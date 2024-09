AI-Media Introduz Inovações Avançadas da Plataforma Alta na IBC 2024

LONDRES, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media, líder em soluções de legendagem oculta e legendagem de vídeo ao vivo, apresentará um conjunto de atualizações inovadoras da sua plataforma Alta na International Broadcasting Convention (IBC) 2024, que acontecerá em Amsterdã, de 13 a 16 de setembro. Com as emissoras em todo o mundo procurando modernizar os fluxos de trabalho e aumentar a acessibilidade, a AI-Media continua a oferecer soluções inovadoras que abordam os desafios mais prementes do setor.



Foco Estratégico na IBC 2024

Na IBC 2024, a AI-Media se concentrará em expandir sua presença no mercado europeu com seu fluxo de trabalho de transmissão LEXI, enfatizando soluções que proporcionam economia de custos e eficiência de fluxo de trabalho. Os principais destaques são:

Legendagem LEXI com Base em IA: Oferta de testes práticos para demonstrar a capacidade, a baixa latência e a precisão das legendas automatizadas da AI-Media.

Tecnologia SDI padrão-ouro e codificador de legenda de vídeo IP de confiança das principais emissoras globais.

Soluções com base em arquivo: Promoções de novas soluções para fluxos de trabalho de legendagem de vídeo sob demanda.

Legendas e tradução multilíngues: Introdução de soluções com suporte para vários idiomas para atender a diversos públicos.

Innovation Station: apresentando novas tecnologias no horizonte, incluindo dublagem de voz ao vivo da LEXI, audiodescrição automatizada da Lexi, modelagem de tópicos de IA generativa, reconhecimento automatizado de efeitos sonoros e muito mais.



Proposta de Valor da AI-Media

Para as emissoras da EMEA, a AI-Media oferece soluções de legendagem prontas para uso que se integram perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, apoiadas por mais de 20 anos de experiência em campo e um histórico comprovado de economia de custos e eficiência de fluxo de trabalho para seus clientes. Como parceira confiável de grandes emissoras em todo o mundo, a AI-Media está comprometida com o contínuo investimento e inovação em soluções de legendagem.

Aprimoramentos Revolucionários na Plataforma Alta

As mais recentes atualizações da AI-Media da plataforma Alta ressaltam o compromisso da empresa em fornecer tecnologia de ponta para legendagem oculta e legendagem de vídeo ao vivo:

Suporte SMPTE ST 2110-43: A plataforma Alta da AI-Media agora dá suporte a legendas ao vivo em um stream 2110-43, aproveitando o padrão popular para o transporte de Timed Text Markup Language (TTML) em streams 2110. Isso permite que as emissoras enviem conjuntos de caracteres não latinos em baixa largura de banda e facilita a integração com sistemas de terceiros, bem como a conversão para formatos online para distribuição OTT.

Capacidade de Dublagem de Áudio: Suporte de dublagem de áudio LEXI na Alta TS. As emissoras poderão criar faixas de áudio dubladas sinteticamente em vários idiomas, que podem ser inseridas em fluxos de saída MPEG TS, oferecendo novas camadas de acessibilidade.

Automação de Acionamento SCTE: A automação de acionamento LEXI da Alta permite o controle automatizado de legendas durante os intervalos publicitários. As legendas da LEXI pausam automaticamente ou retomadas com base nos acionamentos SCTE, simplificando o gerenciamento de intervalos publicitários. Os acionamentos também podem ser usados para posicionar legendas ocultas.

Personalização de DVB Subs: A Alta TS agora permite que os usuários finais configurem a aparência da legenda DVB Subs/bitmap, incluindo tamanho da fonte, cores e posicionamento. Com suporte de caracteres com base em imagens, expandindo a acessibilidade para idiomas asiáticos.

Utilização do Google Cloud: Além da AWS, a Alta agora pode ser implantada no Google Cloud, fornecendo às emissoras mais alternativas baseada na nuvem para aprimorar suas operações.



As mais recentes atualizações da plataforma Alta são revolucionárias para as emissoras, oferecendo automação, flexibilidade, eficiência e aprimoramentos de acessibilidade incomparáveis que atendem às demandas dos ambientes de mídia modernos, desde implantações nativas da nuvem até automação avançada e suporte multilíngue.

Visite a AI-Media na IBC 2024

Experimente as últimas inovações da AI-Media na IBC 2024 e descubra por que as emissoras de todo o mundo confiam na AI-Media para transformar seus fluxos de trabalho de legendagem. Para marcar uma reunião 1:1 clique AQUI. Para mais informação, visite AI-Media.tv.

Assista a uma entrevista de James Ward, Diretor de Vendas da AI-Media na TVB Europe sobre a exposição planejada da AI-Media na IBC Show 2024.

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções de fluxo de trabalho de legendagens ocultas e de legendagens com base em IA.

Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo.

Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media revelou dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, o LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais.

Com a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo.

A AI-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020.

