NanoXplore organise une webdiffusion pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2024 le 19 septembre 2024

MONTRÉAL, 04 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (" NanoXplore " ou la " Société ") (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF) a le plaisir d'organiser une webdiffusion pour discuter des résultats de son quatrième trimestre et l’exercice clos le 30 juin 2024, le 19 septembre 2024, à 8h30, heure de l'Est. Les résultats financiers seront publiés le 18 septembre 2024, après la fermeture du marché.

Détails de la webdiffusion du T4

Quand : 19 septembre 2024, à 8h30, heure de l’Est

Webdiffusion : Pour écouter la webdiffusion en direct, veuillez-vous joindre et vous inscrire à l’adresse suivante :

https://edge.media-server.com/mmc/p/3gw4uj5b

Ou via notre site web sous la rubrique Événements et Présentations de notre section Investisseurs à l'adresse www.nanoxplore.ca/fr.

Une rediffusion de l'événement sera disponible sur le lien de webdiffusion ci-dessus ou dans la section Investisseurs sous la rubrique Événements et présentations du site web de la Société à l'adresse www.nanoxplore.ca/fr.

A PROPOS DE NANOXPLORE INC.

NanoXplore est une société de graphène, un fabricant et fournisseur de poudre de graphène à haut volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. La Société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés améliorés au graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter www.nanoxplore.ca/fr.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Pierre-Yves Terrisse

Vice-président Développement Corporatif

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: +1 438 476 1965

