BOURSE DIRECT : Publication du rapport financier semestriel 2024

Bourse Direct annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2024.

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse www.boursedirect.fr dans la rubrique « Rapports financiers semestriels ».

Paris, le 9 septembre 2024

A propos de Bourse Direct :

Acteur majeur français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet 01 56 43 70 20

IMAGE 7 – Claire Doligez 01 53 70 74 93

