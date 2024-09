Probe Gold annonce une augmentation significative de ses ressources aurifères à Val-d'Or : 6 728 600 onces d'or mesurées et indiquées, soit une augmentation de 77%, et 3 277 100 onces d'or présumées, soit une augmentation de 131%

Faits marquants:



Les ressources totales pour toutes les propriétés aurifères de Val-d'Or Est s'élèvent actuellement à 6 728 600 onces d’or mesurées et indiquées (" M&I ") et 3 277 100 onces d’or présumées pour tous les gisements sur tous les couloirs aurifères, ce qui représente une augmentation de 92 % du total par rapport à la mise à jour des ressources de 2023, soit une augmentation de 77 % des ressources M&I et une augmentation de 131 % des ressources présumées.

") et 3 277 100 onces d’or présumées pour tous les gisements sur tous les couloirs aurifères, ce qui représente une augmentation de 92 % du total par rapport à la mise à jour des ressources de 2023, soit une augmentation de 77 % des ressources M&I et une augmentation de 131 % des ressources présumées. Les ressources totales du projet de développement Novador s'élèvent actuellement à 6 405 000 onces d’or M&I et 1 550 200 onces d’or présumées dans les gisements Monique, Pascalis, Courvan et Beaufor, ce qui représente une augmentation de 60 % par rapport à la mise à jour des ressources de 2023.

Une forte conversion en ressources M&I a été observée dans les gisements Monique, Pascalis et Courvan, avec une augmentation de 69 % du nombre total d'onces d’or M&I.

Les ressources aurifères des autres propriétés de Val-d'Or Est s'élèvent actuellement à 323 600 onces d’or M&I et à 1 727 000 onces d’or présumées, incluant les gisements McKenzie, Croinor, Lapaska et Sleepy.

Plus de 82 % de l'or se trouve dans les ressources en fosses et montre encore un fort potentiel de croissance des ressources près de la surface.

Les gisements d'or Monique et Pascalis représentent 86% de l'estimation des ressources minérales en fosses de Novador.

Les travaux de développement se poursuivent et un nouveau programme de forage intercalaire de 50 000 mètres devrait débuter prochainement.

Les travaux d'autorisation avancent bien, les directives fédérales ayant été reçues pour la phase II et la description détaillée du projet ayant été soumise à la province de Québec.

TORONTO, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société ") a le plaisir d'annoncer la publication de la mise à jour de l'estimation des ressources minérales (" ERM ") pour ses propriétés de Val-d'Or (les " propriétés ") au Québec, qui incorpore les résultats des programmes de forage de 2023 et 2024. Les estimations mises à jour comprennent près de 95 000 mètres de nouveaux forages réalisés par Probe sur les propriétés Novador et Croinor qu'elle détient à 100 %, et près de 75 000 mètres de forages réalisés par la Corporation Minière Monarch avant l'acquisition par Probe des propriétés Beaufor et McKenzie Break, depuis leur dernière ERM respective. Les ressources aurifères totales s'élèvent actuellement à 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (" M&I ") et à 3 277 100 onces dans la catégorie présumée pour tous les gisements sur tous les couloirs aurifères. Intégrant de nouveaux forages et un modèle géologique 3D amélioré, l'évaluation des ressources mesurées et indiquées a montré une amélioration significative de l'expansion et de la conversion par rapport à l'estimation des ressources précédente, et tous les gisements restent ouverts latéralement et en profondeur. Les nouvelles ressources de Novador, qui comprennent les couloirs aurifères de Monique, Pascalis et Courvan, y compris le gisement Beaufor récemment acquis, s'élèvent à 6 405 000 onces d'or dans la catégorie M&I et à 1 550 200 onces d'or dans la catégorie présumée, ce qui démontre une augmentation globale significative pour l'ensemble du projet de développement minier, un excellent taux de conversion des ressources présumées en ressources indiquées et un potentiel de croissance future des opérations minières dont la production annuelle moyenne prévue s'élève actuellement à plus de 250 000 onces/an sur 12.5 ans de durée de vie (voir l'étude économique préliminaire, janvier 2024). Cette mise à jour de l’ERM globale a été préparée indépendamment par InnovExplo Inc. et BBA E& C Inc. conformément au Règlement 43-101 (" NI 43-101 ") et est datée du 30 août 2024.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : " L'augmentation des ressources à Val-d'Or Est a été tout simplement stupéfiante et le fait que nous les ayons presque doublées une fois de plus démontre l'incroyable potentiel de cette région. Nous faisons maintenant partie d'un groupe de développement très rare avec plus de 10 millions d'onces d'or dans notre inventaire. Nous continuons d'accélérer notre calendrier de mise en production et nous commencerons cet automne un programme de forage de 50 000 mètres pour achever la conversion de nos ressources en vue de notre prochaine étude de préfaisabilité, prévue pour l'année prochaine. Toute l'équipe de Probe a effectué un travail phénoménal pour accroître cette ressource et le succès de cette récente mise à jour nous donne une énergie renouvelée pour poursuivre notre chemin vers la production. Notre stratégie de consolidation a largement contribué à ce succès, avec une croissance significative observée sur nos trois nouvelles propriétés, McKenzie Break, Beaufor et Croinor, et un potentiel d'exploration encore important pour une croissance continue. Nous avons plus que triplé nos ressources à McKenzie Break, depuis l'acquisition, et avons ramené nos coûts d'acquisition à un peu plus de cinq dollars l'once pour ces nouveaux projets. Notre projet Val-d'Or Est est l'un des rares projets d'or à grande échelle au Canada qui connaît encore une croissance rapide et qui est situé dans une juridiction favorable à la production minière avec un excellent accès à l'infrastructure. Nous sommes extrêmement encouragés par les résultats de cette mise à jour des ressources et nous sommes impatients de franchir d'autres étapes en 2025. "

Propriétés Novador et Val-d'Or Est - Résumé des ressources minérales

Le projet Novador comprend les gisements d'or Monique, Pascalis, Courvan et celui de Beaufor, récemment acquis, et sont tous détenus à 100 % par Probe. Dans le cadre de sa stratégie de consolidation de propriétés minières dans la région de Val-d'Or Est, Probe a également acquis un intérêt de 100 % dans les propriétés Mckenzie Break, Croinor et Lapaska, ainsi qu'un intérêt de 60 % dans la propriété Cadillac Break East, qui en coentreprise avec O3 Mining Inc. et qui comprend le gisement d'or Sleepy.

Figure 1 : Croissance des ressources à Val-d'Or Est depuis 2016 (M&I en bleu ; présumée de couleur or ; en koz)

Tableau 1: Projet Novador (100% d'intérêt )

Tous les

dépôts /

Catégorie1

Ressources limitées par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Grade

(Au2 g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Mesurée 3,672,100 2.49 293,700 546,400 4.55 80,000 4,218,500 2.76 373,700 Indiquée 113,061,000 1.40 5,076,100 4,713,500 2.95 447,800 117,774,600 1.46 5,523,900 M&I 116,733,100 1.43 5,369,900 5,259,900 3.12 527,800 121,993,100 1.50 5,897,600 Présumée 16,231,200 1.72 898,900 6,506,500 2.79 582,700 22,737,800 2.03 1,481,700 1 Novador comprend les gisements de Monique, Pascalis, Courvan et Beaufor. 2 Au est le symbole de l'or.

Tableau 2 : Projet Novador - Ressources supplémentaires à faible teneur dans les fosses

Tous les

dépôts /

Catégorie

Ressources limitées par fosse1 Ressources souterraines Total Tonnes Grade

(Au1 g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Mesurée 775,800 0.29 7,100 -- -- -- 775,800 0.29 7,100 Indiquée 54,731,900 0.28 500,200 -- -- -- 54,731,900 0.28 500,200 M&I 55,507,700 0.28 507,400 -- -- -- 55,507,700 0.28 507,400 Présumée 7,600,000 0.28 68,500 -- -- -- 7,600,000 0.28 68,500 1 Ces ressources minérales supplémentaires en fosses sont caractérisées comme du " matériel à faible teneur " pour le stockage et le traitement ultérieur potentiel. Elles représentent la minéralisation entre les teneurs de coupure de 0,19 g/t Au et 0,4 g/t Au pour les gisements Monique, Pascalis et Courvan, à l'exclusion des ressources minérales limitées aux fosses du tableau 1.

Tableau 3 : Autres propriétés de Val-d'Or

Dépôt /

Catégorie

Ressources limitées par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Croinor

Total mesurée et

indiquée 926,000 3.22 95,900 1,574,000 4.50 227,700 2,500,000 4.03 323,600 Croinor

Total présumée 16,000 3.44 1,800 213,000 4.70 32,500 229,000 4.61 34,300 McKenzie

Total présumée 23,956,000 1.65 1,269,200 1,565,000 3.66 184,200 25,521,000 1.77 1,453,400 Lapaska1

Total présumée 512,000 1.47 24,200 460,000 3.19 47,200 972,000 2.28 71,300 Sommeil2

Total présumée 1,113,000 4.70 167,900 1,113,000 4.70 167,900 1 Rapport technique NI 43-101 Projet Val-d'Or Est - 14 juillet, 2021, propriété Lapaska 100% d'intérêt. 2 Rapport technique NI 43-101 Projet Val-d'Or Est - 14 juillet, 2021, propriété Cadillac Break East JV 60%, 60% présenté.

Comme aucune nouvelle information n'est disponible, l'estimation minérale de 2021 est considérée comme actuelle par Goldminds, et les résultats sont présentés sans changement.

Le tableau suivant présente les ressources aurifères détaillées pour chacun des couloirs aurifères/dépôts qui composent le projet Novador :

Tableau 4 : Projet Novador - Ressources détaillées

Dépôt /

Catégorie

Ressources limitées par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Pascalis Mesurée 3,630,100 2.44 285,300 1,400 1.36 100 3,631,500 2.44 285,400 Indiquée 22,324,700 1.50 1,077,000 826,100 2.12 56,300 23,150,800 1.52 1,133,300 M&I 25,954,800 1.63 1,362,400 827,500 2.12 56,300 26,782,300 1.65 1,418,700 Présumée 1,726,900 1.36 75,500 1,191,000 2.31 88,400 2,917,900 1.75 163,900 Monique Mesurée -- -- -- -- -- -- -- -- -- Indiquée 79,576,300 1.33 3,396,600 2,046,300 2.48 163,000 81,622,600 1.36 3,559,600 M&I 79,576,300 1.33 3,396,600 2,046,300 2.48 163,000 81,622,600 1.36 3,559,600 Présumée 9,093,700 1.86 543,800 1,844,100 2.25 133,500 10,937,800 1.93 677,300 Courvan Mesurée -- -- -- -- -- -- -- -- -- Indiquée 10,119,000 1.61 524,100 422,200 2.90 39,300 10,541,100 1.66 563,400 M&I 10,119,000 1.61 524,100 39,300 2.90 39,300 10,541,100 1.66 563,400 Présumée 4,795,600 1.64 252,800 2,045,500 3.62 238,300 6,841,100 2.23 491,200 Beaufor Mesurée 42,000 6.19 8,400 545,000 4.56 79,900 587,000 4.68 88,300 Indiquée 1,041,000 2.34 78,400 1,419,000 4.15 189,200 2,460,000 3.38 267,600 M&I 1,083,000 2.49 86,800 1,964,000 4.26 269,100 3,047,000 3.63 355,900 Présumée 615,000 1.36 26,800 1,426,000 2.67 122,500 2,041,000 2.28 149,300

Notes s’appliquant à tous les dépôts :

Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car leur viabilité économique n'a pas été démontrée. L'estimation des ressources minérales suit les définitions actuelles du CIM (2014) et les lignes directrices des meilleures pratiques du CIM MRMR (2019). Les personnes indépendantes et qualifiées (" PQ ") pour l'estimation des ressources minérales, tel que défini par le Règlement 43-101, sont Marina Iund, P.Geo. (Monique, Courvan et Pascalis), Martin Perron, P.Eng. (tous les gisements sauf Lapaska, Sleepy et Beaufor), Alain Carrier, P.Geo. (McKenzie Break), Olivier Vadnais-Leblanc P.Geo. (Croinor) et Simon Boudreau, P.Eng. (tous les gisements sauf Lapaska, Sleepy et Beaufor) d'InnovExplo Inc. et Todd McCracken, P.Geo, de BBA E&C Inc. (gisement Beaufor, fait partie du couloir Courvan). La date effective est le 30 août 2024. Pour le gisement de Senore (qui fait partie du couloir Courvan), les paramètres et les résultats de l'ERM de 2021 ont été revus par la personne qualifiée. Comme aucune nouvelle information n'était disponible et que l'ERM de 2021 a été jugée valide, les résultats de l'ERM de 2021 sont présentés sans modification. L'estimation des ressources minérales est localement limitée aux fosses. La ressource minérale hors fosse répond à la norme des perspectives raisonnables d'une éventuelle extraction économique en appliquant des volumes contraignants à tous les blocs (scénario d'extraction souterraine potentielle) à l'aide de Deswik Stope Optimizer. Les résultats des fosses conceptuelles sont présentés non dilués et sont considérés comme ayant des perspectives raisonnables de viabilité économique. Les ressources souterraines comprennent tous les blocs à l’intérieur des formes exploitables et sont également considérées comme ayant des perspectives raisonnables d’extraction économique éventuelle. Monique, Courvan et Pascalis : L'estimation des ressources minérales sous contrainte en fosse est rapportée à une teneur de coupure de 0,40 g/t Au pour tous les gisements, une valeur supérieure à la teneur de coupure du scénario de base. Une teneur de coupure de 0,19 g/t Au a été calculée en utilisant les paramètres suivants : coût d'extraction = 2,88 $ CA/t ; coût des morts-terrains = 2,88 $ CA ; coût de traitement + frais généraux et administratifs = 14,00$ CA ; frais de vente = 5 $ CA ; redevances = 8,59 $ CA/oz à 45,22 $ CA/oz ; prix de l'or = 1 850 $ US/oz ; taux de change USD:CAD = 1,33 ; angle d'inclinaison de la roche-mère de 43° à 54° ; et taux de récupération de l'usine = 95 %. L'utilisation d'un seuil de coupure plus élevé pourrait permettre de sélectionner du matériel minéralisés dans la fosse (0,19 - 0,40 g/t Au) en vue d'un broyage éventuel à plus faible teneur. L'estimation des ressources minérales souterraines est rapportée à une teneur de coupure de 1,35 à 1,82 g/t Au. L'estimation des ressources minérales souterraines est basée sur deux méthodes d'exploitation en fonction de l'orientation de la minéralisation. La teneur de coupure a été calculée en utilisant les paramètres suivants : coût d'extraction = 85,00 $ CA (long trou) et 120,00 $ CA (déblai-remblai mécanisé) ; coût de traitement + frais généraux et administratifs = 14,00 $ CA ; frais de vente = 5,00 $ CA ; redevance = 8,59 $ CA/oz à 45,22 $ CA/oz ; prix de l'or = 1 850 $ US/oz ; taux de change USD:CAD = 1,33 ; et récupération à l'usine = 95 %. Le gisement de Senore : L'estimation des ressources minérales limitées à la fosse est rapportée à une teneur de coupure de 0,40 g/t Au. La teneur de coupure a été calculée en utilisant les paramètres suivants : prix de l'or = 1 600 USD/oz ; taux de change USD:CAD = 1,33 ; coût minier = 3,00 $ CA/t ou 3,50 $ CA/t ; coûts de traitement + frais généraux et administratifs = 21,50 $ CA/t ; coût de transport = 0,15 $/t.km ; angle d'inclinaison de la roche-mère de 48° à 59° ; et taux de récupération de l'usine = 95 %. L'estimation des ressources minérales souterraines est rapportée à une teneur de coupure de 1,65 à 2,05 g/t Au. L'estimation des ressources minérales souterraines est basée sur deux méthodes d'exploitation en fonction de l'orientation de la minéralisation, le retraitement par longs trous à un coût d'exploitation de 82 $CAN/t et le déblai-remblai mécanisé à un coût d'exploitation de 110 $CAN/t, en utilisant le même coût unitaire au sol que pour le scénario de la fosse restreinte. Le gisement de Croinor : L'estimation des ressources minérales limitées aux fosses est rapportée à une teneur de coupure de 0,40 g/t Au. La teneur de coupure a été calculée en utilisant les paramètres suivants : prix de l'or = 1 850 USD/oz ; taux de change USD:CAD = 1,33 ; coût minier = 2,98 $ CA/t ou 4,25 $ CA/t ; coûts de traitement + frais généraux et administratifs = 14,00 $ CA/t ; coût de transport = 15,36 $/t.km ; angle d'inclinaison de la roche-mère de 50° ; et taux de récupération de l'usine de traitement = 97%. L'estimation des ressources minérales souterraines est rapportée à une teneur de coupure de 1,90 g/t Au. L'estimation des ressources minérales souterraines est basée sur la méthode d'exploitation par retraits de longs trous en fonction de l'orientation de la minéralisation, à un coût d'exploitation de 158 $CAN/t et en utilisant le même coût unitaire au sol que pour le scénario avec contraintes de fosse. Le gisement McKenzie Break : L'estimation des ressources minérales limitées aux fosses est rapportée à une teneur de coupure de 0,32 g/t Au. La teneur de coupure a été calculée en utilisant les paramètres suivants : prix de l'or = 1 850 USD/oz ; taux de change USD:CAD = 1,33 ; coût d'extraction = 2,98 $CAN/t ou 4,25 $CAN/t ; coûts de traitement + frais généraux et administratifs = 14,00 $CAN/t ; coût de transport = 10,24 $/t.km ; angle d'inclinaison de la roche-mère de 50° ; et taux de récupération de l'usine = 95 %. L'estimation des ressources minérales souterraines est rapportée à une teneur de coupure de 1,46 g/t Au. L'estimation des ressources minérales souterraines est basée sur une méthode d'extraction par le déblai-remblai mécanisé en fonction de l'orientation de la minéralisation, à un coût d'extraction de 120 $CAN/t et en utilisant le même coût unitaire au sol que pour le scénario avec contraintes de fosse. Gisement de Beaufor : des formes conceptuelles d'exploitation souterraine et en fosses ont été appliquées comme contraintes pour démontrer des perspectives raisonnables d'une éventuelle extraction économique. Les teneurs de coupure pour les ressources limitées aux fosses sont de 0,25 g/t Au et les ressources limitées à la mine souterraine sont de 2,1 g/t Au. Les contraintes des ressources minérales sont basées sur un prix de l'or de 1 850 USD/oz, des coûts de traitement + frais généraux et administratifs = 14,00 $CAN/t broyée, et des coûts miniers de 140 $CAN/t et de 2,88 $CAN/t pour les mines souterraines et en fosse respectivement, ainsi que sur un taux de change de 0,74 USD/CAD. L'estimation de Beaufor a été réalisée en utilisant une combinaison de OK et ID2 dans le logiciel Leapfrog Edge™ avec une ellipse de recherche sur des domaines spécifiques. Trou de forage composite de 1,5 m de long. La taille des blocs est de 5 m x 5 m x 5 m avec des sous-blocs. Les densités Beaufor des blocs minéralisés ont été affectées d'une valeur fixe de 2,75 g/cm3 correspondant à la valeur de densité utilisée lorsque la mine était en exploitation. Une densité fixe de 2,00 g/cm3 a été attribuée aux morts-terrains et 0,00 g/cm3 aux travaux souterrains. Les blocs de roche hôte ont été affectés d'une SG fixe basée sur la valeur moyenne mesurée sur le terrain (gisements de Courvan) de leur lithologie respective. Les teneurs de coupure doivent être réévaluées à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coûts miniers, etc.). Le nombre de tonnes métriques a été arrondi, conformément aux recommandations du règlement 43-101. Tout écart dans les totaux est dû aux effets d'arrondi. Les teneurs en métaux sont présentées en onces troy (tonnes x teneur / 31,10348) également arrondies à la centaine. Les personnes qualifiées n'ont connaissance d'aucun problème connu lié à l'environnement, aux autorisations, à la législation, aux titres de propriété, à la fiscalité, à la situation sociopolitique ou à la commercialisation, ni d'aucun autre problème pertinent non signalé dans le rapport technique et susceptible d'affecter de manière significative l'estimation des ressources minérales.



Tableau 5 : Comparaison entre les estimations de ressources minérales de 2024 et les estimations précédentes

Dépôt /

Catégorie

Ressources limitées par la fosse Ressources souterraines Total Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Tonnes Grade

(Au g/t) L'or

(oz.) Novador 2024 M&I 116,733,100 1.43 5,369,900 5,259,900 3.12 527,800 121,993,100 1.50 5,897,600 Présumée 16,231,200 1.72 898,900 6,506,500 2.79 582,700 22,737,800 2.03 1,481,700 Novador 2023 1 M&I 59,653,600 1.53 2,942,700 7,937,400 2.37 604,300 67,591,000 1.63 3,547,000 Présumée 9,915,600 1.48 472,800 6,802,400 2.82 616,500 16,717,900 2.03 1,089,300 McKenzie Break 2024 Présumée 23,956,000 1.65 1,269,200 1,565,000 3.66 184,200 25,521,000 1.77 1,453,400 McKenzie Break 2021 2 M&I 1,441,400 1.80 83,300 387,700 5.03 62,700 1,829,100 2.48 146,000 Présumée 2,243,600 1.44 104,000 1,083,500 4.21 146,550 3,327,100 2.34 250,550 Croinor 2024 M&I 926,000 3.22 95,900 1,574,000 4.50 227,700 2,500,000 4.03 323,600 Présumée 16,000 3.44 1,800 213,000 4.70 32,500 229,000 4.61 34,300 Croinor 2022 3 M&I - - - 903,600 6.47 187,900 903,600 6.47 187,900 Présumée - - - 200,100 6.19 39,800 200,100 6.19 39,800 Lapaska 2024 Présumée 512,000 1.47 24,200 460,000 3.19 47,200 972,000 2.28 71,300 Lapaska 2021 4 Présumée 512,000 1.47 24,200 460,000 3.19 47,200 972,000 2.28 71,300 Sommeil 2024 Présumée 1,113,000 4.70 167,900 1,113,000 4.70 167,900 Sommeil 2021 5 Présumée 1,113,000 4.70 167,900 1,113,000 4.70 167,900

Notes :

Ressources limitées par les fosses présentées sans le matériel à faible teneur à Novador.

1 NI 43-101 Technical Report MRE Val-d’Or East Project, Novador property – September 1st, 2023

2 NI 43-101 Technical Report MRE McKenzie Break gold property – October 14th, 2021

3 NI 43-101 Technical Report MRE Croinor gold property – June 17th, 2022

4 NI 43-101 Technical Report MRE Val-d’Or East Project – July 14th, 2021, Lapaska property

5 NI 43-101 Technical Report MRE Val-d’Or East Project – July 14th, 2021, Cadillac Break East property JV 60%, 60% presented.

Ajouts à l'estimation actuelle des ressources par rapport à l'estimation des ressources pour 2023.

L'ERM de 2023 à Novador contenait une ressource minérale NI 43-101 de 3 793 900 onces d'or dans la catégorie M&I et de 1 179 400 onces d'or dans la catégorie présumée. Plus de 95 000 mètres ont été forés depuis l'ERM de 2023 sur les gisements Monique, Pascalis, Courvan et Croinor. De plus, 75 000 mètres ont été forés depuis l'ERM de 2021 et 2022 sur les gisements McKenzie Break et Beaufor. Sur la base d'un prix de l'or de 1 850 USD l'once, les ressources minérales actualisées de Novador 2024 selon le Règlement NI 43-101 contiennent 6 405 000 onces d'or dans la catégorie M&I et 1 550 200 onces d'or dans la catégorie présumée, ce qui représente une augmentation de 60 % de la taille totale et une augmentation de 69 % dans la catégorie M&I. Au total, 86 % des nouvelles ressources M&I de 2024 sont limitées aux fosses de Novador.

Figure 2 : Carte de localisation des gisements de Val-d'Or Est





Figure 3 : Carte de localisation des gisements de Novador

Prochaines étapes

La société se concentre sur l'avancement du projet Novador, vers sa mise en production, et sur l'exploration des autres propriétés de Val-d'Or Est. La société s'attend à réaliser les catalyseurs clés suivants à court terme :

Développer les activités de développement : Mettre davantage l'accent sur les activités de développement, en particulier les forages intercalaires et les forages de condamnation, afin de soutenir l'avancement continu du projet.

: Mettre davantage l'accent sur les activités de développement, en particulier les forages intercalaires et les forages de condamnation, afin de soutenir l'avancement continu du projet. Étude de préfaisabilité : Les activités de développement menées en 2024 et 2025 constitueront la base d'une étude de préfaisabilité complète. Cette étude intégrera tous les facteurs clés dans un plan minier, démontrant les futures phases potentielles d'exploitation et améliorant encore la robustesse économique présentée dans l'étude économique de 2024.

: Les activités de développement menées en 2024 et 2025 constitueront la base d'une étude de préfaisabilité complète. Cette étude intégrera tous les facteurs clés dans un plan minier, démontrant les futures phases potentielles d'exploitation et améliorant encore la robustesse économique présentée dans l'étude économique de 2024. Avancement du processus d'autorisation : Poursuivre la procédure d'autorisation afin de respecter le calendrier du projet et les exigences réglementaires.

: Poursuivre la procédure d'autorisation afin de respecter le calendrier du projet et les exigences réglementaires. Mettre en évidence le potentiel de croissance et de découverte: mettre en évidence le potentiel d’exploration du projet Novador et de toutes les propriétés satellites de Val-d'Or Est. Continuer la croissance des ressources sur l'extension des couloirs de minéralisation connues. Poursuivre des programmes d'exploration régionaux et tester de nouvelles cibles.

Figure 4 : Modèle 3D - gisement d'or de Monique





Figure 5 : Modèle 3D - Gisements d'or de Pascalis





Figure 6 : Modèle 3D - Gisements d'or de Courvan





Figure 7 : Modèle 3D - Gisement aurifère de Beaufor





Figure 8 : Modèle 3D - gisement d'or de Croinor





Figure 9 : Modèle 3D - Gisement d'or de McKenzie

Méthodologie et paramètres d'estimation des ressources

Dans le cadre du processus d'estimation des ressources, la société, InnovExplo et BBA ont compilé, vérifié et modélisé toutes les informations techniques disponibles sur le projet. Des modèles géologiques 3D ont été construits pour les structures importantes hébergeant et limitant la minéralisation aurifère pour les gisements d'or Monique, Pascalis, Courvan, Beaufor, McKenzie Break et Croinor. La date de clôture de la dernière base de données des forages est le 3 juin 2024.

Prochaines étapes

Un rapport technique relatif à la dernière estimation des ressources minérales divulguée aujourd'hui sera déposé dans les 45 jours conformément au Règlement NI 43-101.

À propos du projet Novador

Depuis 2016, Probe Gold s’affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l’est de Val-d’Or, dans la province de Québec. Avec une position de terrain de l’échelle d’un district, couvrant une superficie de 685 kilomètres carrés, les propriétés de Probe représentent l’une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d’Or. Le projet Novador représente un bloc de propriété de 175 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines (Mine Béliveau, Mine Bussière, Mine Monique et Mine Beaufor) et contient plus de 80 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est situé dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs et usines en activité.

Personnes qualifiées indépendantes

L'estimation actualisée des ressources minérales a été préparée pour Probe Gold Inc. par InnovExplo Inc. et BBA Engineering Consultants. Les personnes qualifiées (" PQ ") ont révisé et approuvé l'information technique fournie sur l'estimation présentée dans ce communiqué de presse. Les personnes qualifiées indépendantes d'InnovExplo qui ont préparé et supervisé la préparation de l'information technique relative à cette estimation des ressources minérales sont :

Novador et autres propriétés de Val-d'Or : ERM de 2024 (InnovExplo et BBA)

Marina Iund, P.Geo., M.Sc., géologue en chef des ressources. Mme Iund est une géologue professionnelle en règle avec l'OGQ (n° 1525), le PGO (n° 3123) et le NAPEG (n° L4431).

Olivier Vadnais-Leblanc, géologue des ressources, est un géologue professionnel en règle avec l'OGQ (no 1082), le PEGNL (no 11337) et le PGO (no 3123).

Martin Perron, ingénieur, directeur de la géologie. M. Perron est un ingénieur professionnel en règle avec l'OIQ (No. 109185, PEO 100629167).

Alain Carrier, M.Sc. coprésident fondateur. M. Carrier est un géologue professionnel en règle avec l'OGQ (No. 281), PGO (No. 1719) et le NAPEG (No. L2701).

Simon Boudreau, ingénieur, ingénieur principal des mines. M. Boudreau est un ingénieur professionnel en règle avec l'OIQ (No. 1320338).

Todd McCracken, géologue, directeur des mines et de la géologie. M. McCracken est un géologue professionnel en règle avec l'OGQ (No 02371) et le PGO (0631).

Autres propriétés de Val-d'Or : ERM de 2021 (GoldMinds)

Merouane Rachidi, Ph.D. P.Geo. M. Rachidi est un géologue professionnel en règle avec l'OGQ (No. 1792).

Claude Duplessis, ing. M. Duplessis est un ingénieur professionnel en règle avec l'Ordre des ingénieurs du Québec (no 45523).

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Marco Gagnon, P.Geo., vice-président exécutif de Probe Gold Inc.

Contrôle de la qualité

Au cours du programme de forage 2023 et 2024 de la Société, des échantillons d'analyse ont été prélevés dans la carotte NQ et sciés en deux, une moitié étant envoyée à Activation Laboratories Ltd. et l'autre moitié étant conservée pour référence future. Un programme strict d'AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, qui comprend l'insertion d'étalons minéralisés et d'échantillons vierges pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses d'or ont été réalisées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Des répétitions ont été effectuées par pyroanalyse suivie d'un test gravimétrique sur chaque échantillon contenant 3,0 g/t d'or ou plus. Des analyses de l'or total (tamis métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de leur teneur en or ou la présence d'or visible. Les procédures d'échantillonnage des analyses des programmes de forage historiques sont divulguées dans le rapport technique NI 43-101 : Ressources minérales Projet Val-d'Or Est - 17 juillet 2023, et disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de la Société. Les résultats de forage obtenus par Monarch Mining Corporation et le protocole d'échantillonnage AQ/CQ sont les suivants : la carotte forée est sciée en deux moitiés égales le long de son axe principal et l'une des moitiés a été expédiée soit à ALS Canada, à SGS Canada ou à AGAT Laboratories, pour analyse. Les échantillons ont été concassés, pulvérisés et analysés par pyroanalyse, avec une finition par absorption atomique. Les échantillons dépassant 10 g/t Au ont été réanalysés par la méthode gravimétrique et les échantillons contenant de l'or visible ont été analysés par la méthode du tamis métallique. Monarch utilisait un protocole complet d'assurance et de contrôle de la qualité, comprenant l'insertion de standards, de blancs et de duplicatas.

A propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador, d'une valeur de plusieurs millions d'onces, au Québec, ainsi qu'un projet Detour Gold, au Québec, qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 685 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L'évaluation économique préliminaire Novador récemment mise à jour par la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Au nom de Probe Gold Inc,

Dr. David Palmer,

Président et directeur général

Pour plus d'informations :

Veuillez consulter notre site web à l'adresse www.probemetals.com ou prendre contact avec nous :

Seema Sindwani

Vice-président des relations avec les investisseurs

info@probemetals.com

+1.416.777.9467

Déclarations prospectives

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse contient certaines " déclarations prospectives " qui ne sont pas constituées de faits historiques. Les déclarations prospectives comprennent les estimations et les déclarations qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris les mots selon lesquels la société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que " croit ", " anticipe ", " s'attend à ", " estime ", " peut ", " pourrait ", " ferait ", " sera " ou " planifie ". Étant donné que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent par nature des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, le calendrier du début des opérations et les estimations des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité d'identifier des ressources minérales, l'incapacité de convertir des ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommande une décision de production, la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques, les retards dans l'obtention ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou d'autres projets nécessaires, les risques politiques, l'incapacité à remplir l'obligation d'accommoder les Premières Nations et autres peuples indigènes, les incertitudes relatives à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l'avenir, les changements dans les marchés boursiers, l'inflation, les changements dans les taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d'investissement et d'exploitation variant de manière significative par rapport aux estimations et les autres risques liés à l'industrie de l'exploration et du développement miniers, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/786bade4-d212-4329-919e-73d761d9e49b/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ffb6e181-1aa4-4a1f-9b67-3fdbe2dc9606/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cde5c387-b279-4b7e-8e3f-4b7d45452eda/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4729243f-eb80-4953-91df-031268783577/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba54efe5-f22e-4757-981e-3d295c01846f/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64005f9d-3ae6-4485-ad5f-e26065ffe573/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24673415-fa76-4ba7-9b25-66dc3b6c1a5f/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c31a2b05-6be5-409b-aff1-309a4e9f30c5/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46fdddf8-b0dc-488d-b48a-bf64a6c7f70f/fr

Figure 1 : Croissance des ressources à Val-d'Or Est depuis 2016 (M&I en bleu ; présumée de couleur or ; en koz) Figure 1 : Croissance des ressources à Val-d'Or Est depuis 2016 (M&I en bleu ; présumée de couleur or ; en koz) Figure 2 : Carte de localisation des gisements de Val-d'Or Est Figure 2 : Carte de localisation des gisements de Val-d'Or Est Figure 3 : Carte de localisation des gisements de Novador Figure 3 : Carte de localisation des gisements de Novador Figure 4 : Modèle 3D - gisement d'or de Monique Figure 4 : Modèle 3D - gisement d'or de Monique Figure 5 : Modèle 3D - Gisements d'or de Pascalis Figure 5 : Modèle 3D - Gisements d'or de Pascalis Figure 6 : Modèle 3D - Gisements d'or de Courvan Figure 6 : Modèle 3D - Gisements d'or de Courvan Figure 7 : Modèle 3D - Gisement aurifère de Beaufor Figure 7 : Modèle 3D - Gisement aurifère de Beaufor Figure 8 : Modèle 3D - gisement d'or de Croinor Figure 8 : Modèle 3D - gisement d'or de Croinor Figure 9 : Modèle 3D - Gisement d'or de McKenzie Figure 9 : Modèle 3D - Gisement d'or de McKenzie

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.