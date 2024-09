Crypto Experience Month 2024: Bitget promuove la conoscenza in ambito blockchain tra 2.000 giovani di tutto il mondo

VICTORIA, Seychelles, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , società Web3 ed uno dei principali exchange di criptovalute, ha concluso con successo il Crypto Experience Month (CEM) 2024, raggiungendo importanti traguardi nella formazione su blockchain e IA a livello globale. L’evento di quest'anno è stato caratterizzato da collaborazioni importanti con Bondex, una piattaforma di talenti Web3 sostenuta da Animoca Brands in qualità di career partner di Blockchain4Youth. Ha stabilito inoltre un nuovo parametro di coinvolgimento, con una partecipazione raddoppiata rispetto all’anno scorso.

Il 9 agosto, Bitget ha tenuto il Blockchain and AI Summit a Firenze. Più di 100 partecipanti hanno preso parte all’evento, con relatori autorevoli tra cui Guido di Fraia, Fondatore e Presidente del Laboratorio di Intelligenza Artificiale “IULM AI Lab” e Jonathan Napolitano, Fondatore e CTO di Real Again.

Al CEM 2024 sono state inoltre avviate collaborazioni con diversi progetti e istituzioni in tutto il mondo, tra cui l’Università dei trasporti di Ho Chi Minh, l’Aula Magna dell’UTN di Buenos Aires, Gen AI, ICP Hubs Philippines e la conferenza WebX in Giappone. Queste collaborazioni hanno avuto l’obiettivo di fornire approfondimenti sui settori dell’IA e della blockchain, puntando in particolare alla formazione e al coinvolgimento dei giovani.

Gracy Chen, CEO di Bitget, ha condiviso il suo pensiero sulla conclusione positiva del CEM 2024, affermando: “Lo straordinario riscontro del Crypto Experience Month 2024 testimonia il crescente interesse a livello mondiale per la blockchain e l’IA. Le collaborazioni e le iniziative di quest’anno hanno fissato nuovi standard. Siamo determinati a perseguire l’obiettivo di fornire ai nostri utenti e alle nuove generazioni le conoscenze e gli strumenti necessari per avere successo nell’era del Web3”.

Circa 2.000 giovani provenienti da 12 città di tutto il mondo hanno partecipato al CEM 2024, segnando un aumento del 100% della partecipazione rispetto al 2023. Oltre al CEM, anche l’iniziativa di Bitget Blockchain4Youth ha registrato un significativo successo. Quest’anno sono state organizzate 18 conferenze nei campus, che hanno permesso di formare più di 4.100 studenti sulla tecnologia blockchain.

In linea con l’obiettivo di sostenere la prossima generazione di professionisti della blockchain, il mese scorso Bitget ha concluso il suo primo programma di Tirocinio COO nel quadro dell’iniziativa #Blockchain4Youth. Questo programma ha offerto ai giovani professionisti l’opportunità di fare un’esperienza pratica nel settore della blockchain. I tre migliori tirocinanti hanno potuto partecipare ad un esclusivo programma di mentorship a Dubai, dove hanno acquisito preziose conoscenze di leadership nello spazio Web3.

“Collaborare con Bitget per il Crypto Experience Month 2024 è stata un’opportunità incredibile che mi ha permesso di entrare in contatto con giovani talenti e di promuovere l’importanza della formazione su blockchain e IA. L’entusiasmo e l’impegno di cui siamo stati testimoni nelle varie città sono stati davvero stimolanti. Questa partnership mette in luce il nostro impegno comune nel rafforzare la prossima generazione di professionisti del Web3, preparandoli ad affrontare un contesto dinamico come quello digitale, in continua evoluzione”, ha dichiarato Paul Martin, VP Marketing & Growth di Bondex.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 30 milioni di utenti in più di 100 Paesi e aree geografiche, l’obiettivo dell’exchange Bitget è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart, attraverso la sua pionieristica funzione di Copy Trading e altre soluzioni di trading. Già noto con il nome BitKeep, Bitget Wallet è un portafoglio crypto multi-chain di alto livello che offre soluzioni e funzioni Web3 complete, tra cui un portafoglio, uno swap, un marketplace NFT, un browser dApp e molto altro. Bitget ispira gli individui a adottare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner affidabili, tra cui la leggenda argentina del calcio Lionel Messi e gli atleti della Nazionale turca, Buse Tosun Çavuşoğlu (campionessa mondiale di lotta), Samet Gümüş (medaglia d’oro nella boxe) e İlkin Aydın (nazionale di pallavolo).

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2a1dd00-3ca2-4dea-bcb9-ab5cb35ab93e

Per informazioni sui media, contatta: media@bitget.com

Crypto Experience Month Crypto Experience Month

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.