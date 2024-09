Un voyage pour découvrir la beauté d’Arxan dans la ligue de Xing’an, en Mongolie-Intérieure

LIGUE DE XING’AN, Chine, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 7 septembre, un événement de marque sur le thème « Découvrir la beauté d’Arxan » a commencé à Arxan, ligue de Xing’an, Mongolie-Intérieure. Cet événement vise à présenter les paysages naturels, les traditions culturelles et les ressources touristiques d’Arxan sous tous les angles, et à donner envie à plus de touristes de venir découvrir la beauté d’Arxan.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Au cours de l’événement, les participants ont loué le paysage automnal enchanteur d’Arxan pour ses champs multicolores, ses forêts éclatantes et ses lacs miroitants composant un paradis aux mille nuances. Située au nord de la Chine, à la frontière mongole, la ville d’Arxan bénéficie de ressources de neige et de glace uniques au niveau national, ainsi que d’un ensemble de sources d’eau chaude de classe mondiale.

Ces dernières années, Arxan n’a cessé d’accentuer ses efforts en matière de conservation écologique, en promouvant simultanément la protection environnementale et la croissance économique. En août 2024, le ministère de la Culture et du Tourisme de Chine a distingué la station balnéaire d’Arxan du titre de Station touristique nationale, une première pour la région autonome de Mongolie-Intérieure. C’est une nouvelle « distinction remarquable » pour Arxan, après les titres de Zone panoramique nationale de niveau 5A et de Géoparc mondial de l’UNESCO. Avec pour ambition de devenir une ville balnéaire et touristique « chinoise de premier ordre et de renommée internationale », Arxan s’engage à créer une gamme plus large de nouveaux produits, industries et modèles, en favorisant l’optimisation et la mise à niveau de la qualité de la zone de villégiature, et en continuant à améliorer les expériences touristiques basées sur des scénarios. Le but est de faire de la Station balnéaire touristique nationale d’Arxan le premier et meilleur choix en termes de destination de villégiature pour le bien-être et la détente, tant au niveau national qu’international.

Source : comité d’organisation de l’événement « Découvrir la beauté d’Arxan »

Interlocuteur : M. Hao, tél. : 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.