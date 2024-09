JMGO Define Projeção de Laser Ace com o MALC™ 2.0 Triple Laser Optics na IFA 2024

Estabelecendo novos padrões para a indústria de projetores com brilho, contraste e reprodução de cores épicas - de uma só vez

BERLIM, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A JMGO, pioneira em tecnologia óptica, apresentará seu MALC™ (Microstructure Adaptive Laser Control) 2.0 Triple Laser Optics desenvolvido internamente, na IFA 2024 em Berlim. Esta inovação redefine a projeção a laser, superando o desafio persistente da indústria de alcançar alto brilho, contraste e cor simultaneamente.

A tecnologia laser é conhecida por oferecer brilho e cor incomparáveis em sistemas baseados em LED e lâmpadas. No entanto, o trade-off entre brilho, contraste e cor tem sido um obstáculo significativo para projetores a laser e híbridos a laser/LED. Normalmente, o aumento do brilho reduz o contraste e satura demais as cores, enquanto a priorização das cores geralmente resulta em menos brilho, comprometendo a experiência geral da visualização.

O MALC™ 2.0 Triple Laser Optics da JMGO quebra essa barreira, permitindo que os projetores da Série N1S forneçam até 3.500 lúmens ANSI de brilho, mantendo simultaneamente uma impressionante taxa de contraste FOFO de 1.600:1 e cobrindo 110% do BT.2020 com precisão de cor Δ<1. Isso significa que os espectadores podem apreciar as imagens realistas com alto brilho, contraste profundo e reprodução precisa de cores - sem comprometer a qualidade da imagem.

Incorporando nove tecnologias patenteadas, o motor a laser MALC™ 2.0 também aumenta a uniformidade do brilho, reduz as manchas do laser e melhora a eficiência óptica - ao mesmo tempo em que reduz significativamente os custos com produção. Detalhes destas inovações serão apresentados durante uma coletiva com a imprensa no dia 7 de setembro às 14h.

"O MALC™ 2.0 Triple Laser Optics incorpora nossa unidade implacável para superar os desafios mais difíceis da indústria", disse Forrest Li, CEO da JMGO. "Como peritos da projeção a laser, estamos sempre na vanguarda dos avanços em P&D, estabelecendo novos padrões com a oferta de experiências de visualização premium com qualidade de imagem incomparável."

No estande H20-104, Messe Berlin, a JMGO também apresentará seus novos projetores MALC™ 2.0, incluindo o carro-chefe N1S Ultimate 4K. Os participantes podem experimentar essas inovações em primeira mão e participar de atividades interativas como o 120S Color Challenge e o Space of Imagination, projetados para mostrar os pontos fortes exclusivos do MALC™ 2.0.

Sobre a JMGO

Desde 2011, a JMGO está comprometida em oferecer experiências imersivas de tela grande com portabilidade e versatilidade. Integrando design funcional e entretenimento de alta qualidade, a JMGO se esforça para criar um ecossistema de entretenimento doméstico all-in-one pioneiro no setor que englobe terminal, conteúdo, plataforma e software para um mercado global.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdb29a3c-a102-4c96-8d94-ac18b29370a0

Yiming Zhan yiming@museperse.com

