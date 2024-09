Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases와 GTT, LNG 연료 선박 시장 발전 위한 파트너십 체결

테메큘라, 캘리포니아, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 니키소 (Nikkiso Co. Ltd)의 산업 부문 계열사인 니키소 클린 에너지 앤드 인더스트리얼 가스 그룹 (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, 이하 Nikkiso CE&IG 또는 Nikkiso)과 GTT가 LNG 연료 화물 운송 시장 지원을 위한 파트너십 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. Nikkiso CE&IG와 GTT가 맺은 파트너십은 멤브레인 타입의 LNG선 화물격납설비 및 공정 시스템 구축에 필요한 첨단 공학과 기술, 동급 최고의 하드웨어, 글로벌 제조 및 기술 통합 역량을 아우르게 된다.



GTT의 특허 기술인 Recycool™ 솔루션은 원치 않는 배출을 방지하고 연료 효율 개선을 위해 비등가스(BOG)를 안전하게 회수 및 관리하는 기능을 제공한다. 파트너십을 통해 Nikkiso가 보유한 고압 연료 가스 펌프 스키드는 선주들을 대상으로 더욱 신뢰성 있는 내구성과 효율성 유지, 성능 개선을 통해 시장에서의 경쟁력 확보에 도움을 주게 된다.

Nikkiso CE&IG의 Adrian Ridge CEO는 "GTT와 맺은 파트너십과 상호 보완적인 전문성을 통해 LNG 연료 선박 시장에서 양사 모두 동반 성장에 탄력을 받게 되었다."고 밝혔다. 그는 이어 "컨테이너선 10척에 대한 첫 대형 수주 확보가 이 같은 강점을 그대로 증명한다. 앞으로도 추가 수주 계약을 기대하고 있다"며 기대감을 전했다.

GTT의 Jean-Baptiste Choimet CEO는 "우선 Nikkiso 팀의 지원과 협력에 감사하다는 뜻을 전하고 싶다. GTT는 멤브레인 기술을 통한 증발률 감소에 대한 전문성을 갖추고 있다. 이에 기반한 Recycool™ 시스템은 이제 LNG 연료 선박을 대상으로 증발 관리 및 탄소 발자국 감축이 필요한 효과적인 솔루션을 제공하게 될 것이다. 중국과 한국의 주요 조선소들이 Recycool™을 채택한 것은 이 솔루션에 대한 업계의 높은 신뢰를 방증하는 것이다."라고 강조했다.

양사 파트너십의 가치는 이미 대형 선주업체들로부터 인정받아 최근엔 주요 해운 사업자로부터 상을 받기도 했으며 다양한 선종을 대상으로 다수의 프로젝트가 협상 단계 중에 있다.

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 소개

니키소 클린 에너지 앤드 인더스트리얼 가스 그룹(Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group)은 청정 에너지 및 산업 가스 시장 부문을 대상으로 극저온 장비 기술 및 응용 솔루션을 제공하는 선도적인 기업이다. 22개국에서 1700명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 미국 남부 캘리포니아에 본사를 두고 있는 크라이오제닉 인더스트리즈(Cryogenic Industries Inc.)가 운영을 담당한다. 크라이오제닉 인더스트리즈는 니키소(Nikkiso Co. Ltd., TSE: 6376)의 전액 출자 자회사다.

언론 연락처 정보

pr@nikkisoceig.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8254d660-5938-486d-af42-c71dbf70962f

