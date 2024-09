Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group dan GTT Mengumumkan Kemitraan untuk Memajukan Pasar Pengapalan Berbahan Bakar LNG

TEMECULA, California, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, bagian dari segmen Bisnis Industri Nikkiso Co. Ltd. dan GTT hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menjalin kemitraan untuk mendukung pasar pengapalan kargo berbahan bakar LNG. Kemitraan di antara Nikkiso CE&IG dan GTT ini memadukan teknik dan teknologi mutakhir untuk sistem proses dan penampungan membran LNG serta perangkat keras terbaik di kelasnya, kompetensi integrasi teknis dan manufaktur global.



Teknologi Recycool™ yang telah dipatenkan oleh GTT memastikan boil-off gas (BOG) (gas didih habis) diperoleh kembali dan dikelola secara aman untuk menghindari emisi yang tidak diinginkan dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Terintegrasi dengan bantalan geser pompa gas bahan bakar bertekanan tinggi milik Nikkiso, kemitraan ini memberikan peningkatan kinerja kepada pemilik kapal dengan menjaga keandalan, daya tahan, dan efisiensi untuk menghadirkan keunggulan kompetitif bagi para pelanggan di pasar.

“Kemitraan kami dengan GTT dan keahlian yang saling melengkapi meningkatkan pertumbuhan kedua perusahaan di pasar pengapalan berbahan bakar LNG,” ujar CEO Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, Adrian Ridge. “Kekuatan ini dibuktikan dengan pesanan besar pertama 10 kapal kontainer, dan kami berharap mendapatkan lebih banyak penghargaan di masa mendatang.”

Jean-Baptiste Choimet, Chief Executive Officer dari GTT, menyampaikan: “Saya ingin berterima kasih kepada tim Nikkiso atas dukungan dan kolaborasi mereka. Dengan keahlian GTT dalam mengurangi tingkat boil-off (didih habis) melalui teknologi membran kami, sistem Recycool™ kini memberikan solusi efektif bagi kapal berbahan bakar LNG untuk mengelola boil-off (didih habis) dan menurunkan jejak karbonnya. Adopsi Recycool™ oleh galangan kapal terkemuka di Tiongkok dan Korea merefleksikan kepercayaan industri dalam solusi ini.”

Nilai kemitraan ini telah diakui oleh pemilik kapal besar dengan penghargaan yang baru-baru ini didapatkan dari operator pengapalan terkemuka dan sejumlah proyek yang sedang dalam proses negosiasi untuk berbagai jenis kapal.

Tentang Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group adalah penyedia peralatan, teknologi, dan aplikasi kriogenik terkemuka untuk segmen pasar energi bersih dan gas industri. Grup ini mempekerjakan lebih dari 1.700 karyawan di 22 negara dan dipimpin oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, A.S., yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nikkiso Co. Ltd. (TSE: 6376).

