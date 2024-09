FPI industriel Nexus annonce les distributions pour septembre et octobre

TORONTO, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui la déclaration des distributions de septembre et octobre 2024.



Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 octobre 2024 aux porteurs de parts inscrits au 30 septembre 2024.

Le FPI versera également une distribution en espèces d'un montant de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 novembre 2024 aux porteurs de parts inscrits au 31 octobre 2024.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 119 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI détient une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d'environ 13,0 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 94 152 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 70 742 000 parts du FPI et environ 23 410 000 parts de société en commandite de catégorie B appartenant à des filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :



Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 289 837-2650.

