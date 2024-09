Le réseau de partenariat de centres GlobalReady d’Avance Clinical s’étend à grande vitesse et réunit désormais 2 000 centres membres

WAKE FOREST, Caroline du Nord et ADÉLAÏDE, Australie, 04 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical, l’ORC primé et leader sur le marché des biotechnologies, a annoncé ce jour que 2 000 centres cliniques en Amérique du Nord avaient rejoint le réseau de partenariat de centres GlobalReady d’Avance Clinical.



Yvonne Lungershausen, PDG d’Avance Clinical, a déclaré que ces 2 000 centres extrêmement qualifiés ont permis à ses clients du secteur biotechnologique de bénéficier d’une efficacité et d’une efficience sans précédent tout au long de leur processus de développement clinique.

Tina Schied, spécialiste principale des centres d’Avance Clinical aux États-Unis, a indiqué que l’équipe avait inspecté individuellement ces centres pour contrôler leur qualité, leur expertise dans le domaine thérapeutique, leurs processus avancés et leur conformité, afin que les clients puissent disposer de garanties quant à la qualité, au lancement rapide et à l’accès des patients, qui constituent des éléments essentiels à la réussite d’un programme clinique.

« Avance Clinical jouit d’une excellente réputation auprès des sociétés biotechnologiques basées aux États-Unis, qui constituent actuellement plus de 80 % de nos clients. Notre principale force est de pouvoir accélérer leur développement clinique aux États-Unis, en Australie et en Asie, des stades précliniques à la phase III », a déclaré Tina Schied.

« Notre programme GlobalReady tire parti de notre processus multirégional unique et simplifié. Grâce à une approche globale, nous sommes en mesure de garantir une efficacité optimale à chaque étape du processus », ajoute-t-elle.

« Les sociétés biotechnologiques recherchent un partenaire capable de les aider à effectuer une transition rapide et fluide grâce à des données de haute qualité facilement compatibles avec les exigences de la FDA et des autres organismes de réglementation. Notre équipe interne chargée des questions réglementaires à l’échelle mondiale aide les sociétés biotechnologiques à faire face à la complexité des réglementations en toute sérénité, et assiste nos clients lors des procédures de demande auprès de la FDA, de l’EMA et de la TGA. »

« Avance Clinical est un ORC de taille moyenne, flexible et réactif, qui a fait ses preuves en matière de mise en œuvre rapide de programmes cliniques performants. Notre équipe mondiale se concentre sur la mise au point accélérée de médicaments pour ses clients du secteur de la biotechnologie, depuis les stades précliniques jusqu’à la phase III ».

Avance Clinical est également un ORC accrédité dans le domaine des technologies cellulaires et génétiques, ce qui lui permet de mener des opérations cliniques dans le cadre d’essais précliniques et cliniques impliquant des traitements à base d’OGM.

Une analyse récente réalisée par Frost & Sullivan, leader des études de marché, révèle que l’un des principaux défis pour les sociétés biotechnologiques américaines a été de trouver un partenaire ORC aligné sur les besoins en biotechnologie.

« Plus de 60 % des sociétés biotechnologiques américaines peinent à trouver le partenaire ORC qui saura accélérer leurs programmes de développement de médicaments », a déclaré Yvonne Lungershausen. (Consulter le rapport ici).

Ce rapport complet souligne la préférence croissante des sociétés biotechnologiques pour une collaboration avec des ORC de taille adéquate, capables de s’adapter aux exigences de la biotechnologie en constante évolution.

À propos d’Avance Clinical

Avance Clinical est l’ORC le plus important et le plus complet en Australie, en Asie, en Amérique du Nord et dans l’UE, qui réalise des essais cliniques de qualité, dont les données sont mondialement acceptées, et qui aide les sociétés biotechnologiques internationales en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Les clients d’Avance Clinical sont des sociétés du secteur de la biotechnologie qui achèvent la phase I, la phase II et la phase III de leur programme de développement de médicaments, et qui nécessitent des services de recherche clinique rapides, flexibles et adaptables axés sur les solutions.

Prix Frost & Sullivan

Avance Clinical, lauréat du prix Frost & Sullivan pour le leadership sur le marché des ORC en Asie-Pacifique cinq années consécutives, fournit des services d’ORC dans la région depuis plus de 26 ans.

De la phase préclinique aux phases intermédiaire et avancée

Avance Clinical propose des services précliniques par l’intermédiaire de son équipe expérimentée ClinicReady, depuis la phase préclinique jusqu’à la phase III des services cliniques, en tirant parti d’importantes réductions incitatives du gouvernement australien pouvant aller jusqu’à 43,5 %, et de processus réglementaires assurant un lancement rapide.

Fort de son expérience dans plus de 120 indications, cet ORC est en mesure de fournir des résultats de premier plan et des données de haute qualité acceptées dans le monde entier, qui sont passées en revue par la FDA et l’EMA.

Technologie

Avance Clinical s’appuie sur une technologie de pointe et des systèmes éprouvés dans tous les domaines fonctionnels pour offrir à ses clients les processus les plus efficaces. Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta et Medrio se détachent parmi ses partenaires technologiques.

www.avancecro.com





