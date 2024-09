NANOBIOTIX annonce deux ajouts clés auprès de son conseil de surveillance dans la perspective d’une croissance durable et à long terme de la société

Dr Margaret A. Liu, experte mondiale en vaccins, thérapie génique et immunothérapie contre le cancer, Chief Executive Officer chez PAX Therapeutics et membre de plusieurs conseils d’administration

Anat Naschitz, investisseur et entrepreneure chevronnée dans les sciences de la vie et cofondatrice d’OrbiMed Israël

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 04 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce aujourd’hui la nomination du Dr. Margaret A. Liu et d’Anat Naschitz en tant que censeurs au sein de son conseil de surveillance.

« Nous sommes ravis de l’opportunité d’accueillir Mme Anat Naschitz et Dr. Margaret A. Liu auprès du conseil de surveillance de Nanobiotix alors que nous continuons à diriger le développement de thérapies à base de nanoparticules au fort potentiel pour le traitement du cancer et d'autres maladies majeures », a déclaré Laurent Lévy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. « Le Dr Liu apporte une riche expérience dans le monde universitaire international, dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique et politique publique, qui pourra s'avérer utile au bénéfice de la vision de Nanobiotix à ce moment important de l’histoire de la Société. Mme Naschitz possède une expertise de premier ordre dans la mobilisation et le déploiement de capitaux pour soutenir l'innovation disruptive au profit des patients, des professionnels de la santé et des investisseurs. »

Margaret A. Liu, M.D., D.Sc.hc, M.D.hc. est une experte de renommée mondiale dans les domaines de la thérapie génique, des vaccins et de l’immunothérapie. Elle est actuellement CEO de PAX Therapeutics et professeure titulaire adjointe à l’Université de Californie à San Francisco et possède un titre de Docteur honoraris causa avec une affiliation scientifique au département de médecine du Karolinska Institutet. Le Dr. Liu a été pionnère dans les anticorps bispécifiques et les vaccins à ADN, et a reçu de nombreux prix internationaux. Le Dr Liu conseille régulièrement des entreprises et des organisations scientifiques gouvernementales et non gouvernementales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) par le biais de ses activités en tant que directrice de ProTherImmune et a précédemment occupé des postes à responsabilité croissante chez Merck & Co. et Chiron Corporation. Elle est actuellement membre du conseil d’administration d’Ipsen, où elle préside le comité d’éthique et de gouvernance et est membre du comité d’innovation et de développement ainsi que membre du conseil d’administration et présidente émérite de la Société internationale des vaccins. Elle est également membre du conseil d’administration de MacroGenics où elle est également membre du comité scientifique et technologique. Auparavant, elle a siégé aux Conseils de Surveillance de Transgene, Sangamo Biosciences, Adjuvance Technologies et de l’International Vaccine Institute et a été conseillère principale en vaccinologie à la Fondation Bill & Melinda Gates. Le Dr. Liu a obtenu un doctorat en médecine de la Harvard Medical School et a effectué son internat et sa résidence en médecine interne suivis d’un cursus d’étude en endocrinologie au Massachusetts General Hospital. Elle a également fait partie du corps professoral de la Harvard Medical School et a été scientifique invitée au Massachusetts Institue of Technology. Elle a obtenu un B.A. en chimie summa cum laude du Colorado College.

Anat Naschitz est une investisseur et entrepreneure dans les sciences de la vie, avec plus de trois décennies d’expérience dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, de la recherche en informatique, de la santé numérique et des dispositifs médicaux dans de multiples domaines et stades thérapeutiques. Tout au long de sa carrière, Mme Naschitz a fondé des entreprises et les a fait grandir jusqu’au succès grâce à sa participation au conseil d'administration notamment de sociétés cotées, et à son implication dans la réalisation de leurs investissements. Actuellement, elle est co-fondatrice et CEO de 9xchange, une plateforme informatique de découverte de médicaments qui utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour optimiser les actifs biopharmaceutiques. Mme Naschitz a également cofondé et codirigé OrbiMed Israël, d’une capacité d’investissement de ± 17 milliards de dollars, et travaillait auparavant pour la société de capital-investissement Apax, d'une capacité d’investissement de ± 65 milliards d’euros, où elle a investi dans des sociétés dans le domaine de la santé. Les entreprises que Mme Naschitz a développées et auprès desquelles elle a siégé en qualité d’administratrice incluent 89bio (Nasdaq : ETNB), qui mène actuellement deux essais cardiométaboliques de Phase 3, pour laquelle elle a conduit la création en tant que spin-out pharmaceutique et a joué un rôle déterminant dans l’introduction en bourse 18 mois plus tard, continuant par la suite à siéger au conseil d’administration et à plusieurs comités ; Azura Ophthalmics, en Phase 3 avec un médicament contre le trouble de la glande de Meibomius, qui est à l’origine de la plupart des sécheresses occulaires; et ForSight Vision 6, qui mène un essai pivot avec une lentille intraoculaire véritablement accommodante dans le cadre d’une alliance stratégique ; TytoCare, une entreprise en phase de croissance commercialisant la Home Smart Clinic ; et MDClone, commercialisant une plateforme de données synthétiques et d’analyse. Plus tôt dans sa carrière, Mme Naschitz était associée chez McKinsey à Londres, où elle conseillait des sociétés pharmaceutiques sur la stratégie, les acquisitions et les scissions. Sobi (STE : SOBI.ST) est le résultat d’une telle scission. Mme Naschitz a obtenu son M.B.A. à l’INSEAD et son L.L.B. à l’Université de Tel-Aviv.

« Mme Naschitz ainsi que le Dr Liu disposent d’une vaste expérience internationale dans l’industrie biopharmaceutique », a déclaré Gary Phillips, M.D., président du Conseil de Surveillance de Nanobiotix. « Nous pensons que leur expertise renforcera nos initiatives stratégiques actuelles en oncologie pour NBTXR3 et élargira les opportunités de développement et de collaboration pour les plateformes Nanobiotix au-delà de NBTXR3. »

Ces nominations seront soumises à une ratification des actionnaires de Nanobiotix lors de la prochaine assemblée générale.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 25 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de safe habor du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluant notamment des déclarations concernant la réalisation prévue du Placement Privé Concomitant par la Société et les actions supplémentaires devant être souscrites par JJDC sous réserve des autorisations règlementaires requises. Les mots tels que « s’attend », « a l’intention », « peut », « pourrait », « planifie », « potentiel », « devrait » et « sera » ou la négative de ces expressions et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles du management de la Société et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats prospectifs de Nanobiotix, tels que les conditions du marché et les risques liés aux activités et les performances financières de Nanobiotix. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la Société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Nanobiotix en anglais intitulé « Form 20-F » enregistré auprès de la SEC le 24 avril 2024 à la rubrique « Item 3.D. Risk Factors », dans le Document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2024 et dans tout autre document déposé par Nanobiotix auprès de la SEC, qui est disponible sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov/. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si cela est requis par la réglementation applicable, Nanobiotix ne sera pas tenue d’actualiser ces informations prospectives.

