation avec SOQUEM)

Échantillonnage de till et prospection (en cours)



Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, a également revu le contenu de ce communiqué.

Information corporative

Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle ») et Azimut ont conclu une convention modifiée et mise à jour sur les droits de l’investisseur, en vertu de laquelle, entre autres, Agnico Eagle s'est vu accorder le droit de participer aux futures émissions d'actions et d'augmenter ses participations relativement à certaines émissions dilutives afin de maintenir sa participation proportionnelle dans Azimut au moment d’une telle émission ou d'acquérir jusqu'à 15 % de participation, sur une base partiellement diluée, dans Azimut.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec (Canada). Son Projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut avance également une découverte significative en lithium sur la Propriété Galinée (en coparticipation avec SOQUEM). La Société contrôle une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,6 millions d’actions émises et en circulation.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel : (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

