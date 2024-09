Renforcer notre engagement sur le marché chinois pour créer ensemble un avenir radieux - Aperçus du cinquième Sommet des multinationales de Qingdao sur la poursuite de l’ouverture de la Chine

QINGDAO, Chine, 04 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le cinquième Sommet des multinationales de Qingdao, co-organisé par la province du Shandong et le ministère du Commerce, s’est ouvert le 28 août à Qingdao, Shandong. De nombreux dirigeants de multinationales ont déclaré que le sommet est une manifestation importante de l’expansion progressive de l’ouverture de haut niveau de la Chine, ce qui renforce leur confiance dans l’approfondissement de leur engagement sur le marché chinois à long terme et leur anticipation de collaborer avec la Chine pour créer un avenir meilleur ensemble.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Le sommet de cette année se caractérise par sa grande envergure, son haut niveau et ses nouveaux domaines d’intérêt, attirant plus de 500 invités issus de plus de 450 multinationales. La participation de PDG du monde entier a atteint un niveau record et représente divers secteurs, notamment les technologies de l’information de nouvelle génération, la biomédecine, les énergies renouvelables et les équipements haut de gamme.

Li Yongsha, représentant adjoint du commerce international de la Chine au ministère du Commerce, a déclaré que ce sommet est une initiative concrète destinée à attirer et à utiliser les investissements étrangers dans une plus grande proportion. Il vise à faciliter la collaboration commerciale et l’échange de connaissances tout en assurant la fonction de plate-forme de haut niveau capitale pour la coopération et les échanges internationaux, afin que les multinationales puissent découvrir davantage d’opportunités grâce à des dialogues ouverts et obtenir des résultats gagnant-gagnant grâce à une collaboration pragmatique.

De nombreux dirigeants de multinationales ont noté que le sommet continue de faire office de pont essentiel à l’ouverture de haut niveau et de plate-forme importante permettant aux multinationales de comprendre la Chine, d’investir dans ce pays et d’approfondir leur engagement sur ce marché.

Les dirigeants des multinationales interrogés ont souligné la résilience économique de la Chine et indiqué que son développement de qualité offre de nouveaux espaces de marché et de nouvelles opportunités d’investissement. Les multinationales restent confiantes dans le marché chinois et acceptent de marcher aux côtés de la Chine pour renforcer leurs efforts de collaboration.

Lors de ce sommet, le rapport intitulé « Multinationales en Chine : partager de nouvelles opportunités pour une modernisation à la chinoise », publié par l’Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique du ministère du Commerce, indique que les retours sur investissement des multinationales en Chine constituent un élément clé de leur performance globale. Un rapport de la Chambre de commerce américaine en Chine intitulé « 2024 China Business Environment Survey Report » (Rapport d’enquête 2024 sur l’environnement des affaires en Chine) montre que le marché chinois revêt une importance significative pour les entreprises américaines opérant en Chine, la moitié des sociétés membres citant la Chine parmi leurs trois principales destinations d’investissement mondiales, soit une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à 2022.

Les données du ministère du Commerce montrent qu’en 2023, un total de 53 766 nouvelles entreprises à capitaux étrangers ont été créées en Chine, ce qui correspond à une croissance annuelle de 39,7 %. De janvier à juillet de cette année, 31 654 nouvelles entreprises à capitaux étrangers ont vu le jour dans tout le pays, soit une augmentation de 11,4 % sur un an.

Source : Le cinquième Sommet des multinationales de Qingdao

Interlocutrice : Mme Zhang, Tél. : 86-10-63074558

