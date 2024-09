Qianhai logra resultados tangibles en innovación institucional en el tercer aniversario del Plan Qianhai

SHENZHEN, China, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En septiembre de 2021, se publicó el Plan para la profundización integral de la reforma y la apertura de la Zona de Cooperación de la Industria de Servicios Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong (Plan Qianhai) para esbozar el futuro desarrollo de Qianhai. En los últimos tres años, Qianhai, centro neurálgico de la apertura de alto nivel, ha impulsado la reforma y la innovación y ha obtenido resultados tangibles, según señaló recientemente la autoridad de la Zona de Cooperación de la Industria de Servicios Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.



Mediante la reforma y la apertura, Qianhai aspira a convertirse en un nuevo motor para la construcción de la Gran Área de la Bahía (GBA) de Guangdong-Hong Kong-Macao y la Zona Piloto de Demostración de Shenzhen. La innovación institucional es uno de los rasgos distintivos de Qianhai. Hasta la fecha, Qianhai ha establecido gradualmente el «Modelo Qianhai» para la innovación institucional en áreas clave como la facilitación de la inversión, la facilitación del comercio, la apertura e innovación financiera y la innovación legal.

Asimismo, se han implementado una serie de medidas innovadoras, entre las que cabe destacar el sistema de confirmación administrativa para el registro de empresas, una única licencia integrada, un sistema de registro de suspensión para las empresas y la estación Qianhai e-Services Hong Kong-Macao. Según las últimas estadísticas, Qianhai ha lanzado 241 nuevos logros de innovación institucional desde 2021, lo que eleva el total a 835, de los cuales 36 se han promovido a nivel nacional, que suman un total acumulado de 94. Sin embargo, según el índice de innovación institucional de las zonas piloto de libre comercio de China publicado por la Universidad Sun Yat-sen, Qianhai ha ocupado el primer puesto durante tres años consecutivos.

Las innovaciones en el ámbito financiero se consideran una de las innovaciones institucionales con las características más propias de Qianhai. En los últimos años, se han puesto en marcha en dicho ámbito una serie de políticas de innovación financiera que abarcan aspectos como las finanzas para la subsistencia de las personas, la interconectividad del mercado financiero, el desarrollo de industrias financieras modernas, la facilitación del comercio y la inversión transfronterizos y la mejora de la cooperación en materia de regulación financiera.

«El arraigo de los negocios financieros en Qianhai nos permite buscar oportunidades de cooperación y lograr un éxito beneficioso para todas las partes», señala Pan Rui, presidenta del Grupo WeLab en China. «Con la exitosa puesta en marcha de numerosos casos de innovación financiera, Qianhai se ha convertido en un destino preferente para los residentes de Hong Kong y las empresas que se dirigen al norte. Un número creciente de residentes y empresas de Hong Kong se han concentrado en Shenzhen en busca de desarrollo. Cada vez son más los talentos financieros de Hong Kong que optan por permanecer en Qianhai, contribuyendo así a su futuro desarrollo», añade.

«La nueva política de préstamos a empresas de Hong Kong ofrece un nuevo canal de financiación transfronteriza para que las pequeñas y microempresas (PME) como nosotros busquen desarrollarse en Qianhai. En el pasado, los registros operativos y crediticios de la sede central en Hong Kong no podían utilizarse para apoyar a nuestra sucursal de Qianhai a la hora de solicitar préstamos bancarios. Con la aplicación de la política de préstamos a empresas de Hong Kong y la cooperación transfronteriza Shenzhen-Hong Kong en materia de investigación crediticia, se han abierto nuevos canales para los préstamos bancarios», explica You Zunni, director de Gangshun (Shenzhen) International Trade Co., Ltd.

Por otra parte, LAiPIC es uno de los beneficiarios de las innovaciones institucionales de Qianhai. En respuesta al Plan de acción de regreso a casa puesto en marcha por Qianhai, la empresa trasladó su oficina de nuevo a Qianhai en 2019. Sin embargo, LAiPIC se encontró con algunas dificultades en su regreso a casa. En ese momento, las empresas digitales y creativas como LAiPIC no formaban parte de la industria cultural ni de la industria tecnológica. En consecuencia, la empresa no tenía derecho a ningún tipo de ayuda política. Para abordar este problema, las autoridades competentes de Qianhai llevaron a cabo una investigación sobre el terreno en la empresa y, de forma innovadora, formularon una amplia gama de políticas destinadas a las industrias digitales y creativas.

«En un momento en el que la industria evoluciona a gran velocidad, LAiPIC podría no estar donde está hoy sin el valioso apoyo o la oportuna publicación de las políticas de apoyo», afirmó Quan Xinghui, cofundador de LAiPIC. En efecto, cuando la empresa se encontró con un obstáculo durante su rápido desarrollo, la rápida y eficaz implementación de estas políticas le permitió establecer un punto de referencia, impulsando de forma significativa el crecimiento de la industria.

Los logros en materia de innovación institucional alcanzados por Qianhai en áreas clave como el derecho, las finanzas y los asuntos gubernamentales han demostrado sus ventajas en este ámbito. Esta innovación no se limita únicamente a contribuir a que Qianhai acelere su proceso de intensificación global de las reformas, sino que también proporciona un nuevo impulso para que Qianhai avance en la profundización global de las reformas en la Gran Área de la Bahía e incluso en China. «Qianhai disfruta de unas ventajas políticas sin parangón y, además, esperamos que las empresas establecidas en Qianhai sigan beneficiándose de ellas y disfruten de mayores oportunidades», apunta Pan Rui durante la entrevista.

Fuente: las autoridades de la Zona de Cooperación de la Industria de Servicios Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong

Persona de contacto: Sra. Meng; tel.: 86-10-63074558

