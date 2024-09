A FUJIFILM lança o Curso Básico de Formação em Colonoscopia padronizado em 16 países da região dos Mercados Emergentes em Crescimento

RATINGEN, Alemanha, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A FUJIFILM Healthcare Europe GmbH tem o orgulho de anunciar o lançamento do seu muito aguardado Curso Básico de Formação em Colonoscopia padronizado, em 16 países na região dos Mercados Emergentes em Crescimento. Este novo curso visa proporcionar aos profissionais de saúde de diferentes regiões a mesma experiência de aprendizagem de elevada qualidade.



Após a introdução bem-sucedida do EndoRunner, a distribuição do avançado simulador de cólon mikoto e o lançamento do simulador de treino EndoGel ESD, o Curso Básico de Formação em Colonoscopia padronizado na região dos Mercados Emergentes em Crescimento é o próximo passo no compromisso da FUJIFILM para proporcionar formação de qualidade global com impacto local, convenientemente entregue à porta dos participantes, para melhorar continuamente os resultados dos pacientes.

Este curso intensivo de 2 dias utiliza o inovador simulador de cólon mikoto, garantindo que os participantes recebem formação prática com as ferramentas de simulação mais avançadas disponíveis no mercado.

A FUJIFILM Healthcare Europe está a trabalhar em estreita colaboração com a FUJIFILM Middle East e a FUJIFILM Healthcare Turkey para levar o Curso Básico de Formação em Colonoscopia aos seguintes países a partir de setembro de 2024: Roménia, Bulgária, Croácia, Hungria, Lituânia, Etiópia, Quénia, Uganda, Tanzânia, Nigéria, Tunísia, Argélia, Marrocos, Ruanda, Uzbequistão e Cazaquistão.

Para continuar a melhorar a eficácia da formação, são entregues aos participantes inquéritos pré e pós-curso para avaliar a sua experiência de aprendizagem. Este feedback valioso ajudará a melhorar e adaptar continuamente este programa de formação para atender às necessidades específicas dos profissionais de saúde.

Os cursos serão conduzidos pelo Prof. Mostafa Ibrahim, conceituado especialista no domínio da educação médica, fundador do Centro de Formação ROEYA, sediado no Egito, doutorado pela Université Libre de Bruxelas na Bélgica e Professor de Gastroenterologia e Endoscopia no Cairo, Egito. O Prof. Ibrahim estará presente em cada curso, juntamente com um especialista de cada país do curso, para garantir que os participantes recebem o mais alto nível de conhecimento especializado e orientação.

«Estamos muito satisfeitos por lançar o Curso Básico de Formação em Colonoscopia em 16 países na região dos Mercados Emergentes em Crescimento», afirmou o Prof. Mostafa Ibrahim. «Com este programa de formação abrangente pretendemos dotar os profissionais de saúde das competências e conhecimento necessários para prestar os melhores cuidados possíveis aos seus doentes. O compromisso da FUJIFILM com a educação e formação globais é verdadeiramente louvável e sinto-me honrado por fazer parte desta viagem».

Para mais informações sobre o novo Curso Básico de Formação em Colonoscopia, entre em contacto com Saskia Papa através do e-mail saskia.papa@fujifilm.com.

Sobre a FUJIFILM Healthcare Europe

Após a aquisição do negócio de imagiologia para diagnósticos da Hitachi em 2021, a sede europeia da Unidade de Negócio de Sistemas Médicos da FUJIFILM tornou-se a FUJIFILM Healthcare Europe em 2023 para maximizar o valor do portfólio combinado de produtos. Juntamente com o estabelecimento da nova sede regional estratégica, várias subsidiárias locais da FUJIFILM seguiram o caminho de formar entidades dedicadas aos cuidados de saúde, com o objetivo de reunir conhecimento, paixão e inspiração para criar valor acrescentado para os clientes. Mais de 1500 colaboradores esforçam-se para apoiar os profissionais de saúde na melhoria da qualidade de vida dos doentes, desenvolvendo o portfólio de soluções de tecnologia médica mais abrangente e inovador, derivado da competência nuclear da FUJIFILM em imagiologia médica. Para mais informações, visite: fujifilm.com.

Informações de contacto

Stefan Bachmeier

Diretor de Marketing de Sistemas de Endoscopia para a Europa

FUJIFILM Healthcare Europe GmbH

E-mail: stefan.bachmeier@fujifilm.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f74ed61-7f0f-4990-99b4-61f07df44c2c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.