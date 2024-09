Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Dobra a Capacidade de Manufatura na Europa

TEMECULA, Califórnia, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (Grupo), parte do segmento de Empresas Industriais da Nikkiso Co. Ltd., comemorou a expansão das suas operações de manufatura em uma cerimônia que marcou o início da construção do local em Wurzen, Saxônia, Alemanha no dia 29 de agosto. O espaço adicional irá quase duplicar a capacidade de produção do Grupo na Europa.

Com o espaço adicional, o Grupo ampliará suas unidades de captura de carbono existentes e trará novos recursos de fabricação para montagem de bombas criogênicas, trocadores de calor e skids de abastecimento de hidrogênio para atender à demanda do mercado por equipamentos criogênicos e soluções em plantas usadas em projetos de energia limpa, como estações de abastecimento de hidrogênio, terminais de GNL e amônia, e plantas de produção de hidrogênio.

"A Nikkiso está investindo para atender a demanda do mercado de energia limpa e aumentando nossas operações na Alemanha diante das condições de mercado cada vez mais favoráveis para soluções de energia de baixo carbono", disse Peter Wagner, Presidente Executivo do Conselho da Nikkiso CE&IG.

A expansão do espaço e da capacidade de fabricação na Europa ajudará o Grupo a compartilhar conhecimento e experiência entre as regiões e fornecer empregos bem remunerados para os trabalhadores locais — um crescimento de aproximadamente 20% no curto prazo, com um crescimento adicional esperado a longo prazo.





"A Nikkiso tem uma experiência imbatível com a indústria de criogenia", disse Adrian Ridge, CEO da Nikkiso CE&IG. “A instalação em Wurzen será o centro de fabricação da Nikkiso na Europa e será um complemento para o nosso centro de clientes em Neuenburg.”

O Primeiro-Ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, acrescentou “A expansão das instalações da Nikkiso em Wurzen é um investimento de longo prazo que mostra como a Saxônia é atraente como local de negócios para investidores internacionais. A duplicação da capacidade de produção é um voto de confiança do qual podemos nos orgulhar. Com esta decisão, a Nikkiso passará a ser parte importante da economia do hidrogênio que nós, na Saxônia, queremos confiar nas próximas décadas. Estou muito contente com o fato de, juntos, estarmos fortalecendo essa cooperação na direção da energia limpa e da inovação. Esta é uma boa notícia para Wurzen e para a Saxônia como local de negócios.”

As operações das instalações são e continuarão a ser totalmente alimentadas pela energia solar renovável quando a operação expandida for concluída no primeiro semestre de 2025.

Sobre a Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group é um fornecedor líder de equipamentos criogênicos, tecnologias e aplicações para os segmentos de mercado de energia limpa e gás industrial. O Grupo emprega mais de 1.700 pessoas em 22 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) no sul da Califórnia, EUA.

Contato com a Mídia:

pr@nikkisoceig.com

Sobre a Nikkiso Co. Ltd.

Desde a sua criação em 1953, a Nikkiso contribuiu para resolver questões sociais, antecipando as mudanças com tecnologias e produtos pioneiros no mundo e no Japão. No âmbito industrial, a Nikkiso criou novos mercados ao desenvolver produtos no campo da energia, produtos relacionados à hemodiálise para a indústria médica, e aeroestruturas de CFRP (plástico reforçado com fibra de carbono) para a indústria aeroespacial.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2882c7d6-8104-4a8b-bda0-a382175b7461/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bde2f5f3-00c7-4a3f-929d-40eb8abf6438/pt

Instalação Expandida da Nikkiso CE&IG Representação gráfica da instalação expandida da Nikkiso em Wurzen, Saxônia, Alemanha. Escavação inicial em Wurzen Os líderes da Nikkiso CE&IG, o Primeiro-Ministro da Saxônia e o Embaixador do Japão na cerimônia que marca o início da construção da Nikkiso em Wurzen, Alemanha, em agosto de 2024.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.