AI-Media, 국제방송컨벤션 (IBC) 2024 무대에서 최첨단 Alta 플랫폼의 혁신 기술 공개

IBC 2024 무대에서 선보이는 전략적 중점 사안

AI-Media는 IBC 2024 무대를 통해 LEXI 방송 워크플로우를 필두로 유럽 시장을 겨냥한 입지 확대에 주력할 계획이며, 비용 절감 및 워크플로우 효율성 개선을 지원하는 솔루션을 강조할 계획이다. 주요 내용은 다음과 같다:

LEXI 라이브 AI 구동형 캡션: AI-Media의 자동 캡션 기능이 갖는 강력한 성능과 짧은 지연 시간, 높은 정확도를 현장에서 시연하기 위해 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

주요 글로벌 방송사들이 신뢰하는 골드 표준 SDI 및 비디오 IP 캡션 인코더 기술.

파일 기반 솔루션: 온디맨드 비디오 캡션 워크플로우를 위한 새로운 솔루션을 홍보.

다국어 캡션 및 번역: 다양한 시청자들의 니즈에 맞춰 여러 언어를 지원하는 솔루션을 소개.

혁신 스테이션: LEXI 라이브 음성 더빙, LEXI 자동 오디오 설명, 생성형 AI 주제 모델링, 자동 음향 효과 인식 등 곧 출시를 앞둔 새로운 기술들을 소개.



AI-Media의 가치 제안

AI-Media는 EMEA 권역 방송사들을 대상으로 기존의 워크플로우에 자연스럽게 통합이 가능한 턴키 자막 솔루션을 제공하고 있다. 이 기술은 20년 이상 현장에서 쌓은 경험과 고객에게 비용 절감 및 워크플로우 효율성을 제공한 입증된 실적에 기반해 개발되었다. 전 세계 주요 방송사들이 믿고 선택하는 파트너 AI-Media는 자막 솔루션에 대한 끊임없는 투자와 혁신을 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

혁신적인 Alta 플랫폼의 개선사항 내용

AI-Media가 최근 단행한 Alta 플랫폼 업데이트는 라이브 영상 캡션 및 자막 구현에 필요한 첨단 기술을 제공하겠다는 회사의 의지를 잘 드러내고 있다:

SMPTE ST 2110-43 지원: AI-Media가 자랑하는 Alta 플랫폼은 이제 2110-43 스트림에서 라이브 캡션 출력 기능을 지원하며, 2110 스트림 내에서 TTML(시간 제한 텍스트 마크업 언어)을 전송하는 데 널리 사용되는 표준을 활용한다. 방송사들은 이를 통해 낮은 대역폭에서 비라틴계열의 문자 세트 전송도 가능해지며 타사 시스템과의 통합이 더욱 쉬어지는 한편 OTT 배포에 필요한 온라인 포맷으로의 변환이 용이해진다.

오디오 더빙 기능: Alta TS에서 LEXI 오디오 더빙을 지원하게 된다. 방송사들은 여러 언어로 합성 더빙된 오디오 트랙을 생성함으로써 MPEG TS 출력 스트림에 삽입이 가능하다. 그 결과 보다 새로운 계층의 접근성 제공이 가능해진다.

SCTE 트리거 자동화: Alta의 LEXI 트리거 자동화 기능을 통해 광고 중단 시간 동안 캡션을 자동으로 제어할 수 있다. LEXI 캡션은 SCTE 트리거에 따라 자동으로 일시 중지되거나 다시 시작되므로 광고 중단 관리가 더욱 간소해진다. 이 같은 트리거 기능의 구현으로 캡션 위치의 지정도 가능하다.

DVB 자막 사용자 지정: 최종 사용자들은 Alta TS를 통해 글꼴 크기나 색상, 위치를 포함하여 DVB 자막/비트맵 캡션 모양의 구성을 선택할 수 있다. 이미지 기반 문자를 지원함으로써 아시아권 언어에 대한 접근성 확장이 가능하다.

구글 클라우드 배포: AWS 외에도 이제 Alta를 구글 클라우드에 배포할 수 있어 방송사 입장에선 더 많은 클라우드 기반 대안이 가능해져 운영 개선을 도모할 수 있다.



Alta 플랫폼이 단행한 최신 업데이트는 클라우드 네이티브 배포부터 고급 자동화 및 다국어 지원에 이르기까지 최신 미디어 환경의 니즈를 충족하는 탁월한 자동화 기능과 유연성, 효율성 및 접근성 개선 등의 장점을 제공함으로써 방송업계의 판도도 바꿀 수 있다.

IBC 2024 현장에서 AI-Media를 방문하기

BC 2024 행사장에서 AI-Media가 이룬 최신 혁신 기술을 경험하고 전 세계 방송사들이 캡션 워크플로우의 혁신 차원에서 AI-Media를 믿고 선택하는 이유를 확인해 보세요. 1:1 미팅을 예약하길 희망하신다면 여기를 클릭하세요. 자세한 내용은 ai-media.tv를 방문하면 됩니다.

IBC 쇼 2024 행사를 위해 AI-Media가 준비한 쇼케이스 계획과 관련해 AI-Media의 영업부문 최고 책임자인 제임스 워드(James Ward)와 TVB 유럽이 함께 나눈 인터뷰 내용을 시청해 보세요.

AI-Media 소개

2003년 호주에서 설립된 AI-Media는 AI 언어 및 캡션 워크플로우 솔루션을 전문으로 하는 선도적인 기술 기업이다.

이 분야에서 글로벌 리더인 AI-Media는 전 세계 도처의 다양한 고객들과 시장을 대상으로 높은 품질의 AI 기반 라이브 및 녹화 캡션기능과 번역, 기타 솔루션을 제공한다.

AI-Media는 2024년 2월 업계 최초로 AI 구동방식의 캡션 제품인 ‘LEXI’가 인간이 처리했던 고비용의 기존 워크플로우와 비교해 훨씬 더 우수하다는 획기적인 데이터를 공개했다.

AI-미디어는 업계에서 쌓은 풍부한 경험과 정교한 AI 기술력을 활용해 프로세스 간소화와 단순화를 구현하는 솔루션 개발을 위해 노력하고 있으며, 전 세계 주요 방송사와 기업, 정부기관 등이 콘텐츠 제공에 있어 차질 없이 접근성과 포용성을 확보할 수 있도록 지원해 나가고 있다.

AI-Media(ASX: AIM)는 2020년 9월 15일에 ASX (호주증권거래소)에서 첫 거래를 개시하였다.

언론 연락처 정보: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00176e34-613c-44dd-9daa-e1ec76c395d3

