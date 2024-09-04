全球頂尖法律顧問 ROSEN 鼓勵 Paragon 28, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 – IFNA

紐約, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Paragon 28, Inc.（紐約證券交易所代碼：FNA）的股東，調查該公司可能向投資公眾發佈重大誤導性業務訊息並就此引發的潛在證券索賠。

這意味著什麼：如果您購買了 Paragon 28 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。 Rosen Law Firm 正準備提出集體訴訟，期望為投資者討回損失。

下一步行動：如欲加入潛在集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=27557 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

這是關於什麼：2024 年 7 月 30 日收市後，Paragon 28 向美國證券交易委員會提交了 8-K 表格的最新報告。 報告指出：「 2024 年 7 月 30 日，Paragon 28, Inc.（「本公司」）董事會的審計委員會（「審計委員會」）與管理層商討後，結論認為本公司之前發佈截至 2023 年 12 月 31 日的經審計合併財務報表（包含於該年度的 10-K 年報中）（及本公司的獨立註冊會計師事務所的審計報告）以及截至 2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 30 日、2023 年 9 月 30 日和 2024 年 3 月 31 日的 10-Q 季度報告中包含的未經審計簡明合併財務報表出現錯誤，不應再被依賴，因此需要對這些先前的財務報表進行重述。 就此，本公司打算在合理可行的時間內修訂截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 年報和截至 2024 年 3 月 31 日的 10-Q 季度報告（「重述文件」），從而對上述財務報表進行重述。」

受此影響，Paragon 28 的股價於 2024 年 7 月 31 日每股下跌 1.24 美元，跌幅 13.7%，收市價為每股 7.79 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績的合格律師。 通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可， 其中許多公司實際上並不提出證券集體訴訟。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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