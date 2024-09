U.S. Special Operations Command Menganugerahkan Kontrak kepada Quantexa

NEW YORK, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam penyelesaian Perisikan Keputusan untuk sektor awam dan swasta, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani kontrak pertamanya dengan kerajaan persekutuan A.S. melalui perjanjian baharu dengan U.S. Special Operations Command (USSOCOM). USSOCOM akan mengguna pakai Quantexa News Intelligence (QNI), sebuah penyelesaian SaaS yang dibolehkan AI yang menyediakan cerapan masa nyata daripada data berita global untuk mengenal pasti dan memantau risiko yang muncul serta membantu dalam membuat keputusan kritikal misi.



Kontrak ini dibuat selepas QNI mencapai status “Boleh Anugerah” melalui Tradewinds Solutions Marketplace, rangkaian alatan dan perkhidmatan Jabatan Pertahanan yang direka untuk mempercepatkan perolehan dan penggunaan pembelajaran AI/mesin, data dan keupayaan analisis.

QNI memanfaatkan AI lanjutan, pembelajaran mesin dan pemprosesan bahasa semula jadi (NLP) untuk memproses jutaan artikel berita setiap hari, mengubahnya menjadi kecerdasan yang diperkaya dan boleh bertindak. Skala, kebolehcapaian, kebolehpercayaan, fleksibiliti dan kekayaan data berita yang QNI sediakan akan mengukuhkan operasi risikan data USSOCOM untuk membolehkan keputusan yang lebih pantas dan lebih termaklum. Dengan QNI, Quantexa akan menyediakan USSOCOM dengan salah satu set data terbesarnya untuk membina kecerdasan.

QNI menyediakan akses segera kepada artikel berita daripada lebih 90,000 penerbit berita global yang diterjemahkan secara automatik ke dalam bahasa Inggeris. QNI menyerap, membaca, menandai nama dan menyediakan empat belas artikel sesaat pada setiap saat. Untuk USSOCOM dan agensi Jabatan Pertahanan A.S. yang lain, penapisan kategori khusus pertahanan dan keupayaan carian khusus entiti akan menjadikan penentuan berita yang relevan dan tepat secara eksponen lebih pantas dan lebih mudah berbanding sebelum ini pada skala global.

“Kami telah membuktikan kejayaan dalam bekerjasama dengan agensi kerajaan di seluruh dunia untuk mengoptimumkan dan melindungi proses risikan kritikal mereka. Kami berbangga untuk menyampaikan ini kepada kerajaan persekutuan A.S. dan bekerjasama dengan USSOCOM untuk meningkatkan analisis lanjutan mereka,” kata Dan Higgins, Ketua Pegawai Produk, Quantexa. “Dengan Quantexa News Intelligence, USSOCOM akan mendapat manfaat daripada teknologi risikan keputusan yang dibolehkan AI yang direka untuk membantu mengenal pasti dan memantau isyarat dan peristiwa berisiko daripada kandungan berita. Platform kami akan meminimumkan tugas berulang dan manual, mencipta aliran kerja automatik dan menyediakan data sedia untuk beroperasi di seluruh pasukan dan jabatan, memperkemas operasi dengan ketara."

Quantexa adalah rakan kongsi yang dipercayai untuk agensi kerajaan di seluruh dunia, termasuk Pejabat Kabinet U.K., Kerajaan Eksekutif Australia dan salah satu pihak berkuasa cukai terbesar di Eropah.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang QNI, sila lawati di sini.

Perihal Quantexa

Quantexa adalah sebuah syarikat perisian AI, data dan analitik global yang merintis Kecerdasan Keputusan untuk memperkasakan organisasi bagi membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan data dalam konteks. Menggunakan kemajuan terbaharu dalam AI, platform Perisikan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data terpencil dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama dalam seluruh pengurusan data, risikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan, sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang ditauliahkan secara bebas pada Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh ROI 228% selama tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 750 pekerja dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan berbilion transaksi dan titik data di seluruh dunia.

