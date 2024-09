Quantexa Raih Kontrak dari Komando Operasi Khusus AS

NEW YORK, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam solusi Kecerdasan Keputusan (DI) untuk sektor swasta dan publik, hari ini mengumumkan telah menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintah federal AS melalui kesepakatan baru dengan Komando Operasi Khusus AS (USSOCOM). USSOCOM akan menggunakan Quantexa News Intelligence (QNI), solusi SaaS beteknologi AI yang menyediakan insight secara real time dari data berita global, untuk mengidentifikasi dan memantau risiko yang muncul serta membantu dalam mengambil keputusan yang penting dalam misi.



Perolehan kontrak ini terjadi tak lama setelah QNI meraih status “Awardable (memenuhi syarat untuk mendapatkan kontrak)” melalui Tradewinds Solutions Marketplace, rangkaian alat dan layanan Departmen Pertahanan yang dirancang untuk mempercepat pengadaan dan adopsi kemampuan AI/machine learning, data, dan analisis.

QNI memanfaatkan AI, machine learning, dan natural language processing (NLP) untuk memproses jutaan artikel berita setiap harinya, yang mengubahnya menjadi data kecerdasan yang diperkaya dan dapat ditindaklanjuti. Skala, aksesibilitas, keandalan, fleksibilitas, dan keragaman data berita yang diberikan QNI akan memperkuat operasi kecerdasan data USSOCOM untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat secara lebih cepat. Dengan QNI, Quantexa akan memberikan salah satu set data terbesarnya kepada USSOCOM yang diperlukan untuk membangun kecerdasan.

QNI memberikan akses instan ke artikel berita dari lebih dari 90.000 penerbit berita global yang diterjemahkan secara otomatis ke dalam bahasa Inggris. QNI menyerap, membaca, memberi tag, dan menyediakan sebanyak empat belas artikel per detiknya. Bagi USSOCOM dan badan Departemen Pertahanan AS lainnya, adanya filter kategori khusus pertahanan dan kemampuan pencarian khusus entitas akan memberikan penemuan berita yang relevan dan akurat dengan sangat cepat dan mudah daripada sebelumnya, pada skala global.

"Kami terbukti sukses menjalin kemitraan dengan badan pemerintah di seluruh dunia untuk mengoptimalkan dan melindungi proses kecerdasan mereka yang penting. Kami bangga mampu memperluas jangkauan layanan kami hingga ke pemerintah federal AS dan bekerja sama dengan USSOCOM untuk mengoptimalkan kemampuan analisis tingkat lanjut mereka," ujar Dan Higgins, Chief Product Officer, Quantexa. “Dengan Quantexa News Intelligence, USSOCOM akan memanfaatkan teknologi kecerdasan keputusan berteknologi AI yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi dan memantau sinyal dan peristiwa risiko dari konten berita. Platform kami akan meminimalkan tugas yang berulang dan manual, menciptakan alur kerja otomatis, dan menyediakan data yang siap digunakan oleh berbagai tim dan departemen sehingga secara signifikan menyederhanakan pengoperasian."

Quantexa adalah mitra tepercaya bagi badan pemerintah di seluruh dunia, termasuk Kantor Kabinet Inggris, Pemerintah Eksekutif Australia, serta salah satu otoritas pajak terbesar di Eropa.

Untuk informasi selengkapnya tentang QNI, silakan buka di sini.

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak data dan analisis AI global yang menjadi pelopor Kecerdasan Keputusan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan operasional tepercaya yang berbasis data sesuai konteks. Dengan menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkap risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terpisah-pisah dan mengubahnya menjadi sumber aset yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Hal ini mengatasi tantangan besar pada manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan finansial, risiko, penipuan, dan keamanan, sepanjang siklus aktif pelanggan.

Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Penelitian Forrester TEI yang dilakukan secara independen tentang Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan mengalami kenaikan ROI selama tiga tahun sebesar 228%. Quantexa yang didirikan pada 2016 lalu kini telah memiliki lebih dari 750 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia.

Pertanyaan dari Media

C: Emma Hedges, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

OR

C: Adam Jaffe, SVP Pemasaran Perusahaan

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.