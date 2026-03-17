« Wines of Charleston » une nouvelle entreprise de conciergerie pour l'œnotourisme demande un investissement en 2026

Rainbow Row, Harleston Village; Charleston, South Carolina

Spécialisée dans le tourisme œnologique, recherche des investissements et des partenariats avec les industries viticoles en France, au Benelux et le DACH.

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, UNITED STATES, March 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Wines of Charleston, une startup de conciergerie en œnotourisme au stade de pré-amorçage, recherche des investissements et des partenariats auprès d’acteurs clés de l’industrie du vin en France et dans les régions DACH et Benelux de l’Union européenne Wines of Charleston repose sur un concept de mise en relation avec les consommateurs, dans lequel des itinéraires œnotouristiques sur mesure sont conçus afin de mettre en relation les voyageurs avec des restaurants, des domaines viticoles et des événements, en fonction de leurs préférences gustatives préalablement renseignées dans son système CRM.Wines of Charleston est également le nom de la société mère qui opérera à Buenos Aires (Argentine) et à Charleston, en Caroline du Sud (États-Unis). Il s’agit d’un écosystème commercial fondé sur l’importation, la vente et la promotion de vins entre l’Argentine, l’Union européenne et les États-Unis. Le projet comprend une composante produit (Arboledas de Olganese), une composante de vente au détail (Con Altura Vinoteca) et une composante marketing/CRM (Wines of Charleston). Con Altura est un concept de bar à vin et cave (vinoteca) mettant l’accent sur des domaines viticoles argentins à petite échelle (bodegas), avec une approche similaire pour les vins français et italiens. Le concept est prévu à Charleston, en Caroline du Sud, États-Unis, ainsi qu’à Buenos Aires, en Argentine.Arboledas de Olganese (“Olganese”) sera une marque de vin en marque privée et constituera le produit minimum viable du projet (MVP) plus large Wines of Charleston, permettant ainsi de générer un flux de revenus destiné à financer successivement le Con Altura Wine Bar, puis Wines of Charleston, la plateforme de conciergerie et de mise en relation en œnotourisme. Son approvisionnement proviendra des régions de Bordeaux et de Rioja, en France et en Espagne.Les développements récents dans la relation commerciale trilatérale de facto entre les États-Unis, l’Union européenne et l’Argentine ont créé une opportunité rare —potentiellement unique— d’ouvrir efficacement de nouveaux marchés, en particulier pour les petits producteurs de vin entre ces trois zones. Wines of Charleston entend tirer parti de cette opportunité et la gérer de manière stratégique dans un contexte de volatilité actuelle de l’accès aux marchés liée à la situation géopolitique.Une description détaillée du modèle économique et des efforts actuels de levée de fonds est disponible sur le Substack (en anglais) de Wines of Charleston.

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