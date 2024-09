Hisense propulse les jeux et le divertissement vers de nouveaux sommets à l'IFA 2024

BERLIN, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense Afrique du Sud vise à révolutionner les expériences de jeu et de divertissement en présentant des technologies de pointe à l'IFA 2024. Sous le thème « L'Avenir technologique axé sur les scénarios », Hisense offre de grands écrans et établit des partenariats visant à améliorer l'expérience de jeu, y compris sa collaboration avec Black Myth: Wukong et ses produits Xbox certifiés.



Black Myth: Wukong – Une aventure de jeu inégalée



En tant que partenaire mondial officiel de Black Myth: Wukong, Hisense offre aux joueurs une expérience immersive avec des visuels époustouflants en 4K sur des téléviseurs de 100 pouces. Les séries U7N et E7N-Pro garantissent des couleurs vives et un gameplay fluide grâce à des fonctionnalités telles que Game Mode PRO 144 Hz et la technologie Quantum Dot Color. Les joueurs peuvent s’engager dans des aventures épiques avec une HDR améliorée et un son Dolby à basses profondes, offrant une expérience véritablement immersive.

En savoir davantage sur ce partenariat ici

Conçu pour Xbox – Jeu de niveau supérieur avec projection laser

Le partenariat de Hisense avec Xbox occupe une place primordiale, offrant ainsi des visuels et des performances de jeu inégalées aux publics sud-africains. Le Hisense Laser Cinema PX3-PRO, premier projecteur Ultra Short Throw conçu pour Xbox, offre des visuels époustouflants en 4K sur des écrans allant jusqu'à 150 pouces. Ses certifications Dolby Vision et IMAX Enhanced, associées à un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz, offrent une expérience de jeu fluide et sans décalage même pour les titres les plus rapides.

En savoir davantage sur ce partenariat ici

Tourné vers l'avenir – Hisense ULED X et Projecteur C2 Ultra

Hisense est ravie de dévoiler ses futures innovations pour le marché sud-africain. Le très attendu téléviseur ULED X Mini-LED 110 pouces, avec ses révolutionnaires 40 000 zones de gradation et sa luminosité de 10000 nits, promet de redéfinir le divertissement à domicile. De plus, le Projecteur C2 Ultra 4K Laser Smart Mini, offrant une qualité d'image exceptionnelle et un gameplay fluide, fera bientôt ses preuves.

CanvasTV – Là où art et technologie s’entrecroisent

Le CanvasTV de Hisense offre une fusion unique d'art et de divertissement grâce à son Art Mode, transformant votre téléviseur en une galerie d'art personnelle. Ses cadres élégants et personnalisables ainsi que son écran antireflet Hi-Matte en font un ajout stylé à tout domicile.

Hisense Afrique du Sud continue de repousser les limites de l'innovation, en offrant des expériences de jeu et de divertissement haut de gamme, adaptées aux consommateurs locaux.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff2d9971-e829-4479-92eb-902d25562ac4

Contact : henru.vandermerwe@hisense.com

