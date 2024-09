AI-Media présentera des innovations de pointe de la plateforme Alta lors de l’IBC 2024

LONDRES, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, le leader des solutions de sous-titrage vidéo en direct, s’apprête à dévoiler une série de mises à jour révolutionnaires de sa plateforme Alta lors de l’International Broadcasting Convention (IBC) 2024 qui aura lieu à Amsterdam du 13 au 16 septembre. Alors que les diffuseurs du monde entier cherchent à moderniser leurs processus et à améliorer leur accessibilité, AI-Media continue à fournir des solutions innovantes qui répondent aux défis les plus pressants du secteur.



Ambition stratégique lors de l’IBC 2024

Lors de l’IBC 2024, AI-Media se concentrera sur l’expansion de sa présence sur le marché européen avec son processus de diffusion LEXI, en mettant l’accent sur des solutions qui permettent de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité des processus. Les principaux points forts seront les suivants :

Sous-titres en direct par l’IA de LEXI : des essais pratiques seront proposés pour démontrer la puissance, la faible latence et la précision du sous-titrage automatisé d’AI-Media.

Encodeur de sous-titrage SDI et vidéo IP de première qualité, reconnu par les principaux diffuseurs mondiaux.

Solutions basées sur des fichiers : promouvoir de nouvelles solutions pour les processus de sous-titrage des vidéos à la demande.

Sous-titrage et traduction multilingues : présentation de solutions prenant en charge plusieurs langues pour répondre aux besoins de publics variés.

Station d’innovation : présentation des nouvelles technologies à venir, notamment le doublage LEXI Live Voice, la description audio automatisée LEXI, la modélisation générative de sujets par l’IA, la reconnaissance automatisée d’effets sonores et bien d’autres choses encore.



La proposition de valeur d’AI-Media

Pour les diffuseurs de la région EMEA, AI-Media propose des solutions de sous-titrage clés en main qui s’intègrent parfaitement dans les processus existants. AI-Media dispose de plus de 20 ans d’expérience sur le terrain et a prouvé sa capacité à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité des processus pour ses clients. En tant que partenaire de confiance des principaux diffuseurs dans le monde, AI-Media s’engage à investir et à innover en continu dans les solutions de sous-titrage.

Améliorations révolutionnaires de la plateforme Alta

Les dernières mises à jour de la plateforme Alta d’AI-Media soulignent l’engagement de l’entreprise à fournir une technologie de pointe pour le sous-titrage vidéo en direct :

Prise en charge de la norme SMPTE ST 2110-43 : la plateforme Alta d’AI-Media prend désormais en charge la création de sous-titres en direct pour les diffusions 2110-43, en se basant sur la norme la plus répandue pour la transmission du langage TTML (Timed Text Markup Language) dans les diffusions 2110. Cela permet aux diffuseurs de transmettre des caractères non latins avec une faible bande passante et facilite l’intégration avec des systèmes tiers, ainsi que la conversion vers des formats en ligne pour la distribution par contournement.

Capacités de doublage audio : prise en charge du doublage audio LEXI dans Alta TS. Les diffuseurs pourront créer des pistes audio avec doublage synthétique dans plusieurs langues, qui pourront être insérées dans les flux de sortie MPEG TS, offrant ainsi de nouvelles possibilités d’accessibilité.

Automatisation du déclenchement SCTE : l’automatisation du déclenchement LEXI d’Alta permet un contrôle automatisé des sous-titres pendant les coupures publicitaires. Les sous-titres LEXI se mettent en pause ou reprennent automatiquement en fonction de déclencheurs SCTE, ce qui simplifie la gestion des coupures publicitaires. Les déclencheurs peuvent également être utilisés pour positionner les sous-titres.

Personnalisation des sous-titres DVB : Alta TS permet désormais aux utilisateurs finaux de configurer l’apparence des sous-titres DVB/bitmap, y compris la taille de la police, les couleurs et le positionnement. Cela permet la prise en charge des caractères de type pictogramme, ce qui accroît l’accessibilité pour les langues asiatiques.

Déploiement dans Google Cloud : en plus d’AWS, Alta peut désormais être déployée dans Google Cloud, offrant ainsi aux diffuseurs davantage d’alternatives cloud pour améliorer leurs opérations.



Les dernières mises à jour de la plateforme Alta révolutionnent le secteur de la diffusion en offrant des améliorations inégalées en matière d’automatisation, de flexibilité, d’efficacité et d’accessibilité qui répondent aux exigences des environnements médias modernes, allant des déploiements cloud-native à l’automatisation avancée, en passant par la prise en charge multilingue.

Rendez visite à AI-Media lors de l’IBC 2024

Découvrez les dernières innovations d’AI-Media à l’IBC 2024, ainsi que les raisons pour lesquelles les diffuseurs du monde entier lui font confiance pour transformer leurs processus de sous-titrage. Pour organiser une rencontre individuelle, cliquez ICI. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur ai-media.tv.

Regardez l’entretien entre James Ward, Directeur des ventes chez AI-Media, et TVB Europe à propos de la présentation qu’AI-Media prévoit de faire lors de l’édition 2024 de l’IBC Show.

À propos d’AI-Media

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans le langage d’IA et les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage.

En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, alimentées par l’IA, en direct et sur la base d’enregistrements, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier.

Pour la première fois en février 2024, AI-Media a dévoilé des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage alimenté par l’IA, LEXI, par rapport aux flux de travail humains traditionnels plus coûteux.

Avec son expérience approfondie du secteur et sa technologie d’IA sophistiquée facilitant la création de solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu.

AI-Media (ASX : AIM) est cotée à la bourse australienne depuis le 15 septembre 2020.

Contact presse : Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00176e34-613c-44dd-9daa-e1ec76c395d3

