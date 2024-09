A Quantexa é reconhecida como líder em soluções de fraudes empresariais e de pagamentos no Quadrante RiskTech® da Chartis de 2024 para Soluções de Fraudes Empresariais

A Chartis também reconheceu as capacidades de IA da plataforma de Decision Intelligence da Quantexa para aplicações especializadas em detecção de fraudes fiscais e casos de uso governamentais

LONDRES, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quantexa, líder global em soluções de Decision Intelligence (DI) para os setores público e privado, anunciou hoje que foi reconhecida como Líder de Categoria no Quadrante RiskTech® para Soluções de Fraude Empresarial no relatório Atualização do Mercado de Soluções de Fraude Empresarial e de Pagamentos de 2024 da Chartis Research. O posicionamento como líder reflete o forte desempenho da Quantexa em vários critérios importantes, especialmente nas técnicas avançadas de detecção de fraudes e em sua sólida plataforma de análise de fraudes.



O relatório anual de Atualização do Mercado e Panorama de Fornecedores da Chartis destaca vários temas principais no mercado de soluções antifraude. Isso inclui o papel crescente da IA generativa na automação e na assistência à operação de soluções de fraudes. O relatório explica como os fornecedores estão utilizando novas tecnologias de ponta para atender às necessidades em evolução de seus clientes no cenário de fraudes. A inclusão da Quantexa como Líder de Categoria reconhece sua abordagem inovadora e abrangente de plataforma, integrando fluxos de trabalho com análises baseadas em gráficos de conhecimento e lidando com a constante evolução dos desafios relacionados ao risco de identidade e fraudes em aplicações.

A Quantexa também foi reconhecida como um dos principais fornecedores no primeiro ranking Chartis RiskTechAI 50 de 2024 e no relatório de pesquisa. O relatório Chartis RiskTechAI 50 classifica soluções globais de IA em tecnologia de risco e destacou a capacidade da Quantexa de usar IA para aplicações especializadas na detecção de fraudes fiscais e casos de uso governamentais. No relatório, a tecnologia da Quantexa foi elogiada em duas categorias: "Capacidades avançadas de detecção de fraudes fiscais" e "IA para aplicações governamentais".

Esse reconhecimento destaca a experiência líder da Quantexa na utilização de IA para aplicações especializadas em detecção de fraudes fiscais e casos de uso governamentais.

Ele chega em um momento fundamental para a Quantexa, à medida que a empresa continua a implementar sua tecnologia Q Assist, ajudando os clientes a obter sucesso em implantações de IA. Esse conjunto de tecnologias permite que os clientes da Quantexa operacionalizem IA generativa para obter ganhos transformacionais sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura, ferramentas e recursos especializados adicionais.



O Q Assist traz capacidades de IA generativa para a Plataforma de Decision Intelligence da Quantexa.

Ivan Heard, Chefe Global de Soluções de Fraudes na Quantexa, disse:"Estar classificado entre outros inovadores de categoria pela Chartis nos inspira a continuarmos nos destacando em técnicas avançadas de detecção de fraudes impulsionadas por IA. O reconhecimento de que somos uma solução de primeira classe valida que estamos oferecendo aos nossos clientes algumas das capacidades mais fortes em fraudes emergentes, como detecção de APP e mulas. Nosso objetivo é sempre visar os desafios em constante evolução que nossos clientes enfrentam no mundo em mudança das fraudes, desenvolvendo técnicas de detecção de fraudes que superam as abordagens tradicionais e garantindo os mais recentes avanços em IA para que os clientes possam entender melhor seus consumidores".

Maryam Akram, Pesquisadora Principal da Chartis, acrescentou:"O uso inovador da IA e aprendizado de máquina pela Quantexa para coletar, preparar, processar e analisar dados, além de automatizar processos de negócios em áreas como resolução de entidades e inteligência de negócios, garantiu sua posição e prêmios no ranking RiskTechAI. Sua plataforma permite e integra uma ampla variedade de técnicas de IA e aprendizado de máquina, tanto supervisionadas quanto não supervisionadas, para oferecer capacidades avançadas".

"O cenário de fraudes está mudando; à medida que a complexidade aumenta exponencialmente, há uma necessidade crescente de uma compreensão profunda dos riscos – e a abordagem altamente única e inovadora da Quantexa para a gestão de fraudes reflete essa mudança", disse Nick Vitchev, Diretor de Pesquisa da Chartis. "A Quantexa é capaz de combinar uma infinidade de sinais de fraudes e riscos e identificar conexões difíceis de detectar, oferecendo uma forma convincente de gerenciar investigações de fraudes em grande escala, bem como algumas das metodologias de fraudes mais atuais (como detecção de fraudes APP e mulas)."

Para saber mais sobre as avançadas capacidades da Quantexa em fraudes fiscais e IA para aplicações governamentais, acesse aqui.

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análise, pioneira em Decision Intelligence, que capacita organizações a tomar decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa ajuda as organizações a descobrirem riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Ela resolve os principais desafios de gerenciamento de dados, inteligência de clientes, KYC, crimes financeiros, riscos, fraudes e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Decision Intelligence da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo de TEI da Forrester, encomendado de forma independente, sobre a Plataforma de Decision Intelligence da Quantexa, constatou que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora conta com mais de 750 funcionários e milhares de usuários da plataforma trabalhando com bilhões de transações e pontos de dados ao redor do mundo.

