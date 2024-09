Equipos de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group y GTT se reúnen en SMM en Hamburgo, Alemania

TEMECULA, California, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso), parte del segmento de Negocios Industriales de Nikkiso Co. Ltd., y GTT anunciaron hoy que formaron una asociación para apoyar el mercado de transporte de carga alimentado con GNL. La asociación entre Nikkiso CE&IG y GTT reúne ingeniería y tecnología de punta para sistemas de procesos y contención de membranas de GNL y las mejores competencias de hardware, fabricación global e integración técnica de su clase.



La tecnología patentada Recycool™ de GTT garantiza que el gas de ebullición (BOG) se recupere y gestione de forma segura para evitar emisiones no deseadas y mejorar la eficacia del combustible. Integrado a los skids de la bomba de gas combustible de alta presión de Nikkiso, la asociación ofrece a los propietarios de navíos un rendimiento mejorado manteniendo durabilidad y eficacia de confiabilidad para ofrecer a los clientes una ventaja competitiva en el mercado.

"Nuestra asociación con GTT y nuestra experiencia complementaria impulsan el crecimiento de ambas empresas en el mercado de transporte de GNL", dijo Adrian Ridge, director ejecutivo de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. "Esta fortaleza es evidenciada por el primer pedido de 10 buques portacontenedores, y esperamos más contratos en el futuro".

Jean-Baptiste Choimet, director ejecutivo de GTT, dijo: "Me gustaría agradecer al equipo de Nikkiso por su apoyo y colaboración. Con la experiencia de GTT en la reducción de las tasas de ebullición a través de nuestra tecnología de membrana, el sistema Recycool™ ahora ofrece a los buques alimentados con GNL soluciones eficaces para gestionar la ebullición y reducir su huella de carbono. La adopción de Recycool™ por los principales astilleros chinos y coreanos refleja la confianza de la industria en esta solución".

El valor de esta asociación ya es reconocido por grandes propietarios de navíos con un contrato reciente de una operadora de transporte líder y numerosos proyectos en negociación para una variedad de tipos de navíos.

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

El Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso) es un proveedor líder de equipos criogénicos, tecnologías y aplicaciones para segmentos de mercado de energía limpia y gas industrial. El Grupo emplea a más de 1.700 personas en 22 países y está dirigido por Cryogenic Industries, Inc. en el sur de California, Estados Unidos, una subsidiaria de propiedad integral de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

