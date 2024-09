Bernardino Abad Grupo Logístico se convierte en la primera referencia para la plataforma y sensores WISeContainer

Algeciras, España, Ginebra, Suiza – 4 de septiembre de 2024: WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey" o "Compañía") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), un líder global en ciberseguridad, identidad digital e innovaciones de Internet de las Cosas (IoT), junto con su subsidiaria WISeSAT y su socio estratégico Avant IoT, se complacen en anunciar que Bernardino Abad Grupo Logístico, en asociación con AvantIoT, está impulsando el futuro de la logística inteligente al convertirse en la primera referencia de la plataforma y sensores WISeContainer. Esta innovadora iniciativa fue presentada durante el evento APBA Travesía de la Innovación.

Bernardino Abad Grupo Logístico ha iniciado el equipamiento de toda su flota de contenedores de 40 y 45 pies con sensores IoT de WISeContainer de última generación. Estos sensores están diseñados para mejorar la seguridad de los contenedores y proporcionar capacidades de seguimiento y monitoreo en tiempo real. Al implementar esta tecnología innovadora, Bernardino Abad Grupo Logístico está implantando los más avanzados estándares en la industria logística, mejorando la eficiencia operativa y maximizando la seguridad de las mercancías durante las operaciones de transporte.

Beneficios para Bernardino Abad Grupo Logístico y sus clientes

La implementación de la tecnología WISeContainer trae numerosos beneficios para Bernardino Abad Grupo Logístico. Las capacidades de seguimiento en tiempo real proporcionadas por los sensores IoT permiten un monitoreo constante de la ubicación y el estado de cada contenedor, lo que mejora significativamente la gestión de activos y reduce el riesgo de pérdida o robo. Al tener acceso inmediato a datos críticos, Bernardino Abad puede optimizar sus operaciones logísticas, reducir el tiempo de inactividad y mejorar su capacidad para responder rápidamente a cualquier evento inesperado o retraso, así como defender los intereses de sus equipos de carga y las mercancías de sus clientes en base a la valiosa información que el sistema y los sensores le ofrecen.

Además, las características avanzadas de seguridad integradas en la tecnología WISeContainer protegen contra el acceso no autorizado y la manipulación. Este nivel de seguridad no solo salvaguarda las mercancías dentro de los contenedores, sino que también ayuda a Bernardino Abad a mantener un alto nivel de confianza y fiabilidad con sus clientes.

Mejorando la satisfacción del cliente y la transparencia de la cadena de suministro

Para los clientes de Bernardino Abad, la integración de los sensores IoT de WISeContainer representará un aumento significativo en la transparencia y el servicio al cliente. Los clientes se beneficiarán de actualizaciones instantáneas sobre el estado y la ubicación de sus envíos, lo que les brinda tranquilidad y la capacidad de planificar de manera más efectiva. La mayor visibilidad en la cadena de suministro también permitirá a los clientes optimizar la gestión de inventarios, reducir costos asociados con retrasos o pérdidas de mercancías y mejorar la eficiencia operativa general.

Asimismo, la capacidad de monitorear las condiciones ambientales dentro de los contenedores, como la temperatura y la humedad, asegura que las mercancías sensibles a estos parámetros, se transporten en condiciones óptimas, reduciendo el deterioro y los daños. Esto es particularmente beneficioso para industrias como la farmacéutica, la alimentaria y la de productos de alta tecnología, donde mantener condiciones específicas es fundamental para la calidad y seguridad de los productos.

Beneficios para los puertos y el ecosistema logístico en general

La introducción de contenedores inteligentes equipados con tecnología WISeContainer también presenta beneficios sustanciales para los puertos por donde pasan estos contenedores. El seguimiento y monitoreo en tiempo real agilizan las operaciones portuarias al reducir el tiempo necesario para la inspección y el procesamiento. Las medidas de seguridad mejoradas ayudan a prevenir el robo y la manipulación fraudulenta de la carga, contribuyendo a un entorno portuario más seguro y protegido.

Además, los datos recopilados de los sensores WISeContainer pueden proporcionar información valiosa sobre el flujo de contenedores y la congestión portuaria, lo que permite a los puertos optimizar sus operaciones y reducir los cuellos de botella. Esto contribuye a un ecosistema logístico más eficiente, beneficiando a todas las partes involucradas, desde las compañías logísticas y navieras hasta los agentes de carga y los clientes finales.

Compromiso con la innovación y la excelencia

Junto a Wisekey, Avant IoT y Bernardino Abad Grupo Logístico están liderando la transformación digital del sector logístico, demostrando el inmenso potencial de la tecnología IoT para revolucionar la gestión de la cadena de suministro. Al adoptar soluciones innovadoras como WISeContainer, Bernardino Abad demuestra su compromiso de mantenerse a la vanguardia y mejorar continuamente la calidad y fiabilidad de sus servicios.

"Estamos orgullosos de impulsar esta transformación y ya empezamos a ver el impacto positivo que tendrá en nuestras operaciones y en la satisfacción de nuestros clientes", dijo Bernardino Copano, Consejero Delegado de Bernardino Abad Grupo Logístico.

Sobre WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) es un líder mundial en ciberseguridad, identidad digital y plataforma de soluciones de IoT. Opera como un holding con sede en Suiza a través de varias subsidiarias operativas, cada una dedicada a aspectos específicos de su cartera de tecnología. Las subsidiarias incluyen (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), que se enfoca en semiconductores, PKI y productos de tecnología poscuántica, (ii) WISeKey SA que se especializa en soluciones RoT y PKI para autenticación e identificación seguras en IoT, Blockchain, e AI, (iii) WISeSat AG, que se centra en tecnología espacial para comunicaciones satelitales seguras, específicamente para aplicaciones de IoT, y (iv) WISe.ART Corp, que se centra en NFT blockchain confiables y opera el mercado WISe.ART para transacciones NFT seguras.

Sobre WISeSAT.Space

WISeSat AG está liderando un enfoque transformador hacia la conectividad IoT y el monitoreo del cambio climático a través de su innovadora constelación de satélites. Al proporcionar conectividad IoT global, segura y rentable, WISeSat está habilitando una amplia gama de aplicaciones que apoyan el monitoreo ambiental, la gestión de desastres y prácticas sostenibles. La integración de datos satelitales con modelos climáticos avanzados promete mejorar significativamente nuestra comprensión del cambio climático y desarrollar estrategias efectivas para combatir sus impactos. A medida que el mundo continúa lidiando con los desafíos del cambio climático, iniciativas como la constelación de satélites IoT de WISeSat son esenciales para crear un futuro más resiliente y sostenible.

Sobre Bernardino Abad

Bernardino Abad es un grupo líder en logística y transporte cuyos orígenes se remontan a 1890. Nuestros más de 125 años de experiencia nos avalan, y hoy en día contamos con oficinas en diferentes países y somos considerados un referente mundial.

Caracterizado por su alto nivel de emprendimiento, expande su negocio con el objetivo de poder ofrecer a sus clientes las mejores alternativas, apostando por la calidad en cada uno de sus servicios. Siempre a la vanguardia tecnológica, Bernardino Abad S.L. cuenta con la infraestructura y el personal altamente cualificado necesario para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, cumpliendo siempre con los requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Sobre AvantIoT

AvantIoT es una empresa nativa de IoT con servicios 360. Diseñamos y fabricamos hardware, software y firmware de IoT seguros. Facilitanto servicios de intermediación en prestaciónes de ingeniería y desarrollo tecnológico e innovación aplicada en actividades productivas. - Desarrollo, industrialización, fabricación y comercialización de sistemas y elementos de logística, movilidad y del Internet de las Cosas en general.

